🍩🍩🍩🍩🍩🍩شُكُولَاطةةةةة 🍩🍩🍩🍩🍩🍩

quěěŋ ŏŏŏŏf gříěf
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لماويون ضمن عودتى لنشاط مجدداا
اقتحر لكم هذه الكعكة الذيذة والهشةةةة جداا جداا
هذه الكعكة التى لاقت رواجاا كبيراا
بين مختلف مواقع التواصل الاجتماعى
وكل يوم يمر يزيد عدد محبي هته
الكعكة لاختلاف وصفاتها
من شيف الى اخرى
واخلاف طريقة
تحضيرها
كعكة الدانيت
المقادير :
200g حليب
200gزيت
150gسكر
240gفرينة
28gكاكاو
5gملح
15gخميرة الحلوة
ملعة كبيرة خل
علبة دانيت شكولا
فانيلا
المقادير راها بالغرام لانوو تكون مضبوطة اكثر
والان نحضر الخليط 1
2حبة بيض مع قرصة الملح نضربهم مليح حتى يطلع المزيج ويتغر لونو للابيض
الان نحضر الخليط 2
الزيت +سكر +حليب +دانيت +فانيلا نضربهم وحدهم ملييح تانى حتى نحس سكر ديالى داب
الان نضيف الخليط 2 على الخليط 1 تدريجياا وانا نضرب في نفس الوقت
كى نكمل كل الخليط 3 نقص منوو
200gمن الخليط المتحل عليه 4
الان نحضر الخليط 5
الفرينة +خميرة الحلوة +الكاكاو
نضيفهم للخليط 3
مع تحريك بهدوء باه ميحبطش البيض ديالى
والان نضيف ملعقة الاكل خل ونزيد نحرك بالعقل برك
الان خليط الكيك ديالى جاهز
نحطوو فالمول مدهون بالزبدة ومرشوش بالفرينة باه تتنحى بسهولة
نشعل الفور ديالى على 180°حتى يسخن باه نحط الكعكة ديالى طيب
نخلى الفور ديالى شاعل غير من التحت ومنفتحش عليها حتى يفوت 35دقيقة
وبعدها نعسها فالطياب حتى طيب عادى
الان نرجع 200g اللى نقصتهم من الخليط الاول
نضيفلهم 100gشكولاطة
ملعقة كبيرة زبدة
190gحليب
نحطهم اكل مع بعض فوق النار حتى يعقد المزيج ديالنا
كى يعقد نعود نسقي بيه الكعكة ديالى ونثقبها بالموس باه تشرب من الداخل تانى شوية
والان ....
الكعكة جاهزة كل واحد وتزيينووو
وشهية طيبة ....
اتمنى انوو تنال اعجابكم
في انتظار مداخلاتكم الجميلة
هذى الكعكة كانت بطريقتى الخاصة
وتختلف الطرق بختلاف محضرها
تحياتى لكم جميعاا....
nounous
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