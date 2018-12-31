مشاركتى في مسابقة متميزون

السلام عليكم ....



فكرت كثيراا كثيراا وكنت حضرت كعكة اخرى للمشاركة في الاخير رجعت وحضرت هذ الكعكة لانى اعلم انكم متميزون ومختلفون

فقررت ان اصنع كعكة مختلفة نوعاا ماا

هذا كان اختيارى

المقادير :

4حبات بيض

قرصة ملح

2علبة سكر

1علبة زيت

1علبة دانيت كراميل

فانيلا

كراميل اختيارى

1علبة مايزينة او نشاء

3علبة فرينة

2كيس خميرة الحلوة

نبداو نضربوو البيض مع الملح والسكر

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وبعدما نضيف علبة الزيت نضيف علبة الدانيت كراميل



ونخلط كلشي مع بعض

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نحضر 1علبة نشاء و3علبة فرينة وزوج كيس خميرة الحلوة ونسيرهم



ونضيف الكراميل للخليط اختيارى فقط لذوق افضل ​

نضيف ملعقة كبيرة خل

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بعدها نحضر سنيوة ديالى ونحط فيها الخليط ديالى

نحطها فالفرن

0160°

لمدة 45دقيقة منفتحش عليها حتى يفوت 35 دقيقة ​

هاهى الكعكة بعدما طهيتها ​

في كسرونة

2علبة سكر

1علبة حليب

ملعة كبيرة زبدة

ونحضر الكراميل ديالى ​

كى يوجد الكراميل ديالى

نضيفلوو 2 علبة دانيتكراميل

هذا واش بقالى انا درت وحدة هاك ووحدة هاك ​

نجيب 1علبة غبرة الشونتيي

ووحدة علبة حليب بارد ونطلعهم مع بعض

كى تطلع نضيفلها شوية كراميل من تاع سوق واذا مكانش عادى مع علبة تاع دانيت كراميل ​

نحل الكعكة ديالى على زوج

ونطليها بالشونتي اللى حضرتها

ونحط عليها النصف الاخر

وباقى الشونتيي نحطوو على الحواف ​