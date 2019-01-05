السلام عليكم ورحمة الله وبركاته



متوفر مبلغ 140 أورو بايسيرا مقابل 223 دج CCP/بريدي موب

الأولوية لمن ياخد كامل المبلغ



الدفع بعد التاكد عبر SMS فوري او من مركز البريد





المصدر : بيع وشراء العملات

ملاحظة :

بعد الحجز انتظر التاكيد لكي ارسل لك المعلومات مع المشرف

الوصل يرسل على الخاص ويكتب فيه بالقلم قبل الرفع التالي :



اسم عضوية البائع والشاري + اسم المنتدى + المبلغ



تاكيد الاستلام يكون في الموضوع