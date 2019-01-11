~طَلبَآاتُكم للتَصميم ~

cosette
:: عضو متألق ::
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تحيّة طيبّة لكل روّاد منتدى الرسم والتصاميم
يسرنا ان نفتتح موضوعًا يلبي طلبآاتكم بخصوص عآالم التصميم والفوتوشوب
نوع الطلب :
هذا الموضوع لطلبات تصميم الفواصل والخلفيات وتوقيعات وصور رمزية , وكل ما يخص تنسيق المواضيع
صيغة الطلب :
وهي كيف تريد ان يكون تصميمك؟
مثال:
صورة رمزية بقياس200*200
توقيع عليه :
[☜ قد تفقد أشياء جميله وتقول :
"لا تعوض"
وقد تتفاجأ بــ أشياء أجمل تنسيك ما لا يعوض
فواصل للقسم العام بإسمي ,,
او فواصل لتنسيق آي موضوع ..ِ]
شروط الطلب :
- ارفق الصور المطلوبة آو أترك الخيآار للمصمم .. وتمنع الصور النسائية والخادشة للحياء
- يستحسن طلب طلبك قبل فترة من موضوعك لتعطي المصمم الفترة الكافية للعمل
ان تكتب مواصفات الطلب الذي تريده
آمثلة للتصاميم :
ومن يود الإنضمام لفريق التصميم ينظم بشروط التوآاصل معنا ,,
المصممين :
@cosette
@Yasmina.yaso
آمثلة للتصاميم :
ومن يود الإنضمام لفريق التصميم ينظم بشروط التوآاصل معنا ,,
المصممين :
@cosette
@Yasmina.yaso
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