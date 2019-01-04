نصيِحـة لكِ يآ رفيقَـة ,,

السلام عليكم و رحمة الله تعالى و بركاته



أتحسين يا رفيقة بغصة في صدرك كلما أردت فتح كتاب و خانتك همتك !💦

نعم، إن الهمة تخون و الإرادة تفتر و العزيمة تتبخر إن لم تواظبي على تدريبها ! 💦

عندما تتهاونين في طلب العلم و تؤجلين فاعلمي أن حرارة الانتفاع عندك ستذهب و تتحول إلى برود و جماد ! 💧

ألم نتفق يا رفيقة ألا نسد طريق الطلب بالتسويف ؟ أما عزمنا رفع الجهل عن أنفسنا و لو بتعلم فائدة في اليوم ؟ ⚘

فمالي أراك قطعت المسير و رحت تقضين وقتك بما هو أدنى من العلم و طلبه ! 💦 وسائل التواصل الاجتماعي.. أتحسبين كم ساعة تقضين هناك ؟! أو تظنين أنك ستجدين العلم في الشاشات و الهواتف ! ✋

أين ذلك البرنامج العلمي الذي كتبته و خبأته أو علقته في خزانتك و نسيت تطبيقه 💦

أم أنك ما زلت حائرة أين ستبدئين و كيف ؟

إن مَجلِس عِلم تَجلسينهُ خيرٌ لك مِن الدُّنيا وما فِيها ، وفَائِدة تستفيدينها وتَنتَفِعين بِها لاَ شَيء يزنهَا ويُسَاوِيهَا !؟

فإن فاتتك هذه المعرفة فقد فزت بالحرمان و رضيت لنفسك بغاية الخسران 💦💦💦

و مازال العبد منقطعا عن الله حتى ترتبط و تنطلق إرادة العبد بمعرفة الله ^^ أي لا تسيرين إلا بمعرفة 🌸

فاشحذي الهمة و رددي لا أبرح حتى أبلغ ^^

أفيقي نفسك المسجونة بين طيات التسويف و النسيان ✋⚘

ابدئي رحلتك في طلب العلم و هيئي الزاد و إلا فاقعدي تتجرعين مرارة الجهل ! فاختاري 🌼

منقولة



