رمزي_23
:: عضو مُتميز ::
بائع عملات معتمد
- إنضم
- 16 جانفي 2017
- المشاركات
- 637
- الإعجابات
- 83
- النقاط
- 517
- العمر
- 33
- محل الإقامة
- Annaba
- الجنس
- ذكر
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
متوفر مبلغ 100 دولار بايير Payeer
السعر 195 دج
الاولوية لمن ياخد كامل المبلغ
العمولة يتحملها الشاري
ملاخظة
بعد الحجز انتظر التاكيد لارسل لك بيانات الدفع
الوصل يرسل على الخاص ويكتب عليه بالقلم قبل الرفع
اسم عضوية البائع و الشاري + اسم المنتدى + المبلغ
الدفع عند التاكد عبر SMS فوري او من مركز البريد
يرجى الالتزام
معلومات - مسودة البيع و الشراء [ يرجى الإلتزام ]
متوفر مبلغ 100 دولار بايير Payeer
السعر 195 دج
الاولوية لمن ياخد كامل المبلغ
العمولة يتحملها الشاري
ملاخظة
بعد الحجز انتظر التاكيد لارسل لك بيانات الدفع
الوصل يرسل على الخاص ويكتب عليه بالقلم قبل الرفع
اسم عضوية البائع و الشاري + اسم المنتدى + المبلغ
الدفع عند التاكد عبر SMS فوري او من مركز البريد
يرجى الالتزام
معلومات - مسودة البيع و الشراء [ يرجى الإلتزام ]
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