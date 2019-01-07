اللّمة show...... مرحبا بيكم فدارنا شو

ليليا مرام

ليليا مرام

:: عضو شرفي ::
#1
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#1
السلام عليكم ورحة الله وبركاته
أعزائي اللّماويون بعد تفكير ولأنني كنت متتبعات مسلسل دارنا شاو
والكل يعرف أنا هذا الإنتاج الجزائري الكوميدي نجح نجاح منقع النظير
وشخصيات المسلسل باتت مشهورة من نار على العلم
فكرت في أن نقيم لنا تجمع لماوي تحت مسمى
اللّمة show........ ملتقانا العائلي

الفكرة كيما ستجسد يا جماعة
من المعروف أن دارنا شو هو عائلة مكونة من أفراد وكل يوم لديهم موضوع في قالب هزلي وكوميدي يوصلوت به رسالة لنا
وهذا ما نحن سنفعله وكما تعلمون شخصية عليلو وخديجة الأكثر نجاحا في المسلسل عرفت بألفاظ خاصة
حاضر ناضر بالنواظر ......
ساير داير ....
ونحن في اللّمة عرف الأعضاء بكثير من الألفاظ وطريقة الرد المميزة
مثل @الامين محمد الذي أشتهر بقهوة الزايخة
وغيره من الألفاظ الأن ماهو المطلوب منكم
اللّمة show ... تخيلوا انفسكم في مسلسل دارنا شاو وتعاملو مع بعضكم كذاك المسلسل مع نقل أفكار ورسائل تخدم المنتدى
وذكر أهم الألفاظ التي يعرف بها ذاك العضو
مثلا تدخل @لؤلؤة قسنطينة وتتدحث عن طريقتي مثلا والفاظ انا معروفة بها وحركاتي وأرد عليها بطريقة دارنا شو
بالمختصر هو تكون اللّمة شاو مثل دارنا شاو
مع طرح موضوع لنقاش او مشكلة أو عضو أو يدخل يقص علينا أحداث يومه ويكون الموضوع يومي وحصري للمنتدى ولنا
ونلقتي هنا كل ليلة للنقاش حول مواضيع كل اليوم وما أعجبنا وما لم يعجبنا



اللّمة show ................ تنطلق من الآن

أتمنى أن تعجبكم الفكرة

وإلا دعوني انا ادخل لوحدي حاضر ناضر بالنواظر

عليلو المنتدى تفضل ههه
شكرا للجميع


 
ليليا مرام

ليليا مرام

:: عضو شرفي ::
#2
إنضم
16 جوان 2009
المشاركات
7,887
الإعجابات
22,998
النقاط
1,951
محل الإقامة
اللمة
الجنس
أنثى
#2
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@saho souhila
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ليليا مرام

ليليا مرام

:: عضو شرفي ::
#4
إنضم
16 جوان 2009
المشاركات
7,887
الإعجابات
22,998
النقاط
1,951
محل الإقامة
اللمة
الجنس
أنثى
#4
قال ماغيكاي تشان:
السلام عليكم
منعرفش المهلهل هذا ولا الحصة
منقدرش نشارك اليوم في حتى موضوع راني التيليفون
إضغط للتوسيع...
السلام عليكم
لا مشكل المهم أنك فهمت الفكرة مش لازم تكوني تعرفي المسلسل
عادي أختي سرني ردك جدا
 
sami44

sami44

:: عضو شرفي ::
#5
إنضم
10 ديسمبر 2009
المشاركات
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#5
بغيت نفهم غير منين راكي تجيبي في هد الافكار الجهنمية منين نجي نخمم في موضوع نلقاك حطيتي موضوع يعيب على الموضوع تاعي نحبس خلاص
المهم الفكرة تاعك فور وبالزور وانتيك و ودخلت لخاطري واش نقولك
عييت نشوف في كلمات سبيسيال تاع الاعضاء لقيت كلهم يقولو في الرد شكرا ولا يعمللك دعاء يدخلك للجنة نورمال
المهم راني نسويفي في الحالة ونقولك برافو وشابو
 
sami44

sami44

:: عضو شرفي ::
#6
إنضم
10 ديسمبر 2009
المشاركات
8,230
الإعجابات
2,860
النقاط
451
#6
للتعقيب فقط الاشارة لم تصلني مما يعني انها لم تصل للاخرين ربما هناك خلل في الروابط واي شيء
 
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