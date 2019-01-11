~طَلبَآاتُكم للتَصميم ~

cosette

cosette

:: عضو متألق ::
#1
إنضم
12 مارس 2016
المشاركات
3,980
الإعجابات
6,579
النقاط
691
محل الإقامة
AtlãnTã
الجنس
أنثى
#1

تحيّة طيبّة لكل روّاد منتدى الرسم والتصاميم
يسرنا ان نفتتح موضوعًا يلبي طلبآاتكم بخصوص عآالم التصميم والفوتوشوب
نوع الطلب :
هذا الموضوع لطلبات تصميم الفواصل والخلفيات وتوقيعات وصور رمزية , وكل ما يخص تنسيق المواضيع

صيغة الطلب :
وهي كيف تريد ان يكون تصميمك؟
مثال:
صورة رمزية بقياس200*200
توقيع عليه :
[☜ قد تفقد أشياء جميله وتقول :
"لا تعوض"
وقد تتفاجأ بــ أشياء أجمل تنسيك ما لا يعوض
فواصل للقسم العام بإسمي ,,
او فواصل لتنسيق آي موضوع ..ِ]

شروط الطلب :

  1. ارفق الصور المطلوبة آو أترك الخيآار للمصمم .. وتمنع الصور النسائية والخادشة للحياء
  2. يستحسن طلب طلبك قبل فترة من موضوعك لتعطي المصمم الفترة الكافية للعمل
ان تكتب مواصفات الطلب الذي تريده
آمثلة للتصاميم :


6.gif

hg.jpg

sobhanohe.gif

توقيع-رم.gif



ومن يود الإنضمام لفريق التصميم ينظم بشروط التوآاصل معنا ,,
المصممين :
@cosette
@Yasmina.yaso

 
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