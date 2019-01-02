عيد ميلاد سعيد

العيون الخضراء
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اليوم عيد ميلاد حبيبي عمر ابن اخي الصغير هو مريض شوية علا هاذيك عزيز عليا بزاف انا ربيتو مع يماه وكان كي وليدي
حابة نقولو نحبك عمورتي ونمووووت عليك وربي يخليك ليا ويشفيك وتكبر بين عاءلتنا بالصحة يارب
وربي يشفي جميع مرضى المسلمين تحياتي لكم
حابة نقولو نحبك عمورتي ونمووووت عليك وربي يخليك ليا ويشفيك وتكبر بين عاءلتنا بالصحة يارب
وربي يشفي جميع مرضى المسلمين تحياتي لكم