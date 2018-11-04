ماذا ستطبخين انستى سيدتى في العدد 74

عدده 74

ضمن مطبخ اللمة الجزائرية سنتشارك نحن اللماوييون في التعريف عن اطباقنا التى سنحضرها

نرجوو ان يجد هذا العدد تفاعلا من

من طرف بنات واولاد

في انتظار تفاعلكم لماويون لا تبخلوو علينا بها رجاءاا وليس امراا

لاتنسو بان كل صورة وكل وصفة انما هى في ميزان حسناتكم

هذه بعض الصور لبعض من اطباقى ارجوو ان تنال اعجابكم :ونختمهاا بالحلوو لاحلى لماويون :وبعدها التحلية فقط للناس الطيبة :العضوة الأكثر مشاركة تتحصل على الوسام :