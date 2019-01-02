عيد ميلاد سعيد

العيون الخضراء

العيون الخضراء

:: عضو مُشارك ::
#1
إنضم
12 جويلية 2018
المشاركات
134
الإعجابات
406
النقاط
513
محل الإقامة
Ain defla
الجنس
أنثى
#1
اليوم عيد ميلاد حبيبي عمر ابن اخي الصغير هو مريض شوية علا هاذيك عزيز عليا بزاف انا ربيتو مع يماه وكان كي وليدي
حابة نقولو نحبك عمورتي ونمووووت عليك وربي يخليك ليا ويشفيك وتكبر بين عاءلتنا بالصحة يارب
وربي يشفي جميع مرضى المسلمين تحياتي لكم
 
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amro mostafa

:: عضو مُشارك ::
#5
إنضم
6 نوفمبر 2018
المشاركات
475
الإعجابات
1,316
النقاط
141
العمر
36
محل الإقامة
السعودية
الجنس
ذكر
#5
قال العيون الخضراء:
اليوم عيد ميلاد حبيبي عمر ابن اخي الصغير هو مريض شوية علا هاذيك عزيز عليا بزاف انا ربيتو مع يماه وكان كي وليدي
حابة نقولو نحبك عمورتي ونمووووت عليك وربي يخليك ليا ويشفيك وتكبر بين عاءلتنا بالصحة يارب
وربي يشفي جميع مرضى المسلمين تحياتي لكم
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عيد ميلاد سعيد له هو ابن اخوك اسمه عمر قريب من اسمى ربنا يسعده ويحفظه ويشفيه يا رب
 
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