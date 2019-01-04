جولة لمّاوية ...عطلة الخريف

السلام عليكم جميعا

أعزائي اللّماويون بعد برهة من التفكير وركزو معي برهة فقط

أردت أن أقدم لكم هدية عربون تواجدي معكم مجددا وإستقبالكم لي بعد غياب طويل

فكرت في هدية لعطلة الخريف والتي سوف آخذكم فيه إلى

أربطو أحزمتكم طائرة اللمة متوجهة الآن إلى كاليفورنيااااااااااا

سي يو

مدينة الألعاب حلم طفولتنا وفرحتنا العارمة عندما يقولون تجهزوا لندهب إلى البارك نعم البااارك بلغتنا الفرنسية المكسرة تكسير كحالتي

لكن طبعا فرق شاسع جدا بين مدينتهم للألعاب ومدينتنا ولست هنا لأاعيب وأعلق على وزارة ثقافتنا على منتجعات الألعاب هنا او لا أدري أي وزارة مسؤولة

أنا هنا لآخذكم إلى طفولتكم هاته الأيام يصيبني الحنين للطفولة والألعاب والرسوم المتحركة

لننطلق الآن

الشفور هو مديرنا اكيد ما نمدش طيارة ل @الامين محمد

يطيحها بنا ثاني أنا مدقدقة ونزيد

نوصولو فالليل حطو في حسابكم شعال من ساعة فواياج @sami44 ماكان لاه تنحينا صباطك فالطيارة بصيان العام نحل باب طيارة نرمي روحي منتحرة ولا نشم ريحت ليزبيس

ورانا وصلنا لأجمل مدينة ملاهي

انا غير وصلت شفت هذي



ضرك حتى شجرة لقات راجل غير ما تشدونيش خلوني نرمي روحي من طيارة

الحشيش عندهم ومخلص اه يا ربي يا ربي لمن نشكو خلي برك

أنطلقوا هيا

يا يمى ما لقيت واش نلعب واش نخلي

يا يمى هذي نموت عليها





@لؤلؤة قسنطينة غير شدي روحك ما تتغاشاي ما والو تتفر فيك واحد ما يشدك @sami44 ماكان لاه تفلسيف هنا ميم تحب تعيط نورمال رانا خوتاتك ما تحشمش هه

ايا نريح نهدر ونتوما ألعبوا ولادي ما تبعدوش

الألعاب ومدينة الملاهي ليست حكر على الصغار كلنا نحبو نروحو ليهم

لكن الفارق فبلادنا للأسف تحولت إلى ألعاب غرامية ومناظر يخجل الواحد منا من ذكرها

أخذتكم في جولة لأعرف الآن

ماهي ألعابكم المفضلة وهل فعلا زرتموها وانتم كبار أو صغار

الآن أختارونا الألعاب وشكون تصحبو معاكم للألعاب





هذي صورة سيلفي لنا جميعا إتبسموا فديزني لاند كاليفورنيااااااااااااااااااا



الموضوع لكم ألعبوا قصدي أعطوني آرائكم حولها وانتم صغار والآن ولأولادكم وإحكوا لنا مغامراتكم داخلها وماهي أهم الذكريات

خحلونا نرجعوا للطفولة