احفظ الله يحفظك

ر

ربى الله

:: عضو منتسِب ::
#1
إنضم
31 ديسمبر 2014
المشاركات
45
الإعجابات
32
النقاط
3
#1
عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، قال: كنت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما؛ فقال:
(يا غلام إني أعلمك كلمات: احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف) (رواه الترمذي)
 
ماغيكاي تشان

ماغيكاي تشان

:: عضو بارز ::
#2
إنضم
27 جويلية 2013
المشاركات
9,368
الإعجابات
21,275
النقاط
756
الجنس
أنثى
#2
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
بارك الله فيك وجزاك كل خير وجعل كل حرف في ميزان حسناتك
بارك الله لك في دينك وعرضك ومالك ودنياك ورزقك بما تحب في ما يحب ويرضى لك
تحياتي احترامي وتقديري لشخصكم الكريم الطيب
في امان الله وحفظه
 
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