كن حذر فبعض الكلام يقتل









في مستشفى سقطت باروكة فتاة فضحك الكل عليها وتشمتو فيها وعندما ساعدها شاب







قالت وهي تبكي وترجف:







ما ذنبي إذا السرطان أخذ شعري ..







طفل مستواه ضعيف في المدرسة ذهب لقبر أمه وقال تعالي معي ..







المدرس يضربني أمام الطلاب ويقول أمك مهملة ولا تهتم فيك! ..







كن حذرا فبعض الكلام يقتل !!







ليست الأمرآض فَي الأجسآد فقَط .. بل فيِ آلأخلآق..



















لذآ إذآ رأيت سيٌء الخلق فَإدعُ لهُ بِالشفآء و احمد الله الذي عآفآك ممآ إبتلاهـ







” مخلوقون من ” نطفة "







"وأصلنا من ” طينه "







” وْأرقى ثيابنا من ” دوْدة "







” وْأشهى طعامنا من ” نحلة "







” ومرقدنا تحت الارض " حفره"



المشاكل و قطع العلاقات وشحن النفوس



نقل الكلام فكونوا (صُم، بُكم، عُمي) فكلنا اليه راجعون







من يجد لنفسه عذرا في كل شيء ولا يعذر الناس في اي شيء!







: أجمـل سرقـة هـي سرقـة القلـوب بطـيب الأخـلاق







الفراشة رغم جمالها : حشرة !!...







والصبار رغم قسوته : زهرة !!...







فلا تحكم على الناس من أشكالهم , بل أحكم عليهم بما تحتويه قلوبهم ,,







كن منّ تـكونّ ; ˘







فَ اليوم تمشي وغداً مدفونّ







°◌ إهتمامنا شديد جداً بمسمّياتنا في الدنيا °◌







[ بروفيسور ،







دكتور ،







مهندس ،







معلم ] ..







لكن .. ! ​

ماذا أعددنا لمسمّياتنا في الأخرة .؟!







[ الصائمون ،







القائمون ،







القانتون







المتصدقون







الراكعون ،







الذاكرون ] ..







◄فعلا سؤال يستحق التأمل►







آكثروا من التفكير في قوله تعالى:







( ياليتني قدمتُ لِحيَاتي )







لتَعلموا ،/أن الحياة الحقيقية *







ليسَت الان,,,

​