نتائج مسابقة ارسم/ي عبّر/ي بالقلم والريشة مسابقة للاحتفال بعيد اللمة13

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته

😍😍😍كل عام ولمتنا بالف خير

كل عام وابناءها يحيطون بها ويحبونها اكثر

الف مبارك لجميع من شاركنا في هذه الفعالية

كل الشكر للطاقم المشرف