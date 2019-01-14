حكمة رائعة

نعمات
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السلام عليكم
لا تثق بمن لا تعرفه حتى تعرفه ولا تثق بمن تعرفه حتى تجربه
2 يتساقط من أعيننا البشر يوما بعد يوم بموت احساسنا والحب بدخلنا فقط لأننا أوفياء
3 درس/ وفي كل دمعة قوة وفي كل ذكرى صبر وفي كل حزن ألم وفي كل فرح سعادة
4 الناس يمسحون ما ضيك الجميل مقابل أخر موقف سئ منك
والله سبحانه وتعالى يمحو ماضيك السئ مقابل توبة منك
فأيهم حق بطلب الرضا
5 لا تراقب ما يمتلكه غيرك وأنت لا تملكه فتكون من الحاسدين الحاقدين بل راقب ما تملكه أنت ولا يملكه غيرك
تقبلوا تحياتي
لا تثق بمن لا تعرفه حتى تعرفه ولا تثق بمن تعرفه حتى تجربه
2 يتساقط من أعيننا البشر يوما بعد يوم بموت احساسنا والحب بدخلنا فقط لأننا أوفياء
3 درس/ وفي كل دمعة قوة وفي كل ذكرى صبر وفي كل حزن ألم وفي كل فرح سعادة
4 الناس يمسحون ما ضيك الجميل مقابل أخر موقف سئ منك
والله سبحانه وتعالى يمحو ماضيك السئ مقابل توبة منك
فأيهم حق بطلب الرضا
5 لا تراقب ما يمتلكه غيرك وأنت لا تملكه فتكون من الحاسدين الحاقدين بل راقب ما تملكه أنت ولا يملكه غيرك
تقبلوا تحياتي