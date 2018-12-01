🍩🍩🍩🍩🍩🍩شُكُولَاطةةةةة 🍩🍩🍩🍩🍩🍩

لماويون ضمن عودتى لنشاط مجدداا

اقتحر لكم هذه الكعكة الذيذة والهشةةةة جداا جداا

هذه الكعكة التى لاقت رواجاا كبيراا

بين مختلف مواقع التواصل الاجتماعى

وكل يوم يمر يزيد عدد محبي هته

الكعكة لاختلاف وصفاتها

من شيف الى اخرى

واخلاف طريقة

تحضيرها

كعكة الدانيت