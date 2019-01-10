قاتو القلوب الحمراء

آية نور اليقين
:: عضو مُشارك ::
- إنضم
- 6 جانفي 2017
- المشاركات
- 220
- الإعجابات
- 322
- النقاط
- 513
- محل الإقامة
- أرض الله
- الجنس
- أنثى
قاتو قلوب 💕 الحمراء 💕
هذا الوصفة من الارشيف من سنين حبيت نفيدكم بها خصوصاٌ الأخوات لي طلبوا مني انزل وصفاتي في حلويات
250غ زبدة
كاس سكر ناعم
1/2 كاس زيت
3صفار بيض و بيضة
3 ملاعق اكل كاكاو
1 خميرة حلويات
فرينة
شوكولاته الطلاء
حلقوم احمر يباع جاهز 💝💝💝على شكل قلوب 💕 الحمراء 💕
نخلط الزبدة والسكر والبيض جيداً نضيف زيت ويخلط الكل نضيف كاكاو. خميرة حلويات وتجمع بالفرينة لازم تكون العجينة طرية وتركها ترتاح نصف ساعه ونفتحها ونقطعها قلوب
وتطهى فالفرن... و نلصق كل حبتين بشكولاطة الطلاء او المربي او بالنيسلي كراميل
ونذوب الشوكولاته على حمام 🛀 مريم ونضع فبها حبات القاتو ونضع عليها قبل ماتجف الشوكولاته حبة الحلقوم على شكل قلوب 💕 الحمراء 💕
دعواتكم لي بالخير .....وشكراً لكم
هذا الوصفة من الارشيف من سنين حبيت نفيدكم بها خصوصاٌ الأخوات لي طلبوا مني انزل وصفاتي في حلويات
250غ زبدة
كاس سكر ناعم
1/2 كاس زيت
3صفار بيض و بيضة
3 ملاعق اكل كاكاو
1 خميرة حلويات
فرينة
شوكولاته الطلاء
حلقوم احمر يباع جاهز 💝💝💝على شكل قلوب 💕 الحمراء 💕
نخلط الزبدة والسكر والبيض جيداً نضيف زيت ويخلط الكل نضيف كاكاو. خميرة حلويات وتجمع بالفرينة لازم تكون العجينة طرية وتركها ترتاح نصف ساعه ونفتحها ونقطعها قلوب
وتطهى فالفرن... و نلصق كل حبتين بشكولاطة الطلاء او المربي او بالنيسلي كراميل
ونذوب الشوكولاته على حمام 🛀 مريم ونضع فبها حبات القاتو ونضع عليها قبل ماتجف الشوكولاته حبة الحلقوم على شكل قلوب 💕 الحمراء 💕
دعواتكم لي بالخير .....وشكراً لكم