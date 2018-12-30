الارقآآآم ......... سعد علوش

ليا ضاقت ذكرت الشطر هذا زين

يا كبر الأرض بس ادورها الأقدام



ترا الرجلين ماهي بس هالرجلين

هي الوقفات والخطوات والإقدام



و‏تطول في عيون العاجز المترين

وتقصر طايلات البيد للمقدام



مثل ما تصغر فـ عين الكبير الصين

مثل ما تكبر بعين القزم الأقزام



‏تعلمنا الحياة أن السعادة دين

والأرواح أتعقد من ترف الأجسام .!



شقى الدنيا : لذيذ و راحها سكين

و بوح الدين يا أحباط يا إلهام ‏



شقينا و استرحنا من عنا الشاقين

لان الراحة ! الراحه من الاوهام ‏



و اذا بتقفين انا ما اتبع المقفين

انا استقبل المقفين من الآلام



يا كم مرو علي يا غالية غالين

ما هم ب كرام بس مرو مرور أكرام ..!



‏لان قلبي كريم وما يعرف يهين

موالينه ولو هم عبّسوا بسّام ‏



يا كم في واقعك أشياء لو تدرين

ترا بالنسبة لـ : غيرك من الأحلام !



‏انا رجال لي مبدأ و فيني دِين

قبل لا أكون لا شاعر ولا رسّام



انا اكره محبة ما تعز اثنين !

و انا اكره محبة تعني استسلام



وياصاحب عليك من الحجج ثنتين

ولكنّ الفراق احسن من اللوّام



‏تشوف الشي شي واحد وهو شيّين

وانا اشوف اي شي علامة استفهام !



‏بـ الارقام احسب الاشياء بـ التخمين

و لكن لا تحسب الناس بـ الارقام



يا كم واحد ويسوى بـ العرب ميتين

ويا كم ميتين ما تسوى لها ابهام ‏



ترى بعض المفآرق زين مآهو شين

ليا صآر المواصل سيئ استخدام



بتفقدني مع الأيام ماهوالحين

انا ذاك آللي تفتقده مع الأيام



انا صاحب عسر ماني بصاحب لين

اصحاب اللين تلقاهم "أكوام أكوام"



ليا صكتك بقعا شفت شوف العين

مكاني الخالي الغالي على من سام



‏نحسب الناس من طيبه وهُم من طين !

يَا رب الناس بعض النآس طين وخام



‏سلام الله علينا لين يوم الدين

سلامٍ تنقله الاعوام ل الاعوام



فـ حنا اللي ليامن كلّحت شرهين

نوردها على العزّه .. ورود حيام



لو أن الله خلق خلقه بدون إيدين

طلع فينا يدين .. بسبّة الإكرام



‏موايدنا عليها الشيخ .. والمسكين

مهب يعزم عليها الخاص .. دون العام ‏



حدانا لوكتب ف الشعر لو بيتين

يساوي ماتبث وزارة الاعلام



قصايدك الي تكتبها ف ثلاث سنين

ترا حنا نطقطقها ف ثلاث ايام ‏



ولا في الشعر نفخر بس هو روتين

اماكن في اللغة نلقى بها استجمام



بعضنا في قصر من مرمر ومن يقطين

وبعضهم غرفتين وصالة وحمام ..!



ولامن سارت الاقوام زين بزين

مشينا للعلى درهام في درهام



ولانرجع يكون من الخطى والشين

طوال اعمارنا قدام في قدام



ف عصرً فات او ذا الحين او بعدين

ياقوم لاتصامخنا مع الاقوام



شويانا كثير وكلنا راهين

عمايمنا فخر الاخوال والاعمام



تطبع بي طبع الى الكرامه (جين)

مهي بتوخذ من الكتب ومن الافلام



وقبل لاترفع لدعواتك الكفين

ترا من العيب تغلقها مع الايتام



وترا عيب في فعل المعيب اتعين

ترا هذي نقيصه من قبل الاسلام



عسى الله يغفر اذنوبي ولا يجزين

سوى بلخير لو الخير لي مادام ‏



يهب البال ريح وهو يضحك النسرين

يا ليت ان الهبايب كلها انسام



ويطيح من العيون اكثر من الراقين

ومن عيني الا من طاح احد ما قام



‏قَدَرنا هكذا نعلو على العالين

و ألم الأوراق ما يُحسب على الأقلام



نعيش و ننذكر حتى من الناسين

و لا متنا بكونا اللي ماهُم بـ ارحام ​