استغلال علبة الهاتف في حفظ الاقلام والادوات

Soumia hadj mohammed

Soumia hadj mohammed

:: نجمة اللمة ::
#1
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#1

اللوازم : علبة هاتف متينة
غراء لاصق ويستحسن نوعية FABS
كيتور
مسطرة
مدور
قلم رصاص
ورق للتغليف
الرولو تع الكرطون تع بابي كويسو ولا ابسوغبو مهم سكون متين

هده تصاميم اولية



اللوازم


نعين مراكز للدوائر

نرسم الدوائر على حساب القطر لي عندنا فالرولو


نقطعها بالكيتور - انا استعملت كيتور ساغكل -
ننصحكم بلعقل برك فالتقطيع مع الاول حاولو فقط تجرحو البابي ثم شويا اقوى وهكذا

كي نكملو التقطيع بحيث نشكل فجوات دائرية ، نقوم بتغليف السطح ونعيد الكرة بالنسبة للفتحات

الرولو نحسبولو طول يفوق ارتفاع العلبة بواحد سم انا درت 10سم ودخلت الرولو ثم غلفتو

اما بالنسبة للجزء الاخر من العلبة واللي هو القاعدة رح نوضع فيه قطعة رولو اضافية اكبر قطرا من الاول خاصة باقلام الفوتر







بعدها زدتها جزء اخر في الخلف للاقلام الملونة



في امان الله:giggle:
الى اشغال اخرى ان شاء الله
 
لؤلؤة قسنطينة

لؤلؤة قسنطينة

:: مراقبة عامة ::
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#3
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#3
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
يا سلاااام :love: عودي عيطيلي دايما في مواضيع الأشغال لي هكا هههه
نحب هاد الأمور البسيطة لي تخرج منها حاجة تحفة
يعطيك الصحة سمسومة، انا هاد الايام حاكمني التفنيين معتادة نخدم شوي
امور بسيطة كي ما هكا بصح درك بعدت عليها، يمكن نوليلها مرة أخرى لما لا ^^
سخفتيني نتي في التصوير والأشغال وكلشي هههه
يعطيك الصحة سمسومة على هاد المواضيع الرائعة وبالتوفيق نحو الأفضل ان شاء الله​
 
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