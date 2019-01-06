عرض بيع بيع مبلغ 100 دولار بايير مقابل 195 دج

بيانات المعاملة المالية:
إسم البائع
رمزي_23
المبلغ المتاح
100.00 دولار
سعر البيع
195.00 د.ج، ثابت
البنك الإلكتروني
Payeer - بايير
رمزي_23

رمزي_23

:: عضو مُتميز ::
بائع عملات معتمد
#1
إنضم
16 جانفي 2017
المشاركات
637
الإعجابات
83
النقاط
517
العمر
33
محل الإقامة
Annaba
الجنس
ذكر
#1
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

متوفر مبلغ 100 دولار بايير Payeer
السعر 195 دج
الاولوية لمن ياخد كامل المبلغ
العمولة يتحملها الشاري

ملاخظة
بعد الحجز انتظر التاكيد لارسل لك بيانات الدفع
الوصل يرسل على الخاص ويكتب عليه بالقلم قبل الرفع
اسم عضوية البائع و الشاري + اسم المنتدى + المبلغ
الدفع عند التاكد عبر SMS فوري او من مركز البريد

يرجى الالتزام
معلومات - مسودة البيع و الشراء [ يرجى الإلتزام ]
 

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4algeria.com

4algeria.com

:: إدارة اللمة الجزائرية ::
طاقم الإدارة
#2
إنضم
25 أفريل 2018
المشاركات
1,353
الإعجابات
3,239
النقاط
171
الجنس
ذكر
#2
السلام عليكم

تمت الموافقة على الموضوع، اذكر المتبقي في كل رد

للتذكير:
- يرجى عدم مخالفة >> قوانين منتدى تجارة العملات [ بيع وشراء العملات ]
- البيانات ترسل عبر المحادثات الخاصة الى : @4algeria.com و @Fethi.dz

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يرجى استعمال المحادثات لتحويل المعلومات الدفع و الاستقبال و وصل الدفع فقط
باقي المراحل (تأكيد الاستقبال و تأكيد التحويل)تكون داخل الموضوع

بيع موفق
 
رمزي_23

رمزي_23

:: عضو مُتميز ::
بائع عملات معتمد
#4
إنضم
16 جانفي 2017
المشاركات
637
الإعجابات
83
النقاط
517
العمر
33
محل الإقامة
Annaba
الجنس
ذكر
#4
تم الحجز لك أخي 50 دولار
قال youcefken:
احجز لي 50$ وغدا الدفع ان شاء الله
معلومات حسابك لو سمحت
إضغط للتوسيع...
جاري ارسال المعلومات
 
رمزي_23

رمزي_23

:: عضو مُتميز ::
بائع عملات معتمد
#5
إنضم
16 جانفي 2017
المشاركات
637
الإعجابات
83
النقاط
517
العمر
33
محل الإقامة
Annaba
الجنس
ذكر
#5
تم ارسال المعلومات اخي
المتبقي 50 دولار
 
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