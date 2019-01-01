تصويت عن اجمل حذاء في نظرك ؟

لمن الحذاء الذي نال اعجابك ؟

  • حذاء heba beba a

  • حذاء العيون الخضراء

  • حذاء queen of grif

  • حذاء الورد الاحمر

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السلطانة

السلطانة

:: أمينة اللمة الجزائرية ::
طاقم الإدارة
#1
إنضم
19 سبتمبر 2009
المشاركات
45,021
الإعجابات
63,976
النقاط
821
محل الإقامة
الشرق-الوسط
الجنس
أنثى
#1
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

بعد اعلاننا عن مسابقة اين حذاء الاميرة ساندريلا ؟تلقينا 4 مشاركات ..
اليوم نطلب منكن التصويت على الحذاء الذي نال اعجابكن ...


الحذاء رقم 1 :للاخت @heba biba
IMG_20181220_230958.jpg

الحذاء رقم 2: للاخت @العيون الخضراء

Square_23122018_225217.jpg

الحذاء رقم 3:للاخت @quěěŋ ŏŏŏŏf gříěf

IMG_20181219_170641.jpg

الحذاء رقم 4: للاخت @الورد الأحمر

20180323_224538.jpg

لاتبخلي علينا بتصويتك ايتها اللماوية 😘😘😘💕💕😍😍😍
 
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