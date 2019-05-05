تصميمات رمضانية للجميع حسب الطلب

فتى من الغد

فتى من الغد

:: عضو فعّال ::
إنضم
29 نوفمبر 2017
المشاركات
1,941
النقاط
2,441
العمر
18
محل الإقامة
بلاد المليون ونصف مليون ش
الجنس
ذكر

تحية طيبّة لكل روّاد ركن خيمة رمضانية
يسرنا ان نفتتح موضوعًا بمناسبة رمضان يلبي طلبآاتكم بخصوص عآالم التصميم والفوتوشوب
نوع الطلب :
هذا الموضوع لطلبات تصميم الفواصل والخلفيات وتوقيعات وصور رمزية , وكل ما يخص تنسيق المواضيع

صيغة الطلب :
وهي كيف تريد ان يكون تصميمك؟
مثال:
صورة رمزية بقياس200*200
توقيع عليه :
[☜ قد تفقد أشياء جميله وتقول :
"لا تعوض"
وقد تتفاجأ بــ أشياء أجمل تنسيك ما لا يعوض
فواصل للقسم العام بإسمي ,,
او فواصل لتنسيق آي موضوع ..ِ]

شروط الطلب :

  1. ارفق الصور المطلوبة آو أترك الخيآار للمصمم .. وتمنع الصور النسائية والخادشة للحياء
  2. يستحسن طلب طلبك قبل فترة من موضوعك لتعطي المصمم الفترة الكافية للعمل
ان تكتب مواصفات الطلب الذي تريده


ومن يود الإنضمام لفريق التصميم ينظم بشروط التوآاصل معنا ,,
المصممين :
@فتى من الغد
 
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