



الحمد لله رب المشارق والمغارب

خلق الإنسان من طين لازب.

ثم جعله نطفة بين الصلب والترائب

خلق منه زوجه وجعل منهما الأبناء والأقارب

تلطف به فنوع له المطاعم والمشارب

وحمله في البَرِّ على الدواب

وفي البحر على القوارب

نحمَده تبارك وتعالى حمد الطامع في المزيد والطالب

ونعوذ بنور وجهه الكريم من شر العواقب

وندعوه دعاء المستغفر الوجل التائب

أن يحفظنا من كل شر حاضر أو غائب

وأشهد أن لا إله إلا الله القوي الغالب

شهادة متيقن بأن الوحدانية لله أمر لازم لازب

أكيد بيننا أولياء عدة في لمتنا الغالية

كما يوجد أعضاء كثيرون مبدعين بأقلامهم وينابيع أفكارهم التي أبهرتنا حروفهم ونزفت بالعطاء

ونبضت قلوبنا لروعة ذلك الفيض الغناء... التي طالما وجدناها شعاعا يضيء بحبرهم

لهذا فتحت هذا الركن لكم أحبتي الكرام

بعنوان

"

سجل حضورك بنصيحة في منتدى اللماوي تربية الأطفال ورعايتهم "

كل واحد له نصيحة لبعضنا البعض

حتى نتواصل سويا إلى تربية سليمة وينعم الطفل بالراحة

فما عليكم اخوتي الكرام سوى تسجيل حضوركم يوميا عند دخولكم وخروجكم من " اللمة "

بنصيحة يستفيد منها الجميع وتبقى لكم أجر وثواب عند الله عز وجل إن شاء الله

وبإذن الله ألقى تفاعل منكم اخوتي الكرام

أخوكم في الله

وحي القلم

تحياتي







