مشاركتى في مسابقة متميزون

quěěŋ ŏŏŏŏf gříěf
:: عضو مُتميز ::
- إنضم
- 27 جويلية 2018
- المشاركات
- 1,456
- الإعجابات
- 2,594
- النقاط
- 171
- محل الإقامة
- ساكنة غير هنا
- الجنس
- أنثى
السلام عليكم ....
فكرت كثيراا كثيراا وكنت حضرت كعكة اخرى للمشاركة في الاخير رجعت وحضرت هذ الكعكة لانى اعلم انكم متميزون ومختلفون
فقررت ان اصنع كعكة مختلفة نوعاا ماا
هذا كان اختيارى
المقادير :
4حبات بيض
قرصة ملح
2علبة سكر
1علبة زيت
1علبة دانيت كراميل
فانيلا
كراميل اختيارى
1علبة مايزينة او نشاء
3علبة فرينة
2كيس خميرة الحلوة
نبداو نضربوو البيض مع الملح والسكر
فكرت كثيراا كثيراا وكنت حضرت كعكة اخرى للمشاركة في الاخير رجعت وحضرت هذ الكعكة لانى اعلم انكم متميزون ومختلفون
فقررت ان اصنع كعكة مختلفة نوعاا ماا
هذا كان اختيارى
المقادير :
4حبات بيض
قرصة ملح
2علبة سكر
1علبة زيت
1علبة دانيت كراميل
فانيلا
كراميل اختيارى
1علبة مايزينة او نشاء
3علبة فرينة
2كيس خميرة الحلوة
نبداو نضربوو البيض مع الملح والسكر
وبعدما نضيف علبة الزيت نضيف علبة الدانيت كراميل
ونخلط كلشي مع بعض
ونخلط كلشي مع بعض
نحضر 1علبة نشاء و3علبة فرينة وزوج كيس خميرة الحلوة ونسيرهم
ونضيف الكراميل للخليط اختيارى فقط لذوق افضل
ونضيف الكراميل للخليط اختيارى فقط لذوق افضل
نضيف ملعقة كبيرة خل
بعدها نحضر سنيوة ديالى ونحط فيها الخليط ديالى
نحطها فالفرن
0160°
لمدة 45دقيقة منفتحش عليها حتى يفوت 35 دقيقة
نحطها فالفرن
0160°
لمدة 45دقيقة منفتحش عليها حتى يفوت 35 دقيقة
هاهى الكعكة بعدما طهيتها
في كسرونة
2علبة سكر
1علبة حليب
ملعة كبيرة زبدة
ونحضر الكراميل ديالى
2علبة سكر
1علبة حليب
ملعة كبيرة زبدة
ونحضر الكراميل ديالى
كى يوجد الكراميل ديالى
نضيفلوو 2 علبة دانيتكراميل
هذا واش بقالى انا درت وحدة هاك ووحدة هاك
نضيفلوو 2 علبة دانيتكراميل
هذا واش بقالى انا درت وحدة هاك ووحدة هاك
نجيب 1علبة غبرة الشونتيي
ووحدة علبة حليب بارد ونطلعهم مع بعض
كى تطلع نضيفلها شوية كراميل من تاع سوق واذا مكانش عادى مع علبة تاع دانيت كراميل
ووحدة علبة حليب بارد ونطلعهم مع بعض
كى تطلع نضيفلها شوية كراميل من تاع سوق واذا مكانش عادى مع علبة تاع دانيت كراميل
نحل الكعكة ديالى على زوج
ونطليها بالشونتي اللى حضرتها
ونحط عليها النصف الاخر
وباقى الشونتيي نحطوو على الحواف
ونطليها بالشونتي اللى حضرتها
ونحط عليها النصف الاخر
وباقى الشونتيي نحطوو على الحواف
نجيب اى مكسرات عندى ونحمصهم ونلسقهم فوق الشنتيي ديالى على الحواف
انا هناا درت كاوكاو حطيتوو في كراميل وهرستوو غير شوياا
وبعدها نحط الكراميل اللى حضرتها فالاول على سطع الكعكة وتزيين اختيارى
هذا هو الشكل النهائي
انا هناا درت كاوكاو حطيتوو في كراميل وهرستوو غير شوياا
وبعدها نحط الكراميل اللى حضرتها فالاول على سطع الكعكة وتزيين اختيارى
هذا هو الشكل النهائي