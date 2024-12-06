سرعة الايام مخيفة

إلياس

إلياس

:: أستاذ ::
أحباب اللمة
إنضم
24 ديسمبر 2011
المشاركات
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محل الإقامة
فار إلى الله
الجنس
ذكر
سرعة الايام مخيفة!
ما إن أضع رأسي على الوسادة إلا وأشرق نور الفجر..
ما إن أستيقظ إلا وحان موعد النوم..
تسير أيامنا و لا تتوقف !
وأقول في نفسي : حقاً السعيد من ملأ صحيفته بالصالحات ..
- والسؤال الذي أقف عنده بماذا ملئت صحيفتي !؟
وهل أنا أسير للأمام أم للخلف !؟
يا ترى ما هو وزني عند الله!؟
أقف وأحاسب نفسي فالأيام تجري بسرعة ولن يبقى إلا العمل الصالح
فتن الدنيا تموج بنا والأحداث تتسارع من حولنا والأموات يتسابقون أمامنا..
"
" "فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ ۖ إِنِّي لَكُمْ مِنْهُ نَذِيرٌ مُبِينٌ"

أيامنا تمضي ويمضي معها العمر بتقادير مكتوبة ، لا يعلمها إلا الله ،

ثلاثة أمور احرص عليها ..
كلما زادت الصدقة زاد الرزق ..
و كلما زاد الخشوع في الصلاة زادت السعادة ..
و كلما زاد بر الوالدين زاد التوفيق في الحياة ..
: ألقوا السلام - رددوا مع الآذان -حافظوا على الصلاه - حصنوا نفسكم -ابتسموا للناس - احفظوا شيئاً مِن القرآن - - تصدقوا- سبّحوا -استغفروا - كبروا - صُوموا - صلوا على النبي - علق قلبك بالآخرة فالدنيا لا تدوم.

ذكروا من حولكم بالله..
 
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