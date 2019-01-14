حكمة رائعة

نعمات

نعمات

:: عضو فعّال ::
#1
إنضم
23 نوفمبر 2015
المشاركات
2,540
الإعجابات
4,289
النقاط
111
محل الإقامة
الجزائر
الجنس
أنثى
#1
السلام عليكم
لا تثق بمن لا تعرفه حتى تعرفه ولا تثق بمن تعرفه حتى تجربه
2 يتساقط من أعيننا البشر يوما بعد يوم بموت احساسنا والحب بدخلنا فقط لأننا أوفياء
3 درس/ وفي كل دمعة قوة وفي كل ذكرى صبر وفي كل حزن ألم وفي كل فرح سعادة
4 الناس يمسحون ما ضيك الجميل مقابل أخر موقف سئ منك
والله سبحانه وتعالى يمحو ماضيك السئ مقابل توبة منك
فأيهم حق بطلب الرضا
5 لا تراقب ما يمتلكه غيرك وأنت لا تملكه فتكون من الحاسدين الحاقدين بل راقب ما تملكه أنت ولا يملكه غيرك
تقبلوا تحياتي
 
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