حكمة رائعة

السلام عليكم

لا تثق بمن لا تعرفه حتى تعرفه ولا تثق بمن تعرفه حتى تجربه

2 يتساقط من أعيننا البشر يوما بعد يوم بموت احساسنا والحب بدخلنا فقط لأننا أوفياء

3 درس/ وفي كل دمعة قوة وفي كل ذكرى صبر وفي كل حزن ألم وفي كل فرح سعادة

4 الناس يمسحون ما ضيك الجميل مقابل أخر موقف سئ منك

والله سبحانه وتعالى يمحو ماضيك السئ مقابل توبة منك

فأيهم حق بطلب الرضا

5 لا تراقب ما يمتلكه غيرك وأنت لا تملكه فتكون من الحاسدين الحاقدين بل راقب ما تملكه أنت ولا يملكه غيرك

تقبلوا تحياتي