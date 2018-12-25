استغلال علبة الهاتف في حفظ الاقلام والادوات

Soumia hadj mohammed
:: نجمة اللمة ::
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اللوازم : علبة هاتف متينة
غراء لاصق ويستحسن نوعية FABS
كيتور
مسطرة
مدور
قلم رصاص
ورق للتغليف
الرولو تع الكرطون تع بابي كويسو ولا ابسوغبو مهم سكون متين
هده تصاميم اولية
اللوازم
نعين مراكز للدوائر
نرسم الدوائر على حساب القطر لي عندنا فالرولو
نقطعها بالكيتور - انا استعملت كيتور ساغكل -
ننصحكم بلعقل برك فالتقطيع مع الاول حاولو فقط تجرحو البابي ثم شويا اقوى وهكذا
كي نكملو التقطيع بحيث نشكل فجوات دائرية ، نقوم بتغليف السطح ونعيد الكرة بالنسبة للفتحات
الرولو نحسبولو طول يفوق ارتفاع العلبة بواحد سم انا درت 10سم ودخلت الرولو ثم غلفتو
اما بالنسبة للجزء الاخر من العلبة واللي هو القاعدة رح نوضع فيه قطعة رولو اضافية اكبر قطرا من الاول خاصة باقلام الفوتر
بعدها زدتها جزء اخر في الخلف للاقلام الملونة
في امان الله
الى اشغال اخرى ان شاء الله
اللوازم
نعين مراكز للدوائر
نرسم الدوائر على حساب القطر لي عندنا فالرولو
نقطعها بالكيتور - انا استعملت كيتور ساغكل -
ننصحكم بلعقل برك فالتقطيع مع الاول حاولو فقط تجرحو البابي ثم شويا اقوى وهكذا
كي نكملو التقطيع بحيث نشكل فجوات دائرية ، نقوم بتغليف السطح ونعيد الكرة بالنسبة للفتحات
الرولو نحسبولو طول يفوق ارتفاع العلبة بواحد سم انا درت 10سم ودخلت الرولو ثم غلفتو
اما بالنسبة للجزء الاخر من العلبة واللي هو القاعدة رح نوضع فيه قطعة رولو اضافية اكبر قطرا من الاول خاصة باقلام الفوتر
بعدها زدتها جزء اخر في الخلف للاقلام الملونة
في امان الله
الى اشغال اخرى ان شاء الله