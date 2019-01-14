نتائج مسابقة ارسم/ي عبّر/ي بالقلم والريشة مسابقة للاحتفال بعيد اللمة13

Yasmina.yaso
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كل عام ومنتدى اللمة الجزائرية بألف خير
بعد اعلاننا مسابقة رسم يعبر فيها العضو والعضوة
عن حبه للمنتدى وماذا يعنيه له
نضع اليوم بين ايديكم النتائج
هذه مشاركات الاعضاء:
@فريد أبوفيصل
@soso ana
@quěěŋ ŏŏŏŏf gříěf
@ماغيكاي تشان
@*amani*
أما افضل رسمتين كانتا من نصيب الاخ
@فريد أبوفيصل
و الأخت @ماغيكاي تشان
مبارك عليكما الفوز بالمرتبة الاولى
ووسام ابن اللمة وابنة اللمة
كما نشكر جميع الاعضاء الذين شاركوننا
ونقدم لكم
100 نقطة شرفية شكرا وعرفانا لمشاركتنا هذا الاحتفال :
@soso ana
@quěěŋ ŏŏŏŏf gříěf
@*amani*
بارك الله فيكم
وكل عام ولمتنا بالف خير
لجنة التقييم:
@السلطانة
@لؤلؤة قسنطينة
@Yasmina.yaso