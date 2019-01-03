شخصيات كرتونية أم لماوية ؟......mbc3 اللّمة

ليليا مرام

ليليا مرام

:: عضو شرفي ::
#1
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#1
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أعزاني اللّماويون اليوم أصابني الجنون ليس جنون البقر أوطاعون الخراف أو الدجاج اليوم أصابني الحنين إلى
1546543865647.png عزيتي سالي
1546543989880.png سنان يا سنان يا أحلى الأصدقاء 1546544140011.png التنين الصغير أبي أبي هناك حريق في البلد ما دخلك أنت يا ولد شكون لحنها الجيل الذهبي

وغيرها وغيرها وحتى الشخصيات الكرتونية اليوم منها الجيد رغم أن هدفها بات مخرب أكثر منه بنّاء على زمننا كنا نتعلم منها الطيبة والمسامحه والخير واليوم السلاح والحروب والجرائم فارق كبير

تسألون يا ليليا ما علاقة كلامك بالكرتون أقول لكم اليوم سوف أربطكم مع الشخصيات الكرتونية

mbc3 في المنتدى
تخيل عزيزي العضو أنك ترى نفسك في هذا الرسوم أو تخيّل عضو ما يشبه لذاك الرسوم
مثلا أتخيل @الامين محمد يشبه 1546544547635.png قصة حب باباي وزيتونة كحب أمين لزوجته وطايح يشري فالصلق هههههههه
أتخيل حال اخي @Skor m@k يشبه 1546544642984.png سور مالك نهار كامل يخرط علينا
عزيزتي ومعشوتي تويتي
1546544846227.png تذكري ب
@لؤلؤة قسنطينة ههههه

الخلاصة يا جماعة أنه سبحان الله أحيانا نرى في الكرتون شخصيات نجد فيها انفسنا كالحيونات تماما الفراشة تعبر على الشخص المرهف والرقيق
وكذا انواع كثيرة هكذا أجد الكرتون يشه لحد ما البشر
احببنا كثيرا هاته الشخصيات كحب أولادنا اليوم لدورا وسبونج بوب وغيره

أعزائي اللماوييون اليوم أريدكم أن تعودو للطفولة ونجعل المنتدى لساعات يتحول إلى mbc3
كيف ترون الأعضاء وهم في صورة شخصية كرتونية ولما شبهتمومها بها
عالمنا الواقعي أقتبس منه شخصيات كرتونية لنقل الواقع ورسالة نبيلة
الساحة لكم دعونا نعود للطفولة التي إشتقنا لها

وإنتظر تشبيهتكم على أحر من الجمر ههه

تحياتي لكم
1546545310535.png

 

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لؤلؤة قسنطينة

لؤلؤة قسنطينة

:: مراقبة عامة ::
طاقم المراقبين
#3
إنضم
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المشاركات
14,005
الإعجابات
50,193
النقاط
2,251
العمر
25
محل الإقامة
قسنطينة
الجنس
أنثى
#3
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
قتلتيني بالضحك كي قلتي باباي الأمين محمد ههههه يعود يزعف تاني
مزية طحت في تويتي خرجت سلامات هههه، بصح كشون سيلفستر لي نظلو كل يوم نتقابدو هههه
عجبني الموضوع ترفيهي وخفيف ظريف وممتع
اصبري نسترج ذكرياتي الكرتونية ونقولك كل شخصية شكون ههه
ومن هنا استدعي ملكة الانميات والكرتون @ماغيكاي تشان
ارواحي نستعينو بيك نتي عندك خبرة ههه​
 
ماغيكاي تشان

ماغيكاي تشان

:: عضو بارز ::
#4
إنضم
27 جويلية 2013
المشاركات
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الإعجابات
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النقاط
1,056
الجنس
أنثى
#4
قال لؤلؤة قسنطينة:
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
قتلتيني بالضحك كي قلتي باباي الأمين محمد ههههه يعود يزعف تاني
مزية طحت في تويتي خرجت سلامات هههه، بصح كشون سيلفستر لي نظلو كل يوم نتقابدو هههه
عجبني الموضوع ترفيهي وخفيف ظريف وممتع
اصبري نسترج ذكرياتي الكرتونية ونقولك كل شخصية شكون ههه
ومن هنا استدعي ملكة الانميات والكرتون @ماغيكاي تشان
ارواحي نستعينو بيك نتي عندك خبرة ههه​
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فرحتيني الله يفرح قلبك ان شاء الله انت وليليا مرام
موضووووووعي المفضضضلللللل الانمي والكرتون
ياو عندي تطبيقين، واحد خاص باغاني الانمي والكرتون القديمة قبل الجديدة وواحد خاص بالكرتون القديم للمشاهدة ادا نمدهملك ههههههههههه
 
سكون الفجر

سكون الفجر

:: مراقبة عامة ::
طاقم المراقبين
#5
إنضم
29 أوت 2013
المشاركات
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الإعجابات
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النقاط
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محل الإقامة
مدينة جامعة - الوادي -
الجنس
أنثى
#5
يا سلام على مواضيعك اختي ليليا
الحمد لله على سلامتك
عجبتني فكرة الموضوع وحااااااااااااااابة اشارك لانو في أعضاء كتااااااااار شفت شخصياتهم في رسوم متحركة كتيرة
ويا الله نبلش ;):cool::cool::cool:
 
soso ana

soso ana

:: عضو مُشارك ::
#6
إنضم
3 أكتوبر 2018
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محل الإقامة
اللمة الجزائرية
الجنس
أنثى
#6
انا اتخيل @ماغيكاي تشان كيما فلونة هههه عنيدة ههه
images (15).jpeg
واحيانا تكون كيما ريمي
images (18).jpeg
ههه و @sami44 كيما كونان يتفلسف بزاااأف
images (16).jpeg
هههه دروك نزيدكم هذي غير الدفعة الاولى
 
لؤلؤة قسنطينة

لؤلؤة قسنطينة

:: مراقبة عامة ::
طاقم المراقبين
#7
إنضم
13 أفريل 2013
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2,251
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محل الإقامة
قسنطينة
الجنس
أنثى
#7
قال ماغيكاي تشان:
فرحتيني الله يفرح قلبك ان شاء الله انت وليليا مرام
موضووووووعي المفضضضلللللل الانمي والكرتون
ياو عندي تطبيقين، واحد خاص باغاني الانمي والكرتون القديمة قبل الجديدة وواحد خاص بالكرتون القديم للمشاهدة ادا نمدهملك ههههههههههه
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ابدعي إذن يا شيمومة الساحة أمامك ههههه
وللاسف الميموار تاعي راهيك ومبلي :cry: عندي آلاف التطبيقات حابة ندخلها وماقدرتش
قال soso ana:
انا اتخيل @ماغيكاي تشان كيما فلونة هههه عنيدة ههه
مشاهدة المرفق 98497
واحيانا تكون كيما ريمي
مشاهدة المرفق 98501
ههه و @sami44 كيما كونان يتفلسف بزاااأف
مشاهدة المرفق 98502
هههه دروك نزيدكم هذي غير الدفعة الاولى
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هههههه والله ضحكتيني
يعطيك الصحة
ننتظر الدفعة التالية، بعدو بعدو راهي جاية القنبلة الثانية :LOL:
 
quěěŋ ŏŏŏŏf gříěf

quěěŋ ŏŏŏŏf gříěf

:: عضو فعّال ::
#8
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#8
ياحسراه كي كنت صغير ههههههههههه والله موضوع منعش ههههههههههه خلى نخمم ونرجع
 
soso ana

soso ana

:: عضو مُشارك ::
#9
إنضم
3 أكتوبر 2018
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21
محل الإقامة
اللمة الجزائرية
الجنس
أنثى
#9
اما من الانمي الحديث احس @ماغيكاي تشان تشبه ميكاسا من انمي هجوم العمالقة...ههه راني تهليت فيك....
947493f15994ce9b55ef2f107cb13af715380446_00.jpg
 
soso ana

soso ana

:: عضو مُشارك ::
#10
إنضم
3 أكتوبر 2018
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محل الإقامة
اللمة الجزائرية
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أنثى
#10
قال لؤلؤة قسنطينة:

ابدعي إذن يا شيمومة الساحة أمامك ههههه
وللاسف الميموار تاعي راهيك ومبلي :cry: عندي آلاف التطبيقات حابة ندخلها وماقدرتش


هههههه والله ضحكتيني
يعطيك الصحة
ننتظر الدفعة التالية، بعدو بعدو راهي جاية القنبلة الثانية :LOL:
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ههه هاهي الدفعة التانية ميمتزعفوش غير زعاقة ههه قالولي بلي
@Soumia hadj mohammed ترقد بزاااف ارواحي تشوفي راكي كيما عسول ههه
images (21).jpeg
ههه سمحيلي مي غير قالولي
هادو لي نعرفهوا ايييه نسيتك تعرفيانا منعرفكش مليح مليح مي راكي تباني كيما ماروكو
ههه ماروكو ااصغيرة
images (19).jpeg
 
حلم كبير

حلم كبير

:: نجم اللمة ::
#11
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العمر
33
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#11
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته
أهلا بالاخت ليليا من جديد عودة ميمونة إن شاء الله
اللمة من دون اولادها موحشة جدا ،عودتك اعادت الفرحة لنا جميعا
مواضيعك دائما حصرية نابعة من خلف النيازك الفضائية التي لا يستطيع احد التفكير بها سواك
ما شاء الله
موضوع جميل ويخلينا نفكرو ونفكرو ونفكرو هههه حتى نوصلو للشخصية المطلوبة
اولا نتخيل صاحبة السعادة صاحبة الموضوع اولا هههه
ليليا مرام نتخيلها
ساندي بل يا محاينك ما كانش موضوع دخلت فيه وما نشرت البسمة والبهجة
وتحب الخير للناس كامل
احب الحياة واعمل بجد وبإخلاص
ساندي بل ساندي بل
2uUuJEP0_400x400.jpeg
وكي تعود رايحة
وداعا الى اللقاء في موعد جديد يحلو فيه اللقاء وتحلو المواعيد
ساودعكم وقلبي عندكم ساندي بال
5f3008ba-6e5f-439b-aef8-ca02452c0d30.jpg
وساعة ساعة تجيها تحب تطل تقصف وتهرج
ebe3b3f7b121f0afdc41ea1ed90853dd.jpg
ساندي بال تيري
هههه

لي عودة 😀
ههههه​
 
لؤلؤة قسنطينة

لؤلؤة قسنطينة

:: مراقبة عامة ::
طاقم المراقبين
#12
إنضم
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قسنطينة
الجنس
أنثى
#12
قال soso ana:
ههه هاهي الدفعة التانية ميمتزعفوش غير زعاقة ههه قالولي بلي
@Soumia hadj mohammed ترقد بزاااف ارواحي تشوفي راكي كيما عسول ههه
مشاهدة المرفق 98506
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هههههههه كيما نحول قصدك ههه قتلتيني بالضحك
سمية غير تولي الكاميرا بين يديها تولي زينة
النحلة النشيطة هههه
اعطيني كرتون يشبهلي الله يرضى عليك حابة نضحك والله :LOL:
 
soso ana

soso ana

:: عضو مُشارك ::
#13
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3 أكتوبر 2018
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21
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اللمة الجزائرية
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أنثى
#13
قال لؤلؤة قسنطينة:

هههههههه كيما نحول قصدك ههه قتلتيني بالضحك
سمية غير تولي الكاميرا بين يديها تولي زينة
النحلة النشيطة هههه
اعطيني كرتون يشبهلي الله يرضى عليك حابة نضحك والله :LOL:
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ههه يامحاينك جايبة غير لماروكو هههه
images (19).jpeg
 
لؤلؤة قسنطينة

لؤلؤة قسنطينة

:: مراقبة عامة ::
طاقم المراقبين
#14
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#14
حلم كبير

حلم كبير

:: نجم اللمة ::
#16
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#16
الاخت @لؤلؤة قسنطينة
نتخيلها كيما شخصية بوليانا مع سنجابها تحب تربي الحيوانات وتحب الطبيعة
وطيبة وتعاون الناس
hqdefault.jpg

😁😁😁😁​
 
soso ana

soso ana

:: عضو مُشارك ::
#17
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اللمة الجزائرية
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#17
لؤلؤة قسنطينة

لؤلؤة قسنطينة

:: مراقبة عامة ::
طاقم المراقبين
#18
إنضم
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25
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قسنطينة
الجنس
أنثى
#18
قال حلم كبير:
الاخت @لؤلؤة قسنطينة
نتخيلها كيما شخصية بوليانا مع سنجابها تحب تربي الحيوانات وتحب الطبيعة
وطيبة وتعاون الناس
مشاهدة المرفق 98513

😁😁😁😁​
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اووو :love:
من اليوم اسمي بوليانا :cool: لي يغلط في اسمي يشوف ههه
وكي قلت الحيوانات تفكرت كذلك رسوم متحركة تاع هالة فتاة البراري ولا معرف كيفاه اسمو
الطفلة هاديك لي في ادغال افريقيا ومربية راكون وتساعد الحيوانات تاني
والله ذكرتونا بزمن جميل :giggle:
 
soso ana

soso ana

:: عضو مُشارك ::
#19
إنضم
3 أكتوبر 2018
المشاركات
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اللمة الجزائرية
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#19
ههههه في بالي كثرت عليكم نخلي بعض الشخصيات لباقي الاعضاء باه يشبهو بها ايا زربوا قبل مانكمل كل الشخصيات
 
حلم كبير

حلم كبير

:: نجم اللمة ::
#20
إنضم
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محل الإقامة
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#20
الاخ @The tank والاخ @Skor m@k ماعرف لاه نتخيلهم كيما زورو وسانجي نتاع وان بيس ههههه
الاخ حكيم هو زورو والاخ مالك هو سانجي ههههه
صحاب صحاب ومن بعد يدورو على بعضاهم هههه ،بصح صحاب لاخر رمق في سفينة اللمة
اللي شعرو خضر هو حكيم ههههه واللي شعرو صفر هاو مالك ههههت
images (2).jpeg
😁😁😁😁😁😁😀😀😀😀😀😀😀
 
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