نتائج مسابقة ارسم/ي عبّر/ي بالقلم والريشة مسابقة للاحتفال بعيد اللمة13

Yasmina.yaso

Yasmina.yaso

:: مراقبة عامة ::
طاقم المراقبين
#1
إنضم
24 نوفمبر 2015
المشاركات
6,429
الإعجابات
14,708
النقاط
2,601
محل الإقامة
من عآلمي
الجنس
أنثى
#1




فاصل-الذكرى-1(1).gif



كل عام ومنتدى اللمة الجزائرية بألف خير

بعد اعلاننا مسابقة رسم يعبر فيها العضو والعضوة
عن حبه للمنتدى وماذا يعنيه له

نضع اليوم بين ايديكم النتائج



هذه مشاركات الاعضاء:

@فريد أبوفيصل

IMG_20181217_173733.JPG

almstba.com_1357721203_877.gif

@soso ana


20181217_224424.jpg

almstba.com_1357721203_877.gif

@quěěŋ ŏŏŏŏf gříěf


IMG20181222120818.jpg

almstba.com_1357721203_877.gif
@ماغيكاي تشان



1546188100384.png

@*amani*


98401.jpg

almstba.com_1357721203_877.gif


أما افضل رسمتين كانتا من نصيب الاخ
@فريد أبوفيصل
و الأخت @ماغيكاي تشان
مبارك عليكما الفوز بالمرتبة الاولى
ووسام ابن اللمة وابنة اللمة

Screenshot_2019-01-14-14-48-07.png

Screenshot_2019-01-14-14-48-15.png




كما نشكر جميع الاعضاء الذين شاركوننا
ونقدم لكم
100 نقطة شرفية شكرا وعرفانا لمشاركتنا هذا الاحتفال :

@soso ana
@quěěŋ ŏŏŏŏf gříěf
@*amani*



LKOIUYTT.png

بارك الله فيكم
وكل عام ولمتنا بالف خير




لجنة التقييم:
@السلطانة
@لؤلؤة قسنطينة
@Yasmina.yaso









 
السلطانة

السلطانة

:: أمينة اللمة الجزائرية ::
طاقم الإدارة
#2
إنضم
19 سبتمبر 2009
المشاركات
45,270
الإعجابات
64,806
النقاط
821
محل الإقامة
الشرق-الوسط
الجنس
أنثى
#2
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
😍😍😍كل عام ولمتنا بالف خير
كل عام وابناءها يحيطون بها ويحبونها اكثر
الف مبارك لجميع من شاركنا في هذه الفعالية
كل الشكر للطاقم المشرف
 
ماغيكاي تشان

ماغيكاي تشان

:: عضو بارز ::
#3
إنضم
27 جويلية 2013
المشاركات
9,756
الإعجابات
22,940
النقاط
1,056
الجنس
أنثى
#3
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
واااااااااااو، وسام شرف اعتز به
بارك الله فيك وجزاكم كل خير وجعلها في ميزان حسناتكم ان شاء الله يارب
بالنسبة لي لا اعتبر كذلك لان الاغلب لم يفهموها هههههههههه
ارجو تقبل مروري الصامتن لاني لست جيدة في امور كهذه
تحياتي القلبية
في امان الله وحفظه
 
ملكة زوجي

ملكة زوجي

:: عضو مُتميز ::
#4
إنضم
18 نوفمبر 2018
المشاركات
823
الإعجابات
959
النقاط
231
محل الإقامة
في قلب زوجي
الجنس
أنثى
#4
السلام عليكم
كل عام واللمة بالف خير
الصراحة جميع الرسمات كانت مميزة
لكن يجيب الاختيار هه الف مبروووووووووووووووووووووووك للفائزين
يستاهلو
كل الشكر للطاقم المشرف وبارك الله فيكم
 
quěěŋ ŏŏŏŏf gříěf

quěěŋ ŏŏŏŏf gříěf

:: مرشحة للإشراف ::
منتدى قضايا الأسرة والمجتمع العام
منتدى المطبخ الجزائري
طاقم المرشحين
#5
إنضم
27 جويلية 2018
المشاركات
1,718
الإعجابات
3,647
النقاط
1,171
محل الإقامة
ساكنة غير هنا
الجنس
أنثى
#5
السلام عليكم
مبارك للفائزين
ولنا جميعاا بهاذ المنافسة الفريدة من نوعها
 
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