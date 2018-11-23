السلام عليكم ورحمة الله
مما راق لي
•┈┈┈┈•♡•┈┈┈•
لا تسأل اليتيم
كيف مات أبوك أو أمك ؟
ولا تسأل الوالدين :
كيف مات ابنكما ؟
•┈┈┈┈•♡•┈┈┈•
ولاتسأل الرجل العاطل ، في مجلس رجال :
أنت لماذا لا تشتغل
•┈┈┈┈•♡•┈┈┈•
ولا تسأل الفقير :
هل تريد نقود ؟ بل اعطه من دون سؤال ، فهذا فيه إكرام لعزة نفسه خصوصاً أنه سوف يقابلك بين الحين والآخر ..
•┈┈┈┈•♡•┈┈┈•
ولا تسألي المرأة التي لا تنجب :
أنت ما عندك أطفال ؟
ولا تسأل من في وجهه ندبة أو علامة : عن سببها ! فالوجه موضع العزة ، ولا علم لديك عن كونه مازال ، يحاول إخفاؤها ولكن دون جدوى
•┈┈┈┈•♡•┈┈┈•
ولا تسأل الضيف
هل تريد شيئاً من شراب او طعام ؟ قدم ضيافتك دون سؤال ، فإن سألته فإنك بذلك تحرمه
ولا تحاول ! مصخرة صديق لأجل إضحاك اﻵخرين مهما كانت اﻷهمية ، لأن هذا يكون مؤلم جداً عند الصديق •┈┈┈┈•♡•┈┈┈•
دائماً ضع نفسك مكان المتلقي وحاول أن تعيش احساسه ♡̵̵ !
گلام لايفهمہ إلا العقلاء :
•┈┈┈┈•♡•┈┈┈•
المرض نصيب والعلاج قرار والزواج نصيب والطلاق قرار ووجود أشخاص بحياتكك نصيب والاحتفاظ بهم قرار ..
فإن لم تكن تمتلكك النصيب فأنت تمتلكك القرار ،
عيوب الجسم يسترها متري قماش
ولكن عيوب الفكر يكشفها أول نقاش
•┈┈┈┈•♡•┈┈┈•
في مستشفى سقطت باروكة فتاة
فضحك الكل عليها وتشمتوا فيها
وعندما ساعدها شاب قالت :
وهي تبكي وترجف:
ما ذنبي إذا السرطان أخذ شعري
#احذروا وقاحتكم#
"طفل مستواه ضعيف في المدرسة"
ذهب لقبر أمه وقال تعالي معي
المدرس يضربني أمام الطلاب
ويقول أمك مهملة ولا تهتم فيك!.
كن حذرا فبعض الكلام يقتل!
•┈┈┈┈•♡•┈┈┈•
ليست الأمراض فَي الأجساد فقط
بل فيِ آلأخلآق..
لذا إذآ رأيت سيٌء الخلق
فَإدعُ لهُ بِالشفآء و احمد الله
الذي عآفآك ممآ ابتلاهـ
•┈┈┈┈•♡•┈┈┈•
ارجو الافادة
مما راق لي
•┈┈┈┈•♡•┈┈┈•
لا تسأل اليتيم
كيف مات أبوك أو أمك ؟
ولا تسأل الوالدين :
كيف مات ابنكما ؟
•┈┈┈┈•♡•┈┈┈•
ولاتسأل الرجل العاطل ، في مجلس رجال :
أنت لماذا لا تشتغل
•┈┈┈┈•♡•┈┈┈•
ولا تسأل الفقير :
هل تريد نقود ؟ بل اعطه من دون سؤال ، فهذا فيه إكرام لعزة نفسه خصوصاً أنه سوف يقابلك بين الحين والآخر ..
•┈┈┈┈•♡•┈┈┈•
ولا تسألي المرأة التي لا تنجب :
أنت ما عندك أطفال ؟
ولا تسأل من في وجهه ندبة أو علامة : عن سببها ! فالوجه موضع العزة ، ولا علم لديك عن كونه مازال ، يحاول إخفاؤها ولكن دون جدوى
•┈┈┈┈•♡•┈┈┈•
ولا تسأل الضيف
هل تريد شيئاً من شراب او طعام ؟ قدم ضيافتك دون سؤال ، فإن سألته فإنك بذلك تحرمه
ولا تحاول ! مصخرة صديق لأجل إضحاك اﻵخرين مهما كانت اﻷهمية ، لأن هذا يكون مؤلم جداً عند الصديق •┈┈┈┈•♡•┈┈┈•
دائماً ضع نفسك مكان المتلقي وحاول أن تعيش احساسه ♡̵̵ !
گلام لايفهمہ إلا العقلاء :
•┈┈┈┈•♡•┈┈┈•
المرض نصيب والعلاج قرار والزواج نصيب والطلاق قرار ووجود أشخاص بحياتكك نصيب والاحتفاظ بهم قرار ..
فإن لم تكن تمتلكك النصيب فأنت تمتلكك القرار ،
عيوب الجسم يسترها متري قماش
ولكن عيوب الفكر يكشفها أول نقاش
•┈┈┈┈•♡•┈┈┈•
في مستشفى سقطت باروكة فتاة
فضحك الكل عليها وتشمتوا فيها
وعندما ساعدها شاب قالت :
وهي تبكي وترجف:
ما ذنبي إذا السرطان أخذ شعري
#احذروا وقاحتكم#
"طفل مستواه ضعيف في المدرسة"
ذهب لقبر أمه وقال تعالي معي
المدرس يضربني أمام الطلاب
ويقول أمك مهملة ولا تهتم فيك!.
كن حذرا فبعض الكلام يقتل!
•┈┈┈┈•♡•┈┈┈•
ليست الأمراض فَي الأجساد فقط
بل فيِ آلأخلآق..
لذا إذآ رأيت سيٌء الخلق
فَإدعُ لهُ بِالشفآء و احمد الله
الذي عآفآك ممآ ابتلاهـ
•┈┈┈┈•♡•┈┈┈•
ارجو الافادة