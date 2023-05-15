مساعدة من الشيطان

امرأة فقيرة للغاية لها عائلة صغيرة هاتفت محطة اذاعية طلبا للمساعدة من الله وكان رجل ملحد يستمع لهذا البرنامج الاذاعي ايضا فقرر ان يسخر من هذه المرأة وبعد أن حصل عنوانها دعا سكريتيرته أمرها بشراء كمية كبيرة من من المواد الغذائية واخذها للمرأة

غير أنه ارسلها بالتعليقات التالية:"عندما تسأل المرأة عمن ارسل الطعام إليها قولي لها بانه من الشيطان"

وعندما وصلت السكرتيرة إلى منزل المرأة كانت المرأة سعيدة جدا وممتنة للمساعدة التي تسلمتها فبدأت لوضع كميات الطعام داخل منزلها الصغير فما كان من السكرتيرة الا وسالتها

" الا تريدين ان تعرفي من ارسل إليك هذا الطعام؟"