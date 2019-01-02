حلمي تحطم و أختفى ❄(من الروائع)❄

عقــ اللمه ــيد
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حلمي تحطم و أختفى
......
حلمي تحطم و أختفي
💔
حلمي تحطم و اختفى .. و العزم في قلبي غفا
و الدمع من عيني يسقط .. مرهفا
💔
أملي تحطم في الصخور .. و الحزن أضحى بي يدور
و اليأس يكتب نفسه .. بين السطور
💔
الخوف قيد أضلعي .. لم يبق لي شخص معي ...
و شعرت همسا خافتا .. في مسمعي
💔
همس يقول الى متى .. ستظل تغرق في البكا
قم نحو شمس الصبح لا .. غيم الشتا
💕
ياس القلوب نعم يزال .. لا لا يدوم فذا محال
فانظر إلى الدنيا معي .. هيا تعال
💕
وانظر الى تلك النجوم .. مهما تغطيها الغيوم
ستظل تلمع حرة .. حبا تحوم
وانظر الى البدر الجميل .. بدل البكاء أو العويل ..
💕
مع نور شمس الصبح في .. لطف يميل
فانسى المآسي و الهموم .. و امسح دموعك و الغموم
💜
و اعلم بان الحزن شيء .. لا يدوم
في قوة قم للطموح .. لا لا تبالي بالجروح
💜
كن مؤمنا أن النجاح .. على السفوح ..
سِر خلف حلمك قل نعم .. و انسى التراجع و الألم
و بروعة غني التفائل .. كالنغم
💜
فبدأت ابكي في رجاء .. و الشمس تشرق بالضياء
و رفعت رأسي عاليا .. نحو السماء
و صرخت اني استطيع .. اكمال حلمي لن اضيع
💜
ساسير في امل إلى .. الدرب الوسيع .
ودعت يأسي ها هنا .. و تركت الامي أنا
💜
و وقفت في عزم لامشي .. للمنى
فتفتحت حولي الزهور🏵 .. و بعطرها نشر السرور😊
💓
و براحة أحسست .. لامسني الشعور
ما عدت أعرف ما أقول .. فالقلب أضناه الذهول
💓
و بداخلي فرح و اسرار .. يجول
فاعدت حلمي للامان .. حلقت قد ان الاوان ..
💜
كالنسر نحو الشمس .. اطلقت العنان
و بدأت امحو ما مضى .. بالحب طرت الى الفضاء
💜
عن كل شيء داخلي .. انا في رضى
حزني تحطم و اختفى .. و الخوف في قلبي غفا
💕😍و بفرحة قد عدت أشعر .. بالصفا😍💕
هي من بين أكثر الأناشيد الموجهة للأطفال و خاصة بالرسوم المتحركة و محبي الأنيميشن.
لكن لها وقع خاص عندي أحببت ان اشاركها معكم فهل تشاطرونني الرأي.
حلمي تحطم و أختفي
💔
حلمي تحطم و اختفى .. و العزم في قلبي غفا
و الدمع من عيني يسقط .. مرهفا
💔
أملي تحطم في الصخور .. و الحزن أضحى بي يدور
و اليأس يكتب نفسه .. بين السطور
💔
الخوف قيد أضلعي .. لم يبق لي شخص معي ...
و شعرت همسا خافتا .. في مسمعي
💔
همس يقول الى متى .. ستظل تغرق في البكا
قم نحو شمس الصبح لا .. غيم الشتا
💕
ياس القلوب نعم يزال .. لا لا يدوم فذا محال
فانظر إلى الدنيا معي .. هيا تعال
💕
وانظر الى تلك النجوم .. مهما تغطيها الغيوم
ستظل تلمع حرة .. حبا تحوم
وانظر الى البدر الجميل .. بدل البكاء أو العويل ..
💕
مع نور شمس الصبح في .. لطف يميل
فانسى المآسي و الهموم .. و امسح دموعك و الغموم
💜
و اعلم بان الحزن شيء .. لا يدوم
في قوة قم للطموح .. لا لا تبالي بالجروح
💜
كن مؤمنا أن النجاح .. على السفوح ..
سِر خلف حلمك قل نعم .. و انسى التراجع و الألم
و بروعة غني التفائل .. كالنغم
💜
فبدأت ابكي في رجاء .. و الشمس تشرق بالضياء
و رفعت رأسي عاليا .. نحو السماء
و صرخت اني استطيع .. اكمال حلمي لن اضيع
💜
ساسير في امل إلى .. الدرب الوسيع .
ودعت يأسي ها هنا .. و تركت الامي أنا
💜
و وقفت في عزم لامشي .. للمنى
فتفتحت حولي الزهور🏵 .. و بعطرها نشر السرور😊
💓
و براحة أحسست .. لامسني الشعور
ما عدت أعرف ما أقول .. فالقلب أضناه الذهول
💓
و بداخلي فرح و اسرار .. يجول
فاعدت حلمي للامان .. حلقت قد ان الاوان ..
💜
كالنسر نحو الشمس .. اطلقت العنان
و بدأت امحو ما مضى .. بالحب طرت الى الفضاء
💜
عن كل شيء داخلي .. انا في رضى
حزني تحطم و اختفى .. و الخوف في قلبي غفا
💕😍و بفرحة قد عدت أشعر .. بالصفا😍💕