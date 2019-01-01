تصويت عن اجمل حذاء في نظرك ؟

السلطانة
:: أمينة اللمة الجزائرية ::
طاقم الإدارة
- إنضم
- 19 سبتمبر 2009
- المشاركات
- 45,021
- الإعجابات
- 63,976
- النقاط
- 821
- محل الإقامة
- الشرق-الوسط
- الجنس
- أنثى
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
بعد اعلاننا عن مسابقة اين حذاء الاميرة ساندريلا ؟تلقينا 4 مشاركات ..
اليوم نطلب منكن التصويت على الحذاء الذي نال اعجابكن ...
الحذاء رقم 1 :للاخت @heba biba
الحذاء رقم 2: للاخت @العيون الخضراء
الحذاء رقم 3:للاخت @quěěŋ ŏŏŏŏf gříěf
الحذاء رقم 4: للاخت @الورد الأحمر
لاتبخلي علينا بتصويتك ايتها اللماوية 😘😘😘💕💕😍😍😍
بعد اعلاننا عن مسابقة اين حذاء الاميرة ساندريلا ؟تلقينا 4 مشاركات ..
اليوم نطلب منكن التصويت على الحذاء الذي نال اعجابكن ...
الحذاء رقم 1 :للاخت @heba biba
الحذاء رقم 2: للاخت @العيون الخضراء
الحذاء رقم 3:للاخت @quěěŋ ŏŏŏŏf gříěf
الحذاء رقم 4: للاخت @الورد الأحمر
لاتبخلي علينا بتصويتك ايتها اللماوية 😘😘😘💕💕😍😍😍