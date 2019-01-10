.قاتو بالشوكولاته

آية نور اليقين

آية نور اليقين

:: عضو مُشارك ::
#1
إنضم
6 جانفي 2017
المشاركات
220
الإعجابات
322
النقاط
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محل الإقامة
أرض الله
الجنس
أنثى
#1
قاتو🍫🍫 بالشوكولاته 🍫 🍫
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250غ زبدة
كاس سكر ناعم
كاس نشا
2بيض
2ملعقة كبيرة كاكاو
ملعقة صغيرة خميرة حلويات
كاس جوز الهند (نواة كوكو )فنيلا. الفرينة
نخلط الزبده والبيض مع السكر وفنيلا ونضيف النشا وجوز الهند وخميرة مع الخلط واخيراً الفرينة لازم تكون العجينة طرية وتلصق فاليد حتى قاتو يكون طري نعمل منها كورات ونضعها فالسيليكون
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ونطهيها فالفرن متوسط الحرارة
ندوب الشوكولاته على حمام 🛀 مريم دون اضافات ونضعها في السيليكون ونضع عليها حبة
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القاتو مع الضغط الخفيف حتى تظهر الشوكولاته من جوانب القاتو ونضعها فالمجمد حتي تجمد وننزع حبة ونضع عليها الملمع
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