Adel19872
:: عضو منتسِب ::
بائع عملات معتمد
- إنضم
- 22 نوفمبر 2018
- المشاركات
- 47
- الإعجابات
- 15
- النقاط
- 3
- العمر
- 31
- محل الإقامة
- Barika
- الجنس
- ذكر
متوفر مبلغ 500 أورو بايسيرا مقابل 222 دج CCP/بريدي موب
الأولوية لمن ياخد كامل المبلغ
الدفع بعد التاكد عبر SMS فوري او من مركز البريد
المصدر : بيع وشراء العملات
ملاحظة :
بعد الحجز انتظر التاكيد لكي ارسل لك المعلومات مع المشرف
الوصل يرسل على الخاص ويكتب فيه بالقلم قبل الرفع التالي :
اسم عضوية البائع والشاري + اسم المنتدى + المبلغ
تاكيد الاستلام يكون في الموضوع
الأولوية لمن ياخد كامل المبلغ
الدفع بعد التاكد عبر SMS فوري او من مركز البريد
المصدر : بيع وشراء العملات
ملاحظة :
بعد الحجز انتظر التاكيد لكي ارسل لك المعلومات مع المشرف
الوصل يرسل على الخاص ويكتب فيه بالقلم قبل الرفع التالي :
اسم عضوية البائع والشاري + اسم المنتدى + المبلغ
تاكيد الاستلام يكون في الموضوع