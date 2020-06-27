السلام عليكم

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نعمات

نعمات

:: عضو فعّال ::
إنضم
23 نوفمبر 2015
المشاركات
2,645
النقاط
611
محل الإقامة
الجزائر
الجنس
أنثى
اذا تنازلتي عن حقك مرة استعدي لرحلة طويلة نحو المذلة

لا يغرنك صمت المظلوم فحين يقول حسبي الله
تهتز السماء لشكواه

اللهم لا تحوجني لأحد ولا تجعلني عبئا على أحد واجعلني غنيا بك عما سواك

حكمة رائعة
الناس يمسحون ماضيك الجميل مقابل اخر موقف سئ منك والله سبحانه يمحو ماضيك السئ مقابل توبة منك فأيهم احق بطلب الرضا

اللهم ارزقني الصبر يفرغ الصبر مني ,وأرزقني الامل حين أظن ان طاقتي لا تتحمل المزيد

الاشياء لا تتأخر , بل يختار الله لها موعدها الصحيح

علمتني الحياة
انه ليس معي الا الله وحده,اذا تعثرت أقامني الله واذا مرضت شفاني الله
 
إلياس

إلياس

:: عضو بارز ::
إنضم
24 ديسمبر 2011
المشاركات
9,126
النقاط
1,151
محل الإقامة
فار إلى الله
الجنس
ذكر
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته
الله يشفي جميع مرضى يارب العالمين اجمعين
بارك الله فيك على الموضوع القيم والمميز
 
rafid2

rafid2

:: عضو مُتميز ::
إنضم
23 جويلية 2019
المشاركات
500
النقاط
21
العمر
20
محل الإقامة
الجزائر
الجنس
ذكر
قال نعمات:
اذا تنازلتي عن حقك مرة استعدي لرحلة طويلة نحو المذلة

لا يغرنك صمت المظلوم فحين يقول حسبي الله
تهتز السماء لشكواه

اللهم لا تحوجني لأحد ولا تجعلني عبئا على أحد واجعلني غنيا بك عما سواك

حكمة رائعة
الناس يمسحون ماضيك الجميل مقابل اخر موقف سئ منك والله سبحانه يمحو ماضيك السئ مقابل توبة منك فأيهم احق بطلب الرضا

اللهم ارزقني الصبر يفرغ الصبر مني ,وأرزقني الامل حين أظن ان طاقتي لا تتحمل المزيد

الاشياء لا تتأخر , بل يختار الله لها موعدها الصحيح

علمتني الحياة
انه ليس معي الا الله وحده,اذا تعثرت أقامني الله واذا مرضت شفاني الله
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ما احوجنا لمثل هته الكلمات
الناس يمسحون ماضيك الجميل باخر موقف سيء لك
والله يمسحك ماضيك السيء باخر توبة لك
 
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