جولة لمّاوية ...عطلة الخريف

ليليا مرام
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السلام عليكم جميعا
أعزائي اللّماويون بعد برهة من التفكير وركزو معي برهة فقط
أردت أن أقدم لكم هدية عربون تواجدي معكم مجددا وإستقبالكم لي بعد غياب طويل
فكرت في هدية لعطلة الخريف والتي سوف آخذكم فيه إلى
أربطو أحزمتكم طائرة اللمة متوجهة الآن إلى كاليفورنيااااااااااا
سي يو
مدينة الألعاب حلم طفولتنا وفرحتنا العارمة عندما يقولون تجهزوا لندهب إلى البارك نعم البااارك بلغتنا الفرنسية المكسرة تكسير كحالتي
لكن طبعا فرق شاسع جدا بين مدينتهم للألعاب ومدينتنا ولست هنا لأاعيب وأعلق على وزارة ثقافتنا على منتجعات الألعاب هنا او لا أدري أي وزارة مسؤولة
أنا هنا لآخذكم إلى طفولتكم هاته الأيام يصيبني الحنين للطفولة والألعاب والرسوم المتحركة
لننطلق الآن
الشفور هو مديرنا اكيد ما نمدش طيارة ل @الامين محمد
يطيحها بنا ثاني أنا مدقدقة ونزيد
نوصولو فالليل حطو في حسابكم شعال من ساعة فواياج @sami44 ماكان لاه تنحينا صباطك فالطيارة بصيان العام نحل باب طيارة نرمي روحي منتحرة ولا نشم ريحت ليزبيس
ورانا وصلنا لأجمل مدينة ملاهي
انا غير وصلت شفت هذي
ضرك حتى شجرة لقات راجل غير ما تشدونيش خلوني نرمي روحي من طيارة
الحشيش عندهم ومخلص اه يا ربي يا ربي لمن نشكو خلي برك
أنطلقوا هيا
يا يمى ما لقيت واش نلعب واش نخلي
يا يمى هذي نموت عليها
@لؤلؤة قسنطينة غير شدي روحك ما تتغاشاي ما والو تتفر فيك واحد ما يشدك
@sami44 ماكان لاه تفلسيف هنا ميم تحب تعيط نورمال رانا خوتاتك ما تحشمش هه
ايا نريح نهدر ونتوما ألعبوا ولادي ما تبعدوش
الألعاب ومدينة الملاهي ليست حكر على الصغار كلنا نحبو نروحو ليهم
لكن الفارق فبلادنا للأسف تحولت إلى ألعاب غرامية ومناظر يخجل الواحد منا من ذكرها
أخذتكم في جولة لأعرف الآن
ماهي ألعابكم المفضلة وهل فعلا زرتموها وانتم كبار أو صغار
الآن أختارونا الألعاب وشكون تصحبو معاكم للألعاب
هذي صورة سيلفي لنا جميعا إتبسموا فديزني لاند كاليفورنيااااااااااااااااااا
الموضوع لكم ألعبوا قصدي أعطوني آرائكم حولها وانتم صغار والآن ولأولادكم وإحكوا لنا مغامراتكم داخلها وماهي أهم الذكريات
خحلونا نرجعوا للطفولة
قبل ما تنتهي الرحلة لا تفوتو الفرصة
أعزائي اللّماويون بعد برهة من التفكير وركزو معي برهة فقط
أردت أن أقدم لكم هدية عربون تواجدي معكم مجددا وإستقبالكم لي بعد غياب طويل
فكرت في هدية لعطلة الخريف والتي سوف آخذكم فيه إلى
أربطو أحزمتكم طائرة اللمة متوجهة الآن إلى كاليفورنيااااااااااا
سي يو
مدينة الألعاب حلم طفولتنا وفرحتنا العارمة عندما يقولون تجهزوا لندهب إلى البارك نعم البااارك بلغتنا الفرنسية المكسرة تكسير كحالتي
لكن طبعا فرق شاسع جدا بين مدينتهم للألعاب ومدينتنا ولست هنا لأاعيب وأعلق على وزارة ثقافتنا على منتجعات الألعاب هنا او لا أدري أي وزارة مسؤولة
أنا هنا لآخذكم إلى طفولتكم هاته الأيام يصيبني الحنين للطفولة والألعاب والرسوم المتحركة
لننطلق الآن
الشفور هو مديرنا اكيد ما نمدش طيارة ل @الامين محمد
يطيحها بنا ثاني أنا مدقدقة ونزيد
نوصولو فالليل حطو في حسابكم شعال من ساعة فواياج @sami44 ماكان لاه تنحينا صباطك فالطيارة بصيان العام نحل باب طيارة نرمي روحي منتحرة ولا نشم ريحت ليزبيس
ورانا وصلنا لأجمل مدينة ملاهي
انا غير وصلت شفت هذي
ضرك حتى شجرة لقات راجل غير ما تشدونيش خلوني نرمي روحي من طيارة
الحشيش عندهم ومخلص اه يا ربي يا ربي لمن نشكو خلي برك
أنطلقوا هيا
يا يمى ما لقيت واش نلعب واش نخلي
يا يمى هذي نموت عليها
@لؤلؤة قسنطينة غير شدي روحك ما تتغاشاي ما والو تتفر فيك واحد ما يشدك
@sami44 ماكان لاه تفلسيف هنا ميم تحب تعيط نورمال رانا خوتاتك ما تحشمش هه
ايا نريح نهدر ونتوما ألعبوا ولادي ما تبعدوش
الألعاب ومدينة الملاهي ليست حكر على الصغار كلنا نحبو نروحو ليهم
لكن الفارق فبلادنا للأسف تحولت إلى ألعاب غرامية ومناظر يخجل الواحد منا من ذكرها
أخذتكم في جولة لأعرف الآن
ماهي ألعابكم المفضلة وهل فعلا زرتموها وانتم كبار أو صغار
الآن أختارونا الألعاب وشكون تصحبو معاكم للألعاب
هذي صورة سيلفي لنا جميعا إتبسموا فديزني لاند كاليفورنيااااااااااااااااااا
الموضوع لكم ألعبوا قصدي أعطوني آرائكم حولها وانتم صغار والآن ولأولادكم وإحكوا لنا مغامراتكم داخلها وماهي أهم الذكريات
خحلونا نرجعوا للطفولة
قبل ما تنتهي الرحلة لا تفوتو الفرصة
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