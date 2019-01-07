شخصيتك من طريقة نومك .. أسرار مذهلة عن أوضاع النوم المختلفة

العيون الخضراء
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كل مساء نتجه إلى عالمنا الخاص لنتخلص من ضغوطات الحياة اليومية وننعم بنوم هادئ ومريح، ولكن هل تخيلت يوما أنك قد تتعرف على شخصيتك من طريقة نومك ؟
هيا اكتشف اكثر شخصيتك عن طريقة نومك
1*الجنين
وهو النوم على أحد الجانبين في وضعية الجنين ، وهي أكثر أوضاع النوم انتشارا، وطبقا للتحليل فإنها تدل على أنك شخصية قوية من الخارج، ولكن من داخلك طيب وخجول وحساس وتحتاج وقت للتقرب من الآخرين ، ولكن تشعر بالراحة مع مرور الوقت
2*المقاتل
وهو الاستلقاء على الظهر مع فرد الزراعين لأعلى، وهؤلاء الأشخاص يوصفون دائما بأنهم أصدقاء ومستمعين جيدين ويحبون مساعدة الآخرين، ويحبون أن تسلط الأضواء عليهم، ولكن كوضعية المقاتل فإن وضعية نجم البحر تسبب ضيق التنفس والشخير أثناء النوم.
3*المشتاق
من أوضاع النوم المختلفة أيضا وضعية الاستلقاء على جانبك مع إبقاء الأيدي أمامك، ويدل ذلك على أنك شخصية منفتحة تحب تجربة كل ما هو جديد ولكن مرتاب بعض الشئ وتحتاج وقت لاتخاذ قراراتك، ولكن بمجرد اتخاذ القرار فمن الصعب تغيير رأيك.
4*النوم بوضع الجندي
إن كنت تنام على ظهرك مع رفع أحد ذراعيك كالجندى، فأنت شخص معتدل فى حياتك كثيرًا ما تكون صارم وتعرف أهداف حياتك جيدًا، ولديك حب كبير لذاتك وتحاول دائمًا أن تطلبى متطلباتك قبل أى شىء
5*السجل
وهي وضعية الاستلقاء على أحد جانبيك مع فرد اليدين والساقين، وطبقا للتحليل فإنها تدل على أنك شخصية اجتماعية وسهلة المران، تحب الاختلاط والتعرف على أشخاص جدد وتثق في الأشخاص الآخرين بسهولة. من فوائد تلك الوضعية أنها تساعد على إبقاء العمود الفقري في وضعية مستقيمة ومفيدة لمن يعانون من آلام العمود الفقري.
النوم برفع احد ااساقين
6- إن كنت تنام مع رفع أحد ساقيك بميل بسيط فأنت من الأشخاص المزاجيين الذين لا يمكن التنبؤ بطبيعة شخصيتهم، لكنك تميل إلى الهدوء والاستقرار وتدقق فى التفاصيل.
7*وضعية السقوط الحر
وضعية السقوط الحر هي وضعية الاستلقاء على المعدة مع لف اليدين حول الوسادة أو الرأس والوجه على اليمين أو اليسار، وطبقا للتحليل فيدل ذلك على أنك شخصية منفتحة على العالم ومتهورة وقد تبدو عصبي، ولكن في الواقع أنت تأخذ النقد بصورة شخصية.
((انا نرقد بالوضعية 6*
في الصيف وبالوضعية 1*في الشتاء))
ونتوما كيفاش ترقدو؟
تحياتي واحترامي لكم 🙌🙌🙌🙌
ونوم هنيء للجميع 😴😴😴😴😴😴😴😴😴😴😴
هيا اكتشف اكثر شخصيتك عن طريقة نومك
1*الجنين
وهو النوم على أحد الجانبين في وضعية الجنين ، وهي أكثر أوضاع النوم انتشارا، وطبقا للتحليل فإنها تدل على أنك شخصية قوية من الخارج، ولكن من داخلك طيب وخجول وحساس وتحتاج وقت للتقرب من الآخرين ، ولكن تشعر بالراحة مع مرور الوقت
2*المقاتل
وهو الاستلقاء على الظهر مع فرد الزراعين لأعلى، وهؤلاء الأشخاص يوصفون دائما بأنهم أصدقاء ومستمعين جيدين ويحبون مساعدة الآخرين، ويحبون أن تسلط الأضواء عليهم، ولكن كوضعية المقاتل فإن وضعية نجم البحر تسبب ضيق التنفس والشخير أثناء النوم.
3*المشتاق
من أوضاع النوم المختلفة أيضا وضعية الاستلقاء على جانبك مع إبقاء الأيدي أمامك، ويدل ذلك على أنك شخصية منفتحة تحب تجربة كل ما هو جديد ولكن مرتاب بعض الشئ وتحتاج وقت لاتخاذ قراراتك، ولكن بمجرد اتخاذ القرار فمن الصعب تغيير رأيك.
4*النوم بوضع الجندي
إن كنت تنام على ظهرك مع رفع أحد ذراعيك كالجندى، فأنت شخص معتدل فى حياتك كثيرًا ما تكون صارم وتعرف أهداف حياتك جيدًا، ولديك حب كبير لذاتك وتحاول دائمًا أن تطلبى متطلباتك قبل أى شىء
5*السجل
وهي وضعية الاستلقاء على أحد جانبيك مع فرد اليدين والساقين، وطبقا للتحليل فإنها تدل على أنك شخصية اجتماعية وسهلة المران، تحب الاختلاط والتعرف على أشخاص جدد وتثق في الأشخاص الآخرين بسهولة. من فوائد تلك الوضعية أنها تساعد على إبقاء العمود الفقري في وضعية مستقيمة ومفيدة لمن يعانون من آلام العمود الفقري.
النوم برفع احد ااساقين
6- إن كنت تنام مع رفع أحد ساقيك بميل بسيط فأنت من الأشخاص المزاجيين الذين لا يمكن التنبؤ بطبيعة شخصيتهم، لكنك تميل إلى الهدوء والاستقرار وتدقق فى التفاصيل.
7*وضعية السقوط الحر
وضعية السقوط الحر هي وضعية الاستلقاء على المعدة مع لف اليدين حول الوسادة أو الرأس والوجه على اليمين أو اليسار، وطبقا للتحليل فيدل ذلك على أنك شخصية منفتحة على العالم ومتهورة وقد تبدو عصبي، ولكن في الواقع أنت تأخذ النقد بصورة شخصية.
((انا نرقد بالوضعية 6*
في الصيف وبالوضعية 1*في الشتاء))
ونتوما كيفاش ترقدو؟
تحياتي واحترامي لكم 🙌🙌🙌🙌
ونوم هنيء للجميع 😴😴😴😴😴😴😴😴😴😴😴
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