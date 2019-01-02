حلمي تحطم و أختفى ❄(من الروائع)❄

حلمي تحطم و أختفى

هي من بين أكثر الأناشيد الموجهة للأطفال و خاصة بالرسوم المتحركة و محبي الأنيميشن. إضغط للتوسيع... لكن لها وقع خاص عندي أحببت ان اشاركها معكم فهل تشاطرونني الرأي. إضغط للتوسيع... ......

حلمي تحطم و أختفي

حلمي تحطم و اختفى .. و العزم في قلبي غفا

و الدمع من عيني يسقط .. مرهفا

أملي تحطم في الصخور .. و الحزن أضحى بي يدور

و اليأس يكتب نفسه .. بين السطور

الخوف قيد أضلعي .. لم يبق لي شخص معي ...

و شعرت همسا خافتا .. في مسمعي

همس يقول الى متى .. ستظل تغرق في البكا

قم نحو شمس الصبح لا .. غيم الشتا

ياس القلوب نعم يزال .. لا لا يدوم فذا محال

فانظر إلى الدنيا معي .. هيا تعال

وانظر الى تلك النجوم .. مهما تغطيها الغيوم

ستظل تلمع حرة .. حبا تحوم

وانظر الى البدر الجميل .. بدل البكاء أو العويل ..

مع نور شمس الصبح في .. لطف يميل

فانسى المآسي و الهموم .. و امسح دموعك و الغموم

و اعلم بان الحزن شيء .. لا يدوم

في قوة قم للطموح .. لا لا تبالي بالجروح

كن مؤمنا أن النجاح .. على السفوح ..

سِر خلف حلمك قل نعم .. و انسى التراجع و الألم

و بروعة غني التفائل .. كالنغم

فبدأت ابكي في رجاء .. و الشمس تشرق بالضياء

و رفعت رأسي عاليا .. نحو السماء

و صرخت اني استطيع .. اكمال حلمي لن اضيع

ساسير في امل إلى .. الدرب الوسيع .

ودعت يأسي ها هنا .. و تركت الامي أنا

و وقفت في عزم لامشي .. للمنى

فتفتحت حولي الزهور🏵 .. و بعطرها نشر السرور😊

و براحة أحسست .. لامسني الشعور

ما عدت أعرف ما أقول .. فالقلب أضناه الذهول

و بداخلي فرح و اسرار .. يجول

فاعدت حلمي للامان .. حلقت قد ان الاوان ..

كالنسر نحو الشمس .. اطلقت العنان

و بدأت امحو ما مضى .. بالحب طرت الى الفضاء

عن كل شيء داخلي .. انا في رضى

حزني تحطم و اختفى .. و الخوف في قلبي غفا