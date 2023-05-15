مساعدة من الشيطان

Oktavio_hinda

Oktavio_hinda

:: عضو بـارز ::
:: أحباب ♥ اللـمة ::
إنضم
15 أوت 2009
المشاركات
1,037
النقاط
76
محل الإقامة
الجزائر العاصمة
الجنس
أنثى
امرأة فقيرة للغاية لها عائلة صغيرة هاتفت محطة اذاعية طلبا للمساعدة من الله وكان رجل ملحد يستمع لهذا البرنامج الاذاعي ايضا فقرر ان يسخر من هذه المرأة وبعد أن حصل عنوانها دعا سكريتيرته أمرها بشراء كمية كبيرة من من المواد الغذائية واخذها للمرأة
غير أنه ارسلها بالتعليقات التالية:"عندما تسأل المرأة عمن ارسل الطعام إليها قولي لها بانه من الشيطان"
وعندما وصلت السكرتيرة إلى منزل المرأة كانت المرأة سعيدة جدا وممتنة للمساعدة التي تسلمتها فبدأت لوضع كميات الطعام داخل منزلها الصغير فما كان من السكرتيرة الا وسالتها
" الا تريدين ان تعرفي من ارسل إليك هذا الطعام؟"

فأجابت المرأة "لا ، انا لا أهتم لذلك لانه عندما يقرر الله أمرا فحتى الشياطين تطيعه!"
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الامين محمد

الامين محمد

:: أمين اللمة الجزائرية ::
طاقم الإدارة
إنضم
7 أفريل 2015
المشاركات
15,812
النقاط
1,886
محل الإقامة
الجزائر الحبيبة
الجنس
ذكر
سبحااان الله سبحان الله
هذا هو اليقين اللي فعلا نحن محتاجينه في حياتنا و في واقعنا

شكرا هند اخيتي
 
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