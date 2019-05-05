تصميمات رمضانية للجميع حسب الطلب

تحية طيبّة لكل روّاد ركن خيمة رمضانية

يسرنا ان نفتتح موضوعًا بمناسبة رمضان يلبي طلبآاتكم بخصوص عآالم التصميم والفوتوشوب

نوع الطلب :

هذا الموضوع لطلبات تصميم الفواصل والخلفيات وتوقيعات وصور رمزية , وكل ما يخص تنسيق المواضيع



صيغة الطلب :

وهي كيف تريد ان يكون تصميمك؟

مثال:

صورة رمزية بقياس200*200

توقيع عليه :

[☜ قد تفقد أشياء جميله وتقول :

"لا تعوض"

وقد تتفاجأ بــ أشياء أجمل تنسيك ما لا يعوض

فواصل للقسم العام بإسمي ,,

او فواصل لتنسيق آي موضوع ..ِ]



شروط الطلب :

