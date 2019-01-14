مُلتقى الكُتّاب -تدرّب معنا على الكتابة

بــــــســـــــــم الله الرحمـــان الرحـــيم

الســـــــــلام عليــــــــــكم ورحــــمـــــــــــة الله وبركــــــــــاتـــــــــه

وأسعد الله أوقاتـــــكم وملأهـــا بركــــــة

هاهو موضوع آخر خاص بكم فقط يا محبّي الكتابة

يا من تعملون جاهدين على صقل مواهبكم وتوسيع خيالكم ومجال إبداعكم

يا من ترغبون في كتابة رواية خاصة بكم يومًا أو قصص قصيرة وتحتاجون عونًا ودعمًا

من أجلكم وأجلنا وُجد هذا الموضوع

سيكون هذا الموضوع كعنوانه تماما وهو أن نلتقي فيه لأننا نتشابه في الأهداف والأحلام

وأن نساند بعضنا البعض لملامسة هذه الأحلام

لعلّ أحدنا يوما ما يكون له كتاب أو رواية خاصة به ويكون الفضل في ذلك

لهذا الموضوع بعد الله عزّ وجلّ

شروط المشاركة في هذا الموضوع هي كالتالي:

-يمكنك المشاركة باستفسارات في المجال الأدبي ككل، كأن تبحث عن مرادف كلمة معيّنة (عربي-عربي) أو لغة معيّنة مقابل لغة أخرى.

-يمكنك كذلك الاستفسار عن معنى جملة معينة أو كلمة معينة وكيف وأين محلّها الصحيح في الجملة.

-يمكنك الاستفسار عن صحة شيء من كتاباتك وأن تأخذ رأي الآخرين فيه سواء كان (فقرة أو جملة أو سطر) المهم أن لا تكون أكثر من ثلاثة أسطر

حتى لا تتحوّل

لقصة قصيرة، والقصص القصيرة يُشارك بها في القسم مباشرة.

(أي مشكلة تواجهها أثناء كتاباتك يمكنك طرحها هنا ومشاركتنا إياها حتى نستفيد)

-يسمح بالمناقشات بين الأعضاء لكن فيما يخص المجال حتى لا نخرج عن قوانين القسم، ويسمح بالنقد شرط أن لا يكون جارحا بل أن يكون بناء.

وحتى يكون هنالك نشاط داخل هذا الموضوع، سنتشارك بعض التمارين الكتابية بمختلف أنواعها أهمها:

-وضع صورة لمنظر طبيعي أو لصورة طفل (ممنوع صور النساء والرجال والصور المخلة) وندع المجال للكتاب للتدريب على الوصف (وصف المنظر أو الملابس أو تعابير الوجه)

وأن نترك بين كلّ صورة وأخرى مدّة معينة كمدة 3 أيام مثلا

أو قد لا نستعين بصورة معينة ونضع مكانها جملة معينة وللكاتب المجال للتعبير عنها بشكل أوسع

أو كذلك بطرح مجموعة من الفقرات وإعادة تركيبها بطريقة أكثر سلاسة.

أو بطلب التعبير عن حالة معينة ووضع حدّ للكلمات والأسطر حتى نتدرّب على الاختصار وايصال الفكرة في كلمات قليلة

وقد يحدث العكس لنتعلمّ الاسترسال في الكلام والشرح بشكل سلس

ستكون هنالك مشاركات وتدريبات ممتعة بحول الله.

والمشاركة في الموضوع ليس حكرا عليّ حتى وضع التمارين، كلّ كاتب يريد أن ينضم إلينا له الحق في ذلك

فالموضوع موضوعكم والأقلام أقلامكم فقط دعونا نستفيد ونبدع

وأي استفسار أنا في الخدمة ان شاء الله