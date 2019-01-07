اللّمة show...... مرحبا بيكم فدارنا شو

السلام عليكم ورحة الله وبركاته

أعزائي اللّماويون بعد تفكير ولأنني كنت متتبعات مسلسل دارنا شاو

والكل يعرف أنا هذا الإنتاج الجزائري الكوميدي نجح نجاح منقع النظير

وشخصيات المسلسل باتت مشهورة من نار على العلم

فكرت في أن نقيم لنا تجمع لماوي تحت مسمى

اللّمة show........ ملتقانا العائلي

الفكرة كيما ستجسد يا جماعة

من المعروف أن دارنا شو هو عائلة مكونة من أفراد وكل يوم لديهم موضوع في قالب هزلي وكوميدي يوصلوت به رسالة لنا

وهذا ما نحن سنفعله وكما تعلمون شخصية عليلو وخديجة الأكثر نجاحا في المسلسل عرفت بألفاظ خاصة

حاضر ناضر بالنواظر ......

ساير داير ....

ونحن في اللّمة عرف الأعضاء بكثير من الألفاظ وطريقة الرد المميزة

مثل @الامين محمد الذي أشتهر بقهوة الزايخة

وغيره من الألفاظ الأن ماهو المطلوب منكم

اللّمة show

... تخيلوا انفسكم في مسلسل دارنا شاو وتعاملو مع بعضكم كذاك المسلسل مع نقل أفكار ورسائل تخدم المنتدى



مثلا تدخل

بالمختصر هو تكون اللّمة شاو مثل دارنا شاو

مع طرح موضوع لنقاش او مشكلة أو عضو أو يدخل يقص علينا أحداث يومه ويكون الموضوع يومي وحصري للمنتدى ولنا

ونلقتي هنا كل ليلة للنقاش حول مواضيع كل اليوم وما أعجبنا وما لم يعجبنا وذكر أهم الألفاظ التي يعرف بها ذاك العضومثلا تدخل @لؤلؤة قسنطينة وتتدحث عن طريقتي مثلا والفاظ انا معروفة بها وحركاتي وأرد عليها بطريقة دارنا شوبالمختصر هو تكون اللّمة شاو مثل دارنا شاومع طرح موضوع لنقاش او مشكلة أو عضو أو يدخل يقص علينا أحداث يومه ويكون الموضوع يومي وحصري للمنتدى ولناونلقتي هنا كل ليلة للنقاش حول مواضيع كل اليوم وما أعجبنا وما لم يعجبنا

اللّمة show

................ تنطلق من الآن

أتمنى أن تعجبكم الفكرة

وإلا دعوني انا ادخل لوحدي حاضر ناضر بالنواظر