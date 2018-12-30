مشاركتي في مسابقة عبر بالريشة*بمناسبة الذكرى13 لتأسيس اللمة*(:

ماغيكاي تشان
:: عضو بارز ::
بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
اسعد الله اوقاتكم ملاها يمنا وبركة
اتتني اليوم رغبة ان ارسم بعد انقطاع طويل وربي يستر الليلة هدي يدي انتفخت ادعيولي هههههههههههه
اليكم رسمتي، اهديها لكل عضو من اعضاء اللمة من القلب
استعملت:
ورق كونسون
قلم رصاص hb2
قلم احمر عادي
Stylo indélébile ازرق واسود
مراحل الرسم:
الرسمة النهائية:
اعتذر لبعض الاخطاء، يدي لم تتوقف عن الارتجاف ههههههه لو توقفت لما اكملتها
لن اقول معناها او شرحها
احب ان تقرؤونها حسب مشاعركم وحسب ماترونه
وانا لي نظرتي وما احس
تحياتي احترامي وتقديري لشخصكم الكريم الطيب
في امان الله وحفظه
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
اسعد الله اوقاتكم ملاها يمنا وبركة
اتتني اليوم رغبة ان ارسم بعد انقطاع طويل وربي يستر الليلة هدي يدي انتفخت ادعيولي هههههههههههه
اليكم رسمتي، اهديها لكل عضو من اعضاء اللمة من القلب
استعملت:
ورق كونسون
قلم رصاص hb2
قلم احمر عادي
Stylo indélébile ازرق واسود
مراحل الرسم:
الرسمة النهائية:
اعتذر لبعض الاخطاء، يدي لم تتوقف عن الارتجاف ههههههه لو توقفت لما اكملتها
لن اقول معناها او شرحها
احب ان تقرؤونها حسب مشاعركم وحسب ماترونه
وانا لي نظرتي وما احس
تحياتي احترامي وتقديري لشخصكم الكريم الطيب
في امان الله وحفظه