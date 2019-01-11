قاطو الجدرة بحلوة الشام هايل بزاف و يذوووووب فالفم / خاص بالمناسبات و الأعراس

م

مطبخ أم أنفال

:: عضو منتسِب ::
#1
إنضم
9 جانفي 2019
المشاركات
2
الإعجابات
0
النقاط
2
العمر
28
محل الإقامة
الجزائر
الجنس
أنثى
#1
السلام عليكم و رحمة الله

:love::love:مرحبا حبيباتي و أخواتي و كل من يشاهد هذا المنشور معكم أم أنفال من مطبخ أم أنفال و أنا عضوة جديدة هنا:coffee::coffee:
:cool::cool:المهم اليوم جئتكم بوصفة جديدة و حلوة و رائعة:eek::eek:
;);)حيث أني اليوم أريكم قاطو الجدرة بحلوة الشام هايل بزاف و يذوووووب فالفم / خاص بالمناسبات و الأعراسo_Oo_O
:eek:طبعا الوصفة موجودة بالفيديو:eek:






:unsure::unsure: في الأخير أخواتي أتمنى أن تعجبكم وصفة اليوم و نلتقي في وصفات و طبخات أخرى إن شاء الله :sleep::sleep:


ملاحضة ; أتمنى من كل أخت أعجبتها القناة أن لا تبخل علي بالإشتراك و شكرا :devilish::devilish:
 
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