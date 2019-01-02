السلام عليكم ورحمة الله وبركاته



متوفر 71 € بايسيرا للبيع مقابل CCP



سعر البيع: 1€ = 219 دج



لا توجد عمولة

المصدر (Freelancing)



الأولوية لمن يأخذ كل المبلغ



الدفع يكون بعد التحقق من مركز البريد مساءا

مدة الحجز 12 ساعة





ملاحظات:

- يجب التقيد بقوانين القسم

- عدم وضع المرفقات أو وسائل الإتصال ايمايل، هاتف

- عدم وضع الردود الجانبية

- من كان مستعجل لا داعي ان يحجز الارسال يكون بعد التأكد بعد منتصف الليل