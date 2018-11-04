ماذا ستطبخين انستى سيدتى في العدد 74

quěěŋ ŏŏŏŏf gříěf
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اسعد بفتح موضوع ماذا ستطبخين سيدتى انستى في عدده 74
ضمن مطبخ اللمة الجزائرية سنتشارك نحن اللماوييون في التعريف عن اطباقنا التى سنحضرها
نرجوو ان يجد هذا العدد تفاعلا من
من طرف بنات واولاد
هذه بعض الصور لبعض من اطباقى ارجوو ان تنال اعجابكم :
ونختمهاا بالحلوو لاحلى لماويون :
وبعدها التحلية فقط للناس الطيبة :
في انتظار تفاعلكم لماويون لا تبخلوو علينا بها رجاءاا وليس امراا
لاتنسو بان كل صورة وكل وصفة انما هى في ميزان حسناتكم
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في انتظار اطباقكم و طبخــــــــكم
في امان الله
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