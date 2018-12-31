Sofito djebabra
:: عضو مُشارك ::
بائع عملات معتمد
- إنضم
- 23 جويلية 2017
- المشاركات
- 112
- الإعجابات
- 17
- النقاط
- 7
- محل الإقامة
- Saida
- الجنس
- ذكر
متوفر مبلغ 500دولار BTC للبيع المصدر (بيع و شراء العملات )
سعر الدولار = 195دج
قيمة بيتكوين حسب محفظة بلوكشاين
المحفظة التي يتم ارسال عليها محفظة بلوكشاين العمولة على الشاري
الاولوية لمن يحجز كامل مبلغ
اقل مبلغ للحجز 100 دولار
ملاحظة : عند الدفع راح يتم التاكد من المبلغ في مركز البريد
والرجاء من المحول كتابة على وصل الدفع اسم العضويتين و اسم المنتدى و ارساله على الخاص .
سعر الدولار = 195دج
قيمة بيتكوين حسب محفظة بلوكشاين
المحفظة التي يتم ارسال عليها محفظة بلوكشاين العمولة على الشاري
الاولوية لمن يحجز كامل مبلغ
اقل مبلغ للحجز 100 دولار
ملاحظة : عند الدفع راح يتم التاكد من المبلغ في مركز البريد
والرجاء من المحول كتابة على وصل الدفع اسم العضويتين و اسم المنتدى و ارساله على الخاص .
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