قاتو القلوب الحمراء

آية نور اليقين

آية نور اليقين

:: عضو مُشارك ::
#1
إنضم
6 جانفي 2017
المشاركات
220
الإعجابات
322
النقاط
513
محل الإقامة
أرض الله
الجنس
أنثى
#1
قاتو قلوب 💕 الحمراء 💕
هذا الوصفة من الارشيف من سنين حبيت نفيدكم بها خصوصاٌ الأخوات لي طلبوا مني انزل وصفاتي في حلويات
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250غ زبدة
كاس سكر ناعم
1/2 كاس زيت
3صفار بيض و بيضة
3 ملاعق اكل كاكاو
1 خميرة حلويات
فرينة
شوكولاته الطلاء
حلقوم احمر يباع جاهز 💝💝💝على شكل قلوب 💕 الحمراء 💕

نخلط الزبدة والسكر والبيض جيداً نضيف زيت ويخلط الكل نضيف كاكاو. خميرة حلويات وتجمع بالفرينة لازم تكون العجينة طرية وتركها ترتاح نصف ساعه ونفتحها ونقطعها قلوب
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وتطهى فالفرن... و نلصق كل حبتين بشكولاطة الطلاء او المربي او بالنيسلي كراميل
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ونذوب الشوكولاته على حمام 🛀 مريم ونضع فبها حبات القاتو ونضع عليها قبل ماتجف الشوكولاته حبة الحلقوم على شكل قلوب 💕 الحمراء 💕
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دعواتكم لي بالخير .....وشكراً لكم
 
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