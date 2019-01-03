شخصيات كرتونية أم لماوية ؟......mbc3 اللّمة

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

أعزاني اللّماويون اليوم أصابني الجنون ليس جنون البقر أوطاعون الخراف أو الدجاج اليوم أصابني الحنين إلى

عزيتي سالي

سنان يا سنان يا أحلى الأصدقاء التنين الصغير أبي أبي هناك حريق في البلد ما دخلك أنت يا ولد شكون لحنها الجيل الذهبي

وغيرها وغيرها وحتى الشخصيات الكرتونية اليوم منها الجيد رغم أن هدفها بات مخرب أكثر منه بنّاء على زمننا كنا نتعلم منها الطيبة والمسامحه والخير واليوم السلاح والحروب والجرائم فارق كبير

تسألون يا ليليا ما علاقة كلامك بالكرتون أقول لكم اليوم سوف أربطكم مع الشخصيات الكرتونية

mbc3 في المنتدى

تخيل عزيزي العضو أنك ترى نفسك في هذا الرسوم أو تخيّل عضو ما يشبه لذاك الرسوم

مثلا أتخيل @الامين محمد يشبه قصة حب باباي وزيتونة كحب أمين لزوجته وطايح يشري فالصلق هههههههه

أتخيل حال اخي @Skor m@k يشبه سور مالك نهار كامل يخرط علينا

عزيزتي ومعشوتي تويتي

تذكري ب

@لؤلؤة قسنطينة ههههه

الخلاصة يا جماعة أنه سبحان الله أحيانا نرى في الكرتون شخصيات نجد فيها انفسنا كالحيونات تماما الفراشة تعبر على الشخص المرهف والرقيق

وكذا انواع كثيرة هكذا أجد الكرتون يشه لحد ما البشر

احببنا كثيرا هاته الشخصيات كحب أولادنا اليوم لدورا وسبونج بوب وغيره



أعزائي اللماوييون اليوم أريدكم أن تعودو للطفولة ونجعل المنتدى لساعات يتحول إلى mbc3

كيف ترون الأعضاء وهم في صورة شخصية كرتونية ولما شبهتمومها بها

عالمنا الواقعي أقتبس منه شخصيات كرتونية لنقل الواقع ورسالة نبيلة

ا لساحة لكم دعونا نعود للطفولة التي إشتقنا لها



وإنتظر تشبيهتكم على أحر من الجمر ههه

