مشاركتى في مسابقة متميزون

quěěŋ ŏŏŏŏf gříěf

quěěŋ ŏŏŏŏf gříěf

:: عضو مُتميز ::
#1
إنضم
27 جويلية 2018
المشاركات
1,456
الإعجابات
2,594
النقاط
171
محل الإقامة
ساكنة غير هنا
الجنس
أنثى
#1
السلام عليكم ....

فكرت كثيراا كثيراا وكنت حضرت كعكة اخرى للمشاركة في الاخير رجعت وحضرت هذ الكعكة لانى اعلم انكم متميزون ومختلفون
فقررت ان اصنع كعكة مختلفة نوعاا ماا
هذا كان اختيارى
المقادير :
4حبات بيض
قرصة ملح
2علبة سكر
1علبة زيت
1علبة دانيت كراميل
فانيلا
كراميل اختيارى
1علبة مايزينة او نشاء
3علبة فرينة
2كيس خميرة الحلوة
نبداو نضربوو البيض مع الملح والسكر


IMG20181231063521.jpg



IMG20181231063759.jpg




وبعدما نضيف علبة الزيت نضيف علبة الدانيت كراميل

ونخلط كلشي مع بعض
IMG20181231064521.jpg


IMG20181231064456.jpg

نحضر 1علبة نشاء و3علبة فرينة وزوج كيس خميرة الحلوة ونسيرهم

ونضيف الكراميل للخليط اختيارى فقط لذوق افضل
IMG20181231065039.jpg

نضيف ملعقة كبيرة خل
IMG20181231065417.jpg
بعدها نحضر سنيوة ديالى ونحط فيها الخليط ديالى
نحطها فالفرن
0160°
لمدة 45دقيقة منفتحش عليها حتى يفوت 35 دقيقة

IMG20181231065656.jpg


هاهى الكعكة بعدما طهيتها

IMG20181231080721.jpg

في كسرونة
2علبة سكر
1علبة حليب
ملعة كبيرة زبدة
ونحضر الكراميل ديالى
IMG20181231073739.jpg
كى يوجد الكراميل ديالى
نضيفلوو 2 علبة دانيتكراميل
هذا واش بقالى انا درت وحدة هاك ووحدة هاك



IMG20181231073746.jpg

نجيب 1علبة غبرة الشونتيي
ووحدة علبة حليب بارد ونطلعهم مع بعض
كى تطلع نضيفلها شوية كراميل من تاع سوق واذا مكانش عادى مع علبة تاع دانيت كراميل



IMG20181231071746_1.jpg
نحل الكعكة ديالى على زوج
ونطليها بالشونتي اللى حضرتها
ونحط عليها النصف الاخر
وباقى الشونتيي نحطوو على الحواف

IMG20181231081304.jpg
نجيب اى مكسرات عندى ونحمصهم ونلسقهم فوق الشنتيي ديالى على الحواف
انا هناا درت كاوكاو حطيتوو في كراميل وهرستوو غير شوياا

وبعدها نحط الكراميل اللى حضرتها فالاول على سطع الكعكة وتزيين اختيارى
هذا هو الشكل النهائي

IMG20181231090322.jpg

IMG20181231090336.jpg

IMG20181231090101.jpg
 
Soumia hadj mohammed

Soumia hadj mohammed

:: نجمة اللمة ::
#2
إنضم
28 أوت 2011
المشاركات
5,809
الإعجابات
13,452
النقاط
981
العمر
24
محل الإقامة
سعيدة
الجنس
أنثى
#2
وعليك السلام ورحمة الله وبركاته
الوصفة مختلفة عن الكيكات المألوفة خاصة انه فيها النشا - عمري ما جربت الكيك بالنشا ، شي يوم نجربها -
اعجبني استعمالك للكراميل باين يجي ذوقها بنين
ملاحظة فقط : اذا حسيتيها جاتك ناشفة مرة جاية طيبي شويا سيرو وشربي الطبقات قبل ما ديري الكريمة لانو حسب شرحك راكي درتي الكريمة مباشرة
احييك على الشكل النهائي ماشاء الله
يعطيك العافية اختي ومشكورة على المشاركة
بالتوفيق منافستي
 
يجب عليك تسجيل الدخول أو التسجيل للرد هنا.
Top