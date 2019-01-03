قد لا يأتي الغد......

بنهاره وليله....

بأهله وناسه....

قد لا تجد حولك

لا أقارك ولا أبنائك

لا أصحابك ولا خلانك...



ولا جيرانك...

قد لا يأتي الغد........

وتجد نفسك في غياهب الظلمات...

بين كفن وتراب....

يومها.....لن ينفعك لا مالك

ولا أبنائك لا أهلك

ولا أصحابه

هل تعلم ما سينفعك؟...

شيء واحد

واحد فقط....

شيء لن يتركك خلفه

شيء لن يدير عليك ظهره

شيء لن يخونك حتى لو تركته

شيء ماكان ليهجرك

ولن يهجرك

بل سيظل وفيا لك

لدنياك و آخرتك

هل تعلم ماهو؟....

انه عملك الصالح...

انه مافعلته وما ستفعله

انه ما ستجازا عليه يوم لا ينفع نافع

يا هذا ..... كان من كنت.....

اسمع مني ولا تكل..

فاني لك ناصحة بلا ملل..

الحياة قصيرة....

في وهلة حثيثة

الحياة محصورة

بين مهد ولحد

الحياة امتحان هنيهة

ودقيقة سريعة

كبرق أو كصاعقة

تسمع وداع نفس مغادرة

تلك بحادث وذاك بعلة قاتلة

ذاك جالس و الاآخر بسقطة مفاجأة



ياهذا.....

سامح وصافح.....

احتمل الأذى ولا ترتكبه

قابل الحسنة بالسيئة

كن كالغيث أينما حل نفع....

يا هذا......

يومك بين يديك......

فأما أن تحسن لعملك

فيرد الإحسان بالإحسان

أو تسئ إليه فتلقى شر مالا على الحسبان

يا هذا.....

عد إلى ربك.....وتمسك به.......

صادق القرآن يشفع لك..

كن خليل سجادتك....فهل لم تخنك ولن تخونك........

فهذه الدنيا راحلة........وهذه النعم زائلة.....

وكما جئت من التراب بكلمة......

ستعود له بكلمة......

من تأليفي

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