سجل حضورك بنصيحة في منتدى اللماوي تربية الأطفال ورعايتهم

وحي القلم

وحي القلم

:: نجم اللمة ::
#1
إنضم
23 فيفري 2014
المشاركات
4,021
الإعجابات
6,604
النقاط
1,441
محل الإقامة
غليزان
#1



وحي القلم 48.gif




وحي القلم 45.png



الحمد لله رب المشارق والمغارب
خلق الإنسان من طين لازب.
ثم جعله نطفة بين الصلب والترائب
خلق منه زوجه وجعل منهما الأبناء والأقارب
تلطف به فنوع له المطاعم والمشارب
وحمله في البَرِّ على الدواب
وفي البحر على القوارب
نحمَده تبارك وتعالى حمد الطامع في المزيد والطالب
ونعوذ بنور وجهه الكريم من شر العواقب
وندعوه دعاء المستغفر الوجل التائب
أن يحفظنا من كل شر حاضر أو غائب
وأشهد أن لا إله إلا الله القوي الغالب
شهادة متيقن بأن الوحدانية لله أمر لازم لازب
أكيد بيننا أولياء عدة في لمتنا الغالية
كما يوجد أعضاء كثيرون مبدعين بأقلامهم وينابيع أفكارهم التي أبهرتنا حروفهم ونزفت بالعطاء
ونبضت قلوبنا لروعة ذلك الفيض الغناء... التي طالما وجدناها شعاعا يضيء بحبرهم
لهذا فتحت هذا الركن لكم أحبتي الكرام
بعنوان " سجل حضورك بنصيحة في منتدى اللماوي تربية الأطفال ورعايتهم "
كل واحد له نصيحة لبعضنا البعض
حتى نتواصل سويا إلى تربية سليمة وينعم الطفل بالراحة
فما عليكم اخوتي الكرام سوى تسجيل حضوركم يوميا عند دخولكم وخروجكم من " اللمة "
بنصيحة يستفيد منها الجميع وتبقى لكم أجر وثواب عند الله عز وجل إن شاء الله
وبإذن الله ألقى تفاعل منكم اخوتي الكرام



أخوكم في الله
وحي القلم
تحياتي


وحي القلم 34.jpg












 
وحي القلم

وحي القلم

:: نجم اللمة ::
#2
إنضم
23 فيفري 2014
المشاركات
4,021
الإعجابات
6,604
النقاط
1,441
محل الإقامة
غليزان
#2




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@The tank
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@زهور الأمل
@السلطانة
@سكون الفجر
@صمت المشاعر
@ليليا مرام
@ماغيكاي تشان
@متهجئ الحرف
@لاريمان
@الامين محمد
@sami44
@حاتم07
@ضآحكة مستبشرة
@حلم كبير
@dahman kz
@zagane
@"viola"
@quěěŋ ŏŏŏŏf gříěf
@Nacer Eddine 2012
@mouad_45
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