موضوع صعب جدا

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته



أريد أن أتكلم في موضوع أعلم مسبقا أنه لن يعجب الكثير وأعلم أني سأكون عرضة للنقد اللاذغ ، ولكن لا أستطيع أن أسكت على حق .



الموضوع ببساطة يتكلم عن تعدد الزوجات !!



أكيد كلنا نعرف أن للرجل الحق في الزواج بأكثر من إمرأة وبأربع نساء كحد أقصى وإشترط عليه الله سبحانه العدل بين زوجاته .



ونعرف جيدا أن الكثير الكثير من النساء لا يرضون بهذا وخاصة المتزوجات منهن ، وهذا طبعا غير مقبول ، لأنه إنتهاك لحق شرعي معلوم ، وهناك من لا تنتهكه مباشرة ولكن تستعمل الحيل والتلبيسات



ولا ننكر أيضا أن هناك نوع معين من الرجال يساعدنهن في إنتهاك هذا الحق ؛ أقول نوع معين لأنهم يتمزون بصفات معلومة ولا أريد ذكرها لأننا في مقام التقويم لا التجريح



ومن أكثر النقاط التي يستغلونها في هذا الموضوع عندما يختلط بباطل ، أي عندما يفعل الزوج أمرا باطلا ، فيجدون ذلك متنفسا وحجة لهم وسنضرب مثالا قرأته في موضوع منشور هنا بالضبط



ويقول صاحب الموضوع أنه أخبره شخص أن ررجلا تزوج بزوجة ثانية عندما كانت زوجته في حالة الوضع ، يعني كانت ستلد ، و لم ينته عجبي عند هذا الموضوع بل عجبت من بعض التعليقات التي تحمل ألفاظا لا تليق حتى بالمرأة المسلمة فضلا عن الملتزمة بدينها مثل : يفكر في شهوته ، يفكر في غريزته .... إلخ من هذه الألفاظ القبيحة جدا ، ولا أريد أن أتوسع في ذلك؛ لأني لا أقصد أن أجرح أحدا وإنما نريد التقويم .



ومن جهة أخرى لا أدري أين هي الفائدة من موضوع كهذا وما هو هدفه وما هو مغزاه ؟!!!



أنا لو أناقش هذا الفعل فإني أفصل بين زواج هذا الرجل بإمرأة ثانية وهذا حقه ولا يملك أي شخص أن ينزعه منه ، و بين أن يترك زوجته وهي في مرحلة الوضع وهذا أمر شنيع وخبيث ولا يحتمل



فالقضية ليست لأنه تزوج بل لأنه ترك زوجته في وضع حرج و- يلام على ذلك حتى لو كان نائما في منزله أو حتى لو لم يتزوج



أما مسألة الزواج بثانية فذلك شيء آخر ولا يمكن أن نخلط الحق بالباطل



والله يهدي الجميع