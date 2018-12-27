ان السماء لا تمطر دهبا ولكنها تمطر حجارة ثمنها يفوق المليار في الصحراء

السلام عليكم

في اول وهلة ظننت انني اقرأ قصة من علم الخيال

لكن مع مرور الوقت عرفت انه واقع

سبحان الله السماء تمطر ذهبا

دائما الاجانب يستغلون كنوزنا قبلنا نحمد الله ان هناك من اكتشف هذا الكنز

من المفروض ان الدولة تتدخل و تساعد كل الباحثين الجزائريين و كما قلت يشجعون هؤلاء و يدعمونهم و يشترون منهم هذا الكنز حتى لا يخرج وراء الحدود

انا شخصيا لو وجدت هذا الكنز في طريقي ابيعه و احل به كل مشاكلي المادية

شكرا لك على هذا الخبر