السلام عليكم ورحمة الله

مما راق لي





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لا تسأل اليتيم

كيف مات أبوك أو أمك ؟

ولا تسأل الوالدين :

كيف مات ابنكما ؟

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ولاتسأل الرجل العاطل ، في مجلس رجال :

أنت لماذا لا تشتغل

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ولا تسأل الفقير :

هل تريد نقود ؟ بل اعطه من دون سؤال ، فهذا فيه إكرام لعزة نفسه خصوصاً أنه سوف يقابلك بين الحين والآخر ..

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ولا تسألي المرأة التي لا تنجب :

أنت ما عندك أطفال ؟

ولا تسأل من في وجهه ندبة أو علامة : عن سببها ! فالوجه موضع العزة ، ولا علم لديك عن كونه مازال ، يحاول إخفاؤها ولكن دون جدوى

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ولا تسأل الضيف

هل تريد شيئاً من شراب او طعام ؟ قدم ضيافتك دون سؤال ، فإن سألته فإنك بذلك تحرمه

ولا تحاول ! مصخرة صديق لأجل إضحاك اﻵخرين مهما كانت اﻷهمية ، لأن هذا يكون مؤلم جداً عند الصديق •┈┈┈┈•♡•┈┈┈•

دائماً ضع نفسك مكان المتلقي وحاول أن تعيش احساسه ♡̵̵ !

گلام لايفهمہ إلا العقلاء :

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المرض نصيب والعلاج قرار والزواج نصيب والطلاق قرار ووجود أشخاص بحياتكك نصيب والاحتفاظ بهم قرار ..

فإن لم تكن تمتلكك النصيب فأنت تمتلكك القرار ،

عيوب الجسم يسترها متري قماش

ولكن عيوب الفكر يكشفها أول نقاش

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في مستشفى سقطت باروكة فتاة

فضحك الكل عليها وتشمتوا فيها

وعندما ساعدها شاب قالت :

وهي تبكي وترجف:

ما ذنبي إذا السرطان أخذ شعري

#احذروا وقاحتكم#

"طفل مستواه ضعيف في المدرسة"

ذهب لقبر أمه وقال تعالي معي

المدرس يضربني أمام الطلاب

ويقول أمك مهملة ولا تهتم فيك!.

كن حذرا فبعض الكلام يقتل!

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ليست الأمراض فَي الأجساد فقط

بل فيِ آلأخلآق..

لذا إذآ رأيت سيٌء الخلق

فَإدعُ لهُ بِالشفآء و احمد الله

الذي عآفآك ممآ ابتلاهـ

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ارجو الافادة