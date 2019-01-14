kacimo samy
:: عضو مُتميز ::
بائع عملات معتمد
- إنضم
- 12 ماي 2018
- المشاركات
- 781
- الإعجابات
- 384
- النقاط
- 23
- محل الإقامة
- في ارض ربي
- الجنس
- ذكر
السلام عليكم
متوفر 100 دولار ويب موني للبيع مقابل CCP او بريدي موب
ممكن تحولها على حسابك الى البيتكوين او البيتكوين كاش او لايت كوين
( شاهد المحفظات البيتكوين في حسابي في الصورة )
العمولة يتحملها المشتري
- اولوية لمن يأخذ المبلغ كاملا
للحجز انتظر التاكيد مني ثم بعد ذلك اكد الحجز ثم ارسل لك معلومات الدفع
- الوصل يرسل على الخاص ويكتب عليه بالقلم قبل الرفع:
اسم عضوية البائع و المشتري + اسم المنتدى + المبلغ
- مدة الحجز 12 ساعة فقط
- ممنوع ردود جانبية
- ثابت المبلغ لا اريد كلام خارج الموضوع
- الدفع حتى اتأكد انا و ذالك عن طريق البريد او الموقع على 00
متوفر 100 دولار ويب موني للبيع مقابل CCP او بريدي موب
ممكن تحولها على حسابك الى البيتكوين او البيتكوين كاش او لايت كوين
( شاهد المحفظات البيتكوين في حسابي في الصورة )
العمولة يتحملها المشتري
- اولوية لمن يأخذ المبلغ كاملا
للحجز انتظر التاكيد مني ثم بعد ذلك اكد الحجز ثم ارسل لك معلومات الدفع
- الوصل يرسل على الخاص ويكتب عليه بالقلم قبل الرفع:
اسم عضوية البائع و المشتري + اسم المنتدى + المبلغ
- مدة الحجز 12 ساعة فقط
- ممنوع ردود جانبية
- ثابت المبلغ لا اريد كلام خارج الموضوع
- الدفع حتى اتأكد انا و ذالك عن طريق البريد او الموقع على 00
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