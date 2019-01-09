مطبخ أم أنفال
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السلام عليكم و رحمة اللهمرحبا حبيباتي و أخواتي و كل من يشاهد هذا المنشور معكم أم أنفال من مطبخ أم أنفال و أنا عضوة جديدة هنا
المهم اليوم جئتكم بوصفة جديدة و حلوة و رائعة
حيث أني اليوم أريكم طريقة تحضير ألذ كيكة بالشكوكولاطة بمكونات بسيطة سهلة و اقتصادية
طبعا الوصفة موجودة بالفيديو
في الأخير أخواتي أتمنى أن تعجبكم وصفة اليوم و نلتقي في وصفات و طبخات أخرى إن شاء الله
ملاحضة ; أتمنى من كل أخت أعجبتها القناة أن لا تبخل علي بالإشتراك و شكرا