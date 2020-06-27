السلام عليكم

اذا تنازلتي عن حقك مرة استعدي لرحلة طويلة نحو المذلة



لا يغرنك صمت المظلوم فحين يقول حسبي الله

تهتز السماء لشكواه



اللهم لا تحوجني لأحد ولا تجعلني عبئا على أحد واجعلني غنيا بك عما سواك



حكمة رائعة

الناس يمسحون ماضيك الجميل مقابل اخر موقف سئ منك والله سبحانه يمحو ماضيك السئ مقابل توبة منك فأيهم احق بطلب الرضا



اللهم ارزقني الصبر يفرغ الصبر مني ,وأرزقني الامل حين أظن ان طاقتي لا تتحمل المزيد



الاشياء لا تتأخر , بل يختار الله لها موعدها الصحيح



علمتني الحياة

انه ليس معي الا الله وحده,اذا تعثرت أقامني الله واذا مرضت شفاني الله