حلمي تحطم و أختفى ❄(من الروائع)❄

عقــ اللمه ــيد

عقــ اللمه ــيد

:: مشرف ::
منتديات التعليم المتوسط
منتدى مشكلتي
طاقم المشرفين
#1
إنضم
7 ديسمبر 2009
المشاركات
17,586
الإعجابات
2,273
النقاط
2,186
محل الإقامة
بين ثنايا الأرض لا محاله.
الجنس
ذكر
#1
حلمي تحطم و أختفى

هي من بين أكثر الأناشيد الموجهة للأطفال و خاصة بالرسوم المتحركة و محبي الأنيميشن.
إضغط للتوسيع...
لكن لها وقع خاص عندي أحببت ان اشاركها معكم فهل تشاطرونني الرأي.
إضغط للتوسيع...
......
حلمي تحطم و أختفي
💔
حلمي تحطم و اختفى .. و العزم في قلبي غفا
و الدمع من عيني يسقط .. مرهفا
💔
أملي تحطم في الصخور .. و الحزن أضحى بي يدور
و اليأس يكتب نفسه .. بين السطور
💔
الخوف قيد أضلعي .. لم يبق لي شخص معي ...
و شعرت همسا خافتا .. في مسمعي
💔
همس يقول الى متى .. ستظل تغرق في البكا
قم نحو شمس الصبح لا .. غيم الشتا
💕
ياس القلوب نعم يزال .. لا لا يدوم فذا محال
فانظر إلى الدنيا معي .. هيا تعال
💕
وانظر الى تلك النجوم .. مهما تغطيها الغيوم
ستظل تلمع حرة .. حبا تحوم
وانظر الى البدر الجميل .. بدل البكاء أو العويل ..
💕
مع نور شمس الصبح في .. لطف يميل
فانسى المآسي و الهموم .. و امسح دموعك و الغموم
💜
و اعلم بان الحزن شيء .. لا يدوم
في قوة قم للطموح .. لا لا تبالي بالجروح
💜
كن مؤمنا أن النجاح .. على السفوح ..
سِر خلف حلمك قل نعم .. و انسى التراجع و الألم
و بروعة غني التفائل .. كالنغم
💜
فبدأت ابكي في رجاء .. و الشمس تشرق بالضياء
و رفعت رأسي عاليا .. نحو السماء
و صرخت اني استطيع .. اكمال حلمي لن اضيع
💜
ساسير في امل إلى .. الدرب الوسيع .
ودعت يأسي ها هنا .. و تركت الامي أنا
💜
و وقفت في عزم لامشي .. للمنى
فتفتحت حولي الزهور🏵 .. و بعطرها نشر السرور😊
💓
و براحة أحسست .. لامسني الشعور
ما عدت أعرف ما أقول .. فالقلب أضناه الذهول
💓
و بداخلي فرح و اسرار .. يجول
فاعدت حلمي للامان .. حلقت قد ان الاوان ..
💜
كالنسر نحو الشمس .. اطلقت العنان
و بدأت امحو ما مضى .. بالحب طرت الى الفضاء
💜
عن كل شيء داخلي .. انا في رضى
حزني تحطم و اختفى .. و الخوف في قلبي غفا

💕😍و بفرحة قد عدت أشعر .. بالصفا😍💕

 
soso ana

soso ana

:: عضو مُشارك ::
#2
إنضم
3 أكتوبر 2018
المشاركات
224
الإعجابات
515
النقاط
21
محل الإقامة
اللمة الجزائرية
الجنس
أنثى
#2
هي أغنية لإيمي هيتاري انا اعشق كلماتها وكل ما تقوله
روائعها ومذهلة دائما ما تشد انتباهي يبدو ان لها الكثير من الكعجبين
مشكور اخي على الكلمات
 
عقــ اللمه ــيد

عقــ اللمه ــيد

:: مشرف ::
منتديات التعليم المتوسط
منتدى مشكلتي
طاقم المشرفين
#3
إنضم
7 ديسمبر 2009
المشاركات
17,586
الإعجابات
2,273
النقاط
2,186
محل الإقامة
بين ثنايا الأرض لا محاله.
الجنس
ذكر
#3
قال soso ana:
هي أغنية لإيمي هيتاري انا اعشق كلماتها وكل ما تقوله
روائعها ومذهلة دائما ما تشد انتباهي يبدو ان لها الكثير من الكعجبين
مشكور اخي على الكلمات
إضغط للتوسيع...
نعم، لكن انا اعتبرها انشودة ..تسميتها بأغنية يشوه جوهرها
جميلة هي الكلمات ، كلمات تبدو في الأول مملوءة باليأس ،لكن سرعان ما تحاربه في شطرها الثاني شطر التفاؤل
أحب هكذا أناشيد صافية و نقية و ذات معنى.
شكرا على المرور.
 
ماغيكاي تشان

ماغيكاي تشان

:: عضو بارز ::
#4
إنضم
27 جويلية 2013
المشاركات
9,436
الإعجابات
21,547
النقاط
1,056
الجنس
أنثى
#4
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
راني حافظتها ههههههه
هذه الانشودة هي الجزء الثاني لانشودة الحياة أمل
عندي تطبيق خاص بكل اناشيدها وانصحك ايضا باناشيد حمد الخضر رااائعة
بارك الله فيك للنقل المميز وجزاك كل خير
تحياتي احترامي وتقديري لشخصكم الكريم الطيب
في امان الله وحفظه
 
عقــ اللمه ــيد

عقــ اللمه ــيد

:: مشرف ::
منتديات التعليم المتوسط
منتدى مشكلتي
طاقم المشرفين
#5
إنضم
7 ديسمبر 2009
المشاركات
17,586
الإعجابات
2,273
النقاط
2,186
محل الإقامة
بين ثنايا الأرض لا محاله.
الجنس
ذكر
#5
قال ماغيكاي تشان:
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
راني حافظتها ههههههه
هذه الانشودة هي الجزء الثاني لانشودة الحياة أمل
عندي تطبيق خاص بكل اناشيدها وانصحك ايضا باناشيد حمد الخضر رااائعة
بارك الله فيك للنقل المميز وجزاك كل خير
تحياتي احترامي وتقديري لشخصكم الكريم الطيب
في امان الله وحفظه
إضغط للتوسيع...
نعم الجزء الأول أعرفه لكن أفصل الجزء الثاني هههه
طبعا حمد الخضر غني عن التعريف و من متابعيه كذلك.
شكرا على التعقيب الللطيف أختي.
 
لؤلؤة قسنطينة

لؤلؤة قسنطينة

:: مراقبة عامة ::
طاقم المراقبين
#6
إنضم
13 أفريل 2013
المشاركات
13,994
الإعجابات
50,091
النقاط
2,251
العمر
25
محل الإقامة
قسنطينة
الجنس
أنثى
#6
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
شحال تغيضني كي تكون غناية تاع رسوم متحركة ومانعرفهاش
علاه ماحطيتلناش في جعبتي حكاية أرويها للأطفال
هي تاني ماخاصها والو هههه
غير نضحك برك، إيمي هيتاري عرفتني بيها أخت من اللمة كانت دايما تحط
كلمات أناشيدها ويعجبوني كي نسقسيها تقولي تاع ايمي هيتاري
بصح مازال ماسمعتلهاش، شوقتوني نسمعلها هاد الأنشودة بالذات لأنو كلماتها جميلة
بارك الله فيك على مشاركتنا هذه الكلمات الراقية
أحسن بكثير من كلمات بعض الأغاني التي بدون فائدة
شكرا​
 
ماغيكاي تشان

ماغيكاي تشان

:: عضو بارز ::
#7
إنضم
27 جويلية 2013
المشاركات
9,436
الإعجابات
21,547
النقاط
1,056
الجنس
أنثى
#7
قال لؤلؤة قسنطينة:
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
شحال تغيضني كي تكون غناية تاع رسوم متحركة ومانعرفهاش
علاه ماحطيتلناش في جعبتي حكاية أرويها للأطفال
هي تاني ماخاصها والو هههه
غير نضحك برك، إيمي هيتاري عرفتني بيها أخت من اللمة كانت دايما تحط
كلمات أناشيدها ويعجبوني كي نسقسيها تقولي تاع ايمي هيتاري
بصح مازال ماسمعتلهاش، شوقتوني نسمعلها هاد الأنشودة بالذات لأنو كلماتها جميلة
بارك الله فيك على مشاركتنا هذه الكلمات الراقية
أحسن بكثير من كلمات بعض الأغاني التي بدون فائدة
شكرا​
إضغط للتوسيع...
هاي ليك حبي
 
عقــ اللمه ــيد

عقــ اللمه ــيد

:: مشرف ::
منتديات التعليم المتوسط
منتدى مشكلتي
طاقم المشرفين
#8
إنضم
7 ديسمبر 2009
المشاركات
17,586
الإعجابات
2,273
النقاط
2,186
محل الإقامة
بين ثنايا الأرض لا محاله.
الجنس
ذكر
#8
قال لؤلؤة قسنطينة:
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
شحال تغيضني كي تكون غناية تاع رسوم متحركة ومانعرفهاش
علاه ماحطيتلناش في جعبتي حكاية أرويها للأطفال
هي تاني ماخاصها والو هههه
غير نضحك برك، إيمي هيتاري عرفتني بيها أخت من اللمة كانت دايما تحط
كلمات أناشيدها ويعجبوني كي نسقسيها تقولي تاع ايمي هيتاري
بصح مازال ماسمعتلهاش، شوقتوني نسمعلها هاد الأنشودة بالذات لأنو كلماتها جميلة
بارك الله فيك على مشاركتنا هذه الكلمات الراقية
أحسن بكثير من كلمات بعض الأغاني التي بدون فائدة
شكرا​
إضغط للتوسيع...
نعم أختي لؤلؤة ابحثي عنها و أحذري دموعك ...راني حذرتك هههه..
انشودة ذات شجون كثيرة.
شكرا أختاه على طيب مرورك.
 
لؤلؤة قسنطينة

لؤلؤة قسنطينة

:: مراقبة عامة ::
طاقم المراقبين
#9
إنضم
13 أفريل 2013
المشاركات
13,994
الإعجابات
50,091
النقاط
2,251
العمر
25
محل الإقامة
قسنطينة
الجنس
أنثى
#9
قال ماغيكاي تشان:
هاي ليك حبي
إضغط للتوسيع...
درك راني بالميكرو مانقدرش نسمعها
تحبي نبكي العائلة معايا على أقوال الأخ العقيد هههه
من بعد شوي نروح للتيليفون ونسمعها
شكرا حبيبتي ربي يحفظك، وسامحيني على تعبك ^^
 
sami44

sami44

:: عضو شرفي ::
#10
إنضم
10 ديسمبر 2009
المشاركات
8,155
الإعجابات
2,421
النقاط
451
#10
طيبة جدا حتى وان قلت للاطفال فهي طيبة وراقت لي
مهما كبرنا لازلنا نحن لايام الطفولة
مجهودك طيب طيب الله ايامك ورزقك من حيث لا تحتسب
 
عقــ اللمه ــيد

عقــ اللمه ــيد

:: مشرف ::
منتديات التعليم المتوسط
منتدى مشكلتي
طاقم المشرفين
#11
إنضم
7 ديسمبر 2009
المشاركات
17,586
الإعجابات
2,273
النقاط
2,186
محل الإقامة
بين ثنايا الأرض لا محاله.
الجنس
ذكر
#11
قال sami44:
طيبة جدا حتى وان قلت للاطفال فهي طيبة وراقت لي
مهما كبرنا لازلنا نحن لايام الطفولة
مجهودك طيب طيب الله ايامك ورزقك من حيث لا تحتسب
إضغط للتوسيع...
اللهم آمين أخي سامي
و هذا من طيب قلبك يا طيب.
ربي يفرحك أخي.
 
ماغيكاي تشان

ماغيكاي تشان

:: عضو بارز ::
#12
إنضم
27 جويلية 2013
المشاركات
9,436
الإعجابات
21,547
النقاط
1,056
الجنس
أنثى
#12
قال لؤلؤة قسنطينة:
درك راني بالميكرو مانقدرش نسمعها
تحبي نبكي العائلة معايا على أقوال الأخ العقيد هههه
من بعد شوي نروح للتيليفون ونسمعها
شكرا حبيبتي ربي يحفظك، وسامحيني على تعبك ^^
إضغط للتوسيع...
شكون يدير فيا مزية ويجيبلي طيارة يديني لقسنطينة الان حالا
والله نحمكمك يا مريم تدي طريحة بالبشماق ولا نقرطلك شعغك في يدي
شغل زكارة ولا كيفاه
وش من شكر ووش من تعب
استغفر الله ولا حول ولا قوة الا بالله
ها سقمي كلامك، او نقدم الكونطرول على جالك ونوريلك امخلوقة​
 
يجب عليك تسجيل الدخول أو التسجيل للرد هنا.
Top