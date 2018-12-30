مشاركتي في مسابقة عبر بالريشة*بمناسبة الذكرى13 لتأسيس اللمة*(:

ورق كونسون

قلم رصاص hb2

قلم احمر عادي

Stylo indélébile ازرق واسود

اعتذر لبعض الاخطاء، يدي لم تتوقف عن الارتجاف ههههههه لو توقفت لما اكملتها

لن اقول معناها او شرحها