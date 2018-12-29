إرادة الله تهيئ الأسباب

#إرادة الله تهيّئ الأسباب....

#قصة اعجبتني ...

أتمنى أن تعجبكم ففيها من العبرة الكثير.....



قامت سيدة فقيرة ذات يوم بالاتصال على محطة إذاعية لتطلب من المسؤولين عن المحطة المساعدة لإعالة أولادها الصغار بعد وفاة زوجها، وكان هناك رجلٌ ملحدٌ يستمع إلى هذا البرنامج الإذاعي خلال اتصالها، فقرّر أن يتصلَ بالمحطة حتى يسخرَ من تلك المرأة .

تواصل الرجل الملحد مع مسؤولي القناة وأخذ منهم عنوان السيدة بحجة أنّه يريد مساعدتها وإرسال الأموال إليها وإلى أولادها كلّ شهر، وبعد أن حصل على عنوانها أمر سكرتيرته الخاصة أن تقومَ بشراء كميات كبيرة من المواد الغذائية الأساسية، ومن ثم الذهاب بها إلى منزل السيدة، و أمر السكرتيرة أنّه عندما تسأل المرأة عن من أرسل إليها هذا الطعام أن تجيبها السكرتيرة إنّه من عند الشيطان، وهكذا توجّهت السكرتيرة إلى منزل المرأة، وأعطت لها المواد، كانت المرأة في قمة السعادة والفرح والامتنان لهذه المساعدة الكريمة التي تسلمتها، وبدأت بوضع كميات الطعام داخل منزلها الصغير، دون أن تسألَ عن المرسل لهذا الطعام .

وقفت السكرتيرة قليلاً تفكّر، كيف تبدأ كلامها، ثم اقتربت من السيدة قائلة: ألا تريدين أن تعرفي من الذي أرسل لك هذا الطعام؟ فأجابت المرأة الفقيرة في بساطة: أنا لا أهتمّ بذلك على الإطلاق، لأنّه عندما يقدّر الله عز وجل أمراً، فإنّه يسخّر حتى الشياطين لفعله.