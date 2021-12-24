يتامى يصنعون أفراح الجزائر !؟

يتامى ولكنهم رجال !

هم من صنعو ويصنعون أفراح الجزائر _في الماضي القريب وهاته الأيام !

إنهم لاعبو المنتخب الوطني لكرة القدم

هل تعلومن أيها الأعزاء.. أن العديد منهم يتامى الأبوين أو على الأقل إحدى الوالدين .. ولكنهم تمكنو من صناعة أفراح الجزائريين ..!

وفي الفيديوهات الآتية... نمادج حية.. "ظهرت للعلن وما خفي أعظم !"







( كرة القدم مثال- وما خفي أعظم من الأمثلة .. لأبطال يتامى.... يصنعون مجد الجزائر في صمت !! )

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