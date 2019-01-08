عرض بيع متوفر 500 دولار بتكوين مقابل197 CCP

بيانات المعاملة المالية:
إسم البائع
kacimo samy
المبلغ المتاح
500.00 دولار
سعر البيع
197.00 د.ج، ثابت
البنك الإلكتروني
Bitcoin - بيتكوين
kacimo samy

kacimo samy

:: عضو مُتميز ::
بائع عملات معتمد
#1
إنضم
12 ماي 2018
المشاركات
750
الإعجابات
369
النقاط
23
محل الإقامة
في ارض ربي
الجنس
ذكر
#1
متوفر مبلغ 500دولار BTC للبيع المصدر (بيع و شراء العملات )
سعر الدولار = 197دج

قيمة بيتكوين حسب محفظة بلوكشاين
ممكن ارسلها لك بعملة usdt او usdc او ريبل ..الخ
عمولة على المشتري
الاولوية لمن يحجز كامل مبلغ
اقل مبلغ للحجز 100 دولار
سعر ثابت
ملاحظة : عند الدفع راح يتم التاكد من المبلغ في مركز البريد
ارسال وصل الدفع مكتوب عليه اسم العضويتين و اسم المنتدى و ارساله على الخاص .
 

المرفقات

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4algeria.com

4algeria.com

:: إدارة اللمة الجزائرية ::
طاقم الإدارة
#2
إنضم
25 أفريل 2018
المشاركات
1,359
الإعجابات
3,256
النقاط
171
الجنس
ذكر
#2
السلام عليكم

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للتذكير:
- يرجى عدم مخالفة >> قوانين منتدى تجارة العملات [ بيع وشراء العملات ]
- البيانات ترسل عبر المحادثات الخاصة الى : @4algeria.com و @Fethi.dz

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يرجى استعمال المحادثات لتحويل المعلومات الدفع و الاستقبال و وصل الدفع فقط
باقي المراحل (تأكيد الاستقبال و تأكيد التحويل)تكون داخل الموضوع

بيع موفق
 
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