ماذا ستطبخين انستى سيدتى في العدد 74

quěěŋ ŏŏŏŏf gříěf

quěěŋ ŏŏŏŏf gříěf

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اسعد بفتح موضوع ماذا ستطبخين سيدتى انستى في عدده 74
ضمن مطبخ اللمة الجزائرية سنتشارك نحن اللماوييون في التعريف عن اطباقنا التى سنحضرها
نرجوو ان يجد هذا العدد تفاعلا من

من طرف بنات واولاد


هذه بعض الصور لبعض من اطباقى ارجوو ان تنال اعجابكم :


IMG_20181103_170954.jpg


IMG_20181102_104413.jpg

IMG_20181030_095247.jpg

ونختمهاا بالحلوو لاحلى لماويون :


IMG_20181102_152329.jpg

وبعدها التحلية فقط للناس الطيبة :


IMG_20181026_154647.jpg

في انتظار تفاعلكم لماويون لا تبخلوو علينا بها رجاءاا وليس امراا
لاتنسو بان كل صورة وكل وصفة انما هى في ميزان حسناتكم

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في انتظار اطباقكم و طبخــــــــكم
في امان الله
 
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