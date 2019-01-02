قف وحاسب نفسك؟ ...

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اميرة المدائن

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#1
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#1
بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أتأمل رحيل يوم وقدوم يوم وبسرعة هائلة مخيفة!
ما إن أضع رأسي على الوسادة، إلا وأشرق نور الفجر
وما إن أستيقظ إلا وحان موعد النوم تسير أيامنا ولا تتوقف!
وأقول في نفسي :حقا السعيد من ملأ صحيفته بالصالحات
والسؤال الذي أقف عنده بماذا ملئت صحيفتي؟
وهل أنا أسير لأمام أم للخلف؟
ياترى ماوزني عند الله؟
قفقف وحاسب نفسك فالأيام تمشي سريعا ولن يبقى إلا عملك الصالح
فتن الدنيا تموج بنا والأحداث تتسارع من خولنا والأمولت يتسابقون أمامنا...
اللهم إرحم أبي رشيد وموتانا وموتى المسلمين.
 
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فريد أبوفيصل

فريد أبوفيصل

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#2
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#2
ربي يرحموا ويجعل نصيحتك في ميزانك وميزان حسناته وبالفعل تتسارع الايام والسنوات تمضي تباعا واللبيب من رحل بزاد ينجيه يوم الحساب والعقاب.
ربي يبارك فيك.
 
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