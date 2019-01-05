بعض الجنون و لك أن تبحث عن الحقيقة (بقلمي)

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

بعد بالسم الله الرحمن الرحيم



(وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ).. صدق الله العظيم.

الموضوع طويل لكن ضروري تتحملوني بقدر طوله..فمخاطبكم في لحظات تدبر و تأمل سابقة كدت أصاب بالجنون. نصيخة قبل ان تردوا ارجو ان تبحثو في النت و لو قليلا عن أبرز سؤال جلب انتباهكم في كلامي.



-الم يخطر ببالك يوما آين تقع الاراضين السبع و السموات السبع مجرد قراءتك للآية القرآنية أعلاه كفيلة بأن تُدخلك في متاهة من التدبر و جنون التخيل و الكثير من الأسئلة



-الم يخطر في بالك يوما ان ذاك الكوكب الصغير كوكب الارض الذي يوجد مثله مليارات من الكواكب و بعض الكواكب لها اقمار و مثلها المليارات من الاقمار و كلها تحوم حول الشمس من ممثلها المليارات من الشموس فيبدو لي كوكب الأرض بدون قيمة تذكر في هذا الكون المتناهي الذي يزيد اتساعا باستمرار. صراحة عندما اتفكر في كل هذا أصاب بالاحباط و ضيق النفس و هو بالنسبة لشخص غير مؤمن اقرب لتصديق فكرة انه لا يوجد إله..فالحمد الله على ايماننا.



لكن بالعودة الى الآية المذكورة أعلاة و لو تدبرنها جيدا يتضح لنا الأرض التي خلقها لنا الله و لكي تكون قرارا و خصها بشمس و قمر سخرهما الله ليحدث الليل و النهار و الفصول الأربعة و خص الليل بالنجوم فيها ثلاث فوائد زينة للسماء في الليل و جعلها رجوما للشياطين كما أنها علامات يهتدي بها الأنسان في الطريق، فحينئذ يرى الانسان ان هذا الكون سُخر لأجله و له و يرى كل ذلك أمام ناظرية هنا يحس الانسان بالراحة و يطمئن قلبة و يحس بالقيمة التي أعطاه الله اياها و أمر الملائكة أن تسجد له ثم بعد زوال كل هذا تكون جنة و نار فيهما جزاءه و عقابه.. هذا ما تستريح له فطرة الانسان ،فأما غير ذلك فهو رجس من عمل الشيطان ...



لا تقلق عزيزي القارىء لن أجيبك عن تساؤلاتك بل سأضيف لها ما يأخذك للجنون.



1-هل تساءلت يوما ما كانت الأرض كروية بحق ؟

-هل كنت تدرك ان فوق السماء الاول ماء ؟

-‏هل تعرف جبال(ق) و هل تدري انها محيطة بكل ارض من الاراضين السبع و ان سماء كل أرض محمولة على جبال (ق).



-هل تعرف ان للسماء سقف محفوظ (القبة السماوية) يستحيل اختراقها 😉!!



-هل تساءلت يوما عن سبب المسار الذي تأخذه رحلة طيار من جنوب افريقيا الى البرازيل و المسار كالتالي(جنوب افريقيا...تمر بالسينيغال ..ثم الى البرازيل)المسار المصنوع على شكل مثلث و ليس خط مستقيم و الأجدر ان تكون الرحلة مباشرة من جنوب افريقيا الى البرازيل باعتبارها متاقبلين في الخريطة.



-هل تساءلت يوما سبب عدم وجود رحلة جوية من اليابان الى أمريكا من الجهة الأخرى اي من شرق اليابان ذهاب الى غرب أمريكا.باعتبار المسافة صغير،علما ان الرحلة الحقيقية تمر من اليابان أوروبا فامريكا....هذا أمر غريب يطرح تساؤل كبيييير؟؟!!



--هل تساؤلتم يوما عن سبب كذب و. م .الامريكية عن وصولها للقمر و هي لم تصله من الأساس و باعترافها كذلك وهاهي الصين تكذب اليوم عن وصول مسبارها الى الجزء المظلم من القمر!!.



--اتدركون حقيقة مثل برمودا؟ و هل تعرفون انها مقبرة صواريخ وكالة الفضائية ناسا!!



--اتعرفون معاهدة انتاركاتيكا(قارة القطب الجنوبي) و على ما تنص؟ و هل تعرفون الضابط الامريكي الذي وصل اليها و ماذا اكتشف خلفها و بسبب ما اكتشفه ..تمم وضع المعاهدة.. .......



كل هذه التساؤلات محورها السؤال الأول ولك انت تبحث عزيزي القارىء...هناك الكثير من التساؤلات لكن ارتأيت أن اضع بين أيديكم بعضها فقط حتى لا تتهموني بالجنون.

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نصيحة لبعض الناس لا تعتمدو على ما تلقنتموه و انتم صغار،فأصبحت تبدو لكم بعض المعارف من المسلمات و المقدسات يستحيل النقاش فيها و كأنها قرآن، لا لشيء فقط لأنها سُبقت بعبارة (أكد العلماء، أكتشف العلماء. حذر العلماء) و لم تتسألو عن طبيعة هؤلاء العلماء فمنهم من باع نفسه للشر و اتبع هواه و سخر نفسه لتحقيق هدف من قال لأغوينهم أجمعين (الشيطان) ..فأصبح يُدجل في علم بغطاء العلم ليمرر بعض الأفكار و الاكتشافات التي تؤدي الى الالحاد فقط لأن تلك الأكتشافات منافية لما جاء به القرآن و أثبته منذ 1400 سنة وهذا سبب كافٍ لأحاد ضعيفي الايمان ...هناك بعض الأمور يعرفها القليل من استنار بتفاسير الأولين للقرآن و اهتدى ببعض التجارب التي تثبت صحة ما جاء به للقرآن بالرغم انها لا تحتاج اثبات فكفى بكلام الله يقينا و هناك من بُرمِجوا على التلقبن فحُشِرت عقوللهم بالأكاذيب التي تبدو للكثير صحيحة لكن لو تمعنوا فيها لتعجبوا من بلاهتهم. مجرد نصيحة لمن اراد معرفة بعض الحقائق ابحثو قليلا و استخدمو عقولكم فانها مجانية.

الموضوع يمكن ان يتبع بموضوع أخر حسب طلبكم. شكراا لكم بقلمي عقيد اللمة