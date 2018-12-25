استغلال علبة الهاتف في حفظ الاقلام والادوات

السلام عليكم ورحمة الله وبركاتهيا سلاااامعودي عيطيلي دايما في مواضيع الأشغال لي هكا ههههنحب هاد الأمور البسيطة لي تخرج منها حاجة تحفةيعطيك الصحة سمسومة، انا هاد الايام حاكمني التفنيين معتادة نخدم شويامور بسيطة كي ما هكا بصح درك بعدت عليها، يمكن نوليلها مرة أخرى لما لا ^^سخفتيني نتي في التصوير والأشغال وكلشي ههههيعطيك الصحة سمسومة على هاد المواضيع الرائعة وبالتوفيق نحو الأفضل ان شاء الله​