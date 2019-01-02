قف وحاسب نفسك؟ ...

بسم الله الرحمن الرحيم

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

أتأمل رحيل يوم وقدوم يوم وبسرعة هائلة مخيفة!

ما إن أضع رأسي على الوسادة، إلا وأشرق نور الفجر

وما إن أستيقظ إلا وحان موعد النوم تسير أيامنا ولا تتوقف!

وأقول في نفسي :حقا السعيد من ملأ صحيفته بالصالحات

والسؤال الذي أقف عنده بماذا ملئت صحيفتي؟

وهل أنا أسير لأمام أم للخلف؟

ياترى ماوزني عند الله؟

قفقف وحاسب نفسك فالأيام تمشي سريعا ولن يبقى إلا عملك الصالح

فتن الدنيا تموج بنا والأحداث تتسارع من خولنا والأمولت يتسابقون أمامنا...

اللهم إرحم أبي رشيد وموتانا وموتى المسلمين.