جولة لمّاوية ...عطلة الخريف

ليليا مرام

ليليا مرام

:: عضو شرفي ::
#1
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#1
السلام عليكم جميعا
أعزائي اللّماويون بعد برهة من التفكير وركزو معي برهة فقط
أردت أن أقدم لكم هدية عربون تواجدي معكم مجددا وإستقبالكم لي بعد غياب طويل
فكرت في هدية لعطلة الخريف والتي سوف آخذكم فيه إلى

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أربطو أحزمتكم طائرة اللمة متوجهة الآن إلى كاليفورنيااااااااااا
سي يو
مدينة الألعاب حلم طفولتنا وفرحتنا العارمة عندما يقولون تجهزوا لندهب إلى البارك نعم البااارك بلغتنا الفرنسية المكسرة تكسير كحالتي
لكن طبعا فرق شاسع جدا بين مدينتهم للألعاب ومدينتنا ولست هنا لأاعيب وأعلق على وزارة ثقافتنا على منتجعات الألعاب هنا او لا أدري أي وزارة مسؤولة
أنا هنا لآخذكم إلى طفولتكم هاته الأيام يصيبني الحنين للطفولة والألعاب والرسوم المتحركة
لننطلق الآن
1546623222847.png الشفور هو مديرنا اكيد ما نمدش طيارة ل @الامين محمد
يطيحها بنا ثاني أنا مدقدقة ونزيد

نوصولو فالليل حطو في حسابكم شعال من ساعة فواياج @sami44 ماكان لاه تنحينا صباطك فالطيارة بصيان العام نحل باب طيارة نرمي روحي منتحرة ولا نشم ريحت ليزبيسo_Oo_Oo_Oo_O
ورانا وصلنا لأجمل مدينة ملاهي
انا غير وصلت شفت هذي
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ضرك حتى شجرة لقات راجل غير ما تشدونيش خلوني نرمي روحي من طيارة

الحشيش عندهم ومخلص اه يا ربي يا ربي :cry::cry::cry::cry::cry: لمن نشكو خلي برك
أنطلقوا هيا
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يا يمى ما لقيت واش نلعب واش نخلي
يا يمى هذي نموت عليها
@لؤلؤة قسنطينة غير شدي روحك ما تتغاشاي ما والو تتفر فيك واحد ما يشدك
@sami44 ماكان لاه تفلسيف هنا ميم تحب تعيط نورمال رانا خوتاتك ما تحشمش هه
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ايا نريح نهدر ونتوما ألعبوا ولادي ما تبعدوش
الألعاب ومدينة الملاهي ليست حكر على الصغار كلنا نحبو نروحو ليهم
لكن الفارق فبلادنا للأسف تحولت إلى ألعاب غرامية ومناظر يخجل الواحد منا من ذكرها
أخذتكم في جولة لأعرف الآن
ماهي ألعابكم المفضلة وهل فعلا زرتموها وانتم كبار أو صغار
الآن أختارونا الألعاب وشكون تصحبو معاكم للألعاب


هذي صورة سيلفي لنا جميعا إتبسموا فديزني لاند كاليفورنيااااااااااااااااااا
1546625143868.png



الموضوع لكم ألعبوا قصدي أعطوني آرائكم حولها وانتم صغار والآن ولأولادكم وإحكوا لنا مغامراتكم داخلها وماهي أهم الذكريات
خحلونا نرجعوا للطفولة
قبل ما تنتهي الرحلة لا تفوتو الفرصة
 

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sami44

sami44

:: عضو شرفي ::
#2
إنضم
10 ديسمبر 2009
المشاركات
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#2
قال ليليا مرام:


@sami44 ماكان لاه تفلسيف هنا ميم تحب تعيط نورمال رانا خوتاتك ما تحشمش هه
من الحبس للسبيطار لديزني لاند راني مشوكي نعيط ونزيد

نحجز مكان ولي عودة
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