قد لا يأتي الغد

soso ana

soso ana

:: عضو مُشارك ::
#1
إنضم
3 أكتوبر 2018
المشاركات
254
الإعجابات
675
النقاط
21
محل الإقامة
اللمة الجزائرية
الجنس
أنثى
#1
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
هاقد عدت إليكم يا أهل اللمة بخربشة من خربشاتي
التي كتبتها البارحة
أتمنى أن تنال إعجابكم ورضاكم
قد لا يأتي الغد......
بنهاره وليله....
بأهله وناسه....
قد لا تجد حولك
لا أقارك ولا أبنائك
لا أصحابك ولا خلانك...
ولا جيرانك...

قد لا يأتي الغد........
وتجد نفسك في غياهب الظلمات...
بين كفن وتراب....
يومها.....لن ينفعك لا مالك
ولا أبنائك لا أهلك
ولا أصحابه
هل تعلم ما سينفعك؟...
شيء واحد
واحد فقط....
شيء لن يتركك خلفه
شيء لن يدير عليك ظهره
شيء لن يخونك حتى لو تركته
شيء ماكان ليهجرك
ولن يهجرك
بل سيظل وفيا لك
لدنياك و آخرتك
هل تعلم ماهو؟....
انه عملك الصالح...
انه مافعلته وما ستفعله
انه ما ستجازا عليه يوم لا ينفع نافع
يا هذا ..... كان من كنت.....
اسمع مني ولا تكل..
فاني لك ناصحة بلا ملل..
الحياة قصيرة....
في وهلة حثيثة
الحياة محصورة
بين مهد ولحد
الحياة امتحان هنيهة
ودقيقة سريعة
كبرق أو كصاعقة
تسمع وداع نفس مغادرة
تلك بحادث وذاك بعلة قاتلة
ذاك جالس و الاآخر بسقطة مفاجأة

ياهذا.....
سامح وصافح.....
احتمل الأذى ولا ترتكبه
قابل الحسنة بالسيئة
كن كالغيث أينما حل نفع....
يا هذا......
يومك بين يديك......
فأما أن تحسن لعملك
فيرد الإحسان بالإحسان
أو تسئ إليه فتلقى شر مالا على الحسبان

يا هذا.....
عد إلى ربك.....وتمسك به.......
صادق القرآن يشفع لك..
كن خليل سجادتك....فهل لم تخنك ولن تخونك........
فهذه الدنيا راحلة........وهذه النعم زائلة.....
وكما جئت من التراب بكلمة......
ستعود له بكلمة......

من تأليفي
@soso ana
-_-
 
soso ana

soso ana

:: عضو مُشارك ::
#2
إنضم
3 أكتوبر 2018
المشاركات
254
الإعجابات
675
النقاط
21
محل الإقامة
اللمة الجزائرية
الجنس
أنثى
#2
soso ana

soso ana

:: عضو مُشارك ::
#3
إنضم
3 أكتوبر 2018
المشاركات
254
الإعجابات
675
النقاط
21
محل الإقامة
اللمة الجزائرية
الجنس
أنثى
#3
آآآسفة اذا نسيت اي احد درت كوبي كولي من احد المواضيع فقط
@sanaya
@خديجة ph
@اميرة المدائن
@amro mostafa
@sami44
@فريد أبوفيصل
@ملكة زوجي
@جليلوس
@أم منيــــــر
@أم أحمــــد يــسّ
@البحر الهادي
@Autumn leaves
@لؤلؤة قسنطينة
@The tank
@Skor m@k
@أشــواق 19
@حلم كبير
@quěěŋ ŏŏŏŏf gříěf
@آية نور اليقين
@آسِيَّه
@فتى من الغد
@فاعل الخير
@Omaar Zengarr
 
soso ana

soso ana

:: عضو مُشارك ::
#6
إنضم
3 أكتوبر 2018
المشاركات
254
الإعجابات
675
النقاط
21
محل الإقامة
اللمة الجزائرية
الجنس
أنثى
#6
هناك بعض الأخطاء حدثت عند الكتابة فقط مثل
لا أقاربك
لا أصحابه>لا أصحابك
ستجازا>ستجاز
قابل الحسنة بالسيئة>قابل السيئة بالحسنة
الاآخر> الآخر
فأما ان تحسن>فإما ان تحسن
فهل لم تخنك> فهي لم تخنك
آسفة على كثرة الأخطاء ولكنها أخطاء كتابية حدثت عندما كنت أنقلها من الدفتر وذلك
لأنني كنت أكتب باستعمال التابلت وليس ااحاسوب
 
يجب عليك تسجيل الدخول أو التسجيل للرد هنا.
Top