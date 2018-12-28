ماذا ستطبخين انستى سيدتى في العدد 75

Soumia hadj mohammed

Soumia hadj mohammed

:: نجمة اللمة ::
#1
إنضم
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#1

السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله


اولا اتقدم بالشكر للمشرفة @السلطانة على تسليمها لي المفتاح الخامس والسبعين لفتح العدد الجديد الخاص بالاطباق المطبخية بمختلف أنواعها عصرية كانت ام تقليدية ، طبخ وحلويات وتحليات ،،،الخ

منتدى اللمة الجزائرية يرحب باهله وزوّاره في المعرض الخامس والسبعين من طبعته بحلة جديدة

صفحات ستكسوها صور لاطباق اعضاء المنتدى الكرام اخوة كنتم أم أخوات

ومن هذا المنبر أدعوا الجميع لمشاركتنا لمساته المطبخية بصور يلتقطها لاطباقه معنونة ومعها شرح طفيف مختصر حولها لا يفوق السطر

على بركة الله افتتح هدا الألبوم ببعض من أطباقي وتطبيقاتي المتواضعة

اللهم لك الحمد على نعمك

سكالوب بالجبن
شرائح رقيقة محشوة واخرى سميكة محمصين فالزبدة معاهم صوص الجبن


غراتان الخضر
بصل وبطاطا وجزر مع طماطم مشوية





زيتون بالبطاطا سوتي في الفرن
اساسه دجاج وبطاطا مطهوة على البخار



جنواز مع لاموس
طبقة جنواز طبقة كريمة اساسها بخاليني ثم طبقة جنواز بالشوكولا ثم كريمة ومن الفوق صوص كراميل





@سكون الفجر
@طموحة
@أم منيــــــر
@زاد الرحيل
@زهور الأمل
@زخة مطر
@خديجة ph
@الورد الأحمر
@نعمات
@ملكة زوجي
@خووخه
@"viola"

@الصحافية الساخرة
@Asseli Queen
@sanaya
@Malika Tlm
@فتى من الغد
@حزن النبلاء
@وحي القلم
@Salah eddin
@4algeria.com
 
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ضآحكة مستبشرة

ضآحكة مستبشرة

:: مشرفة ::
منتدى المطبخ الجزائري
ركن التوعية الدينية النسائية
طاقم المشرفات
#2
إنضم
27 جويلية 2014
المشاركات
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الإعجابات
38,635
النقاط
13,221
محل الإقامة
أزمير
الجنس
أنثى
#2
السلام عليكم ورحمه الله
بارك الله فيك حبيبتي سمية على الافتتاح
و مشكورة على الاطباق الرائعة
يعطيك الصحة و بصحتكم ❤
 
جودا الجميلة

جودا الجميلة

:: عضو مُشارك ::
#3
إنضم
31 ماي 2018
المشاركات
105
الإعجابات
168
النقاط
9
العمر
13
محل الإقامة
تيبازة
الجنس
أنثى
#3
واش رايك الرشتة بالجاج :love:تجوع فينا مع هادي العشوة يا سمية :cry:حتى العشا ومزال مالحقش حرام عليك انا نروح :sleep: لغنا ننسا

زيتون بالبطاطا سوتي في الفرن
اساسه دجاج وبطاطا مطهوة على البخار
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