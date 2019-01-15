حلم كبير
:: نجم اللمة ::
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أوراق فارغة
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جمعت اليوم من على مكتبك أوراقكَ المبعثرة
وقررت ترحيلها الى غير رجعة
جمعت جميع أقلامك السوداء التي لم تستعملها ولا مرة
هي أوراقك ... رأيتك تحدق بها صبح مساء دون أي التفاتة...
لم تكتب عليها شيئا وتركتها بيضاء ناصعة
...
أمّا تلك الأقلام السوداء التي اخترتها بعناية دون الملونة
فأنا أكرهها
تضع كل يوم قلما أسودا جديدا أمام ورقة
أصبحت أخاف من عزلتك المتكررة...
تجسست خلف باب الغرفة
علني أجد جوابا أو على الأقل ألمحك تكتب صدفة
لكني لم أرى سوى حملك للقلم الاسود وحملقتك في الورقة البيضاء دون حركة.
ثم تضعه فوق تلك الورقة
لم أرى سوى قلمٍ... بدل الحبر صار يقطر دما يالِ المعجزة !!!
📋📋📋📋📋📋
جمعت اليوم من على مكتبك أوراقكَ المبعثرة
وقررت ترحيلها الى غير رجعة
جمعت جميع أقلامك السوداء التي لم تستعملها ولا مرة
هي أوراقك ... رأيتك تحدق بها صبح مساء دون أي التفاتة...
لم تكتب عليها شيئا وتركتها بيضاء ناصعة
...
أمّا تلك الأقلام السوداء التي اخترتها بعناية دون الملونة
فأنا أكرهها
تضع كل يوم قلما أسودا جديدا أمام ورقة
أصبحت أخاف من عزلتك المتكررة...
تجسست خلف باب الغرفة
علني أجد جوابا أو على الأقل ألمحك تكتب صدفة
لكني لم أرى سوى حملك للقلم الاسود وحملقتك في الورقة البيضاء دون حركة.
ثم تضعه فوق تلك الورقة
لم أرى سوى قلمٍ... بدل الحبر صار يقطر دما يالِ المعجزة !!!
أغضب وأرضى بعيدا عن أنظارك ،أستدعي كل حواسي لنفهمك دون جدوى
واليوم فهمت وقررت ...قررت أن أجمع كل الاوراق البيضاء مع الأقلام السوداء المخيفة .
واليوم فهمت وقررت ...قررت أن أجمع كل الاوراق البيضاء مع الأقلام السوداء المخيفة .
أتعرف أنا متأكدة في قرارة نفسي أنني السبب منذ أول دقيقة
وأنني السبب في حالتك المبعثرة
أريدك اليوم أن تصرخ في وجهي ...أريدك أن تخبرني كم أنا مهملة
أريدك أن تتعلم العتاب لتعاتبني إن كنت لك جارحة
وأنني السبب في حالتك المبعثرة
أريدك اليوم أن تصرخ في وجهي ...أريدك أن تخبرني كم أنا مهملة
أريدك أن تتعلم العتاب لتعاتبني إن كنت لك جارحة
دائما كنتَ مثل الطفل أمامي ...
،دائما كنتٌ من يصرخ وأنت من يسكت لإرضائي ....
،وفي كل مرة نفذت طلباتي ...
ندمت على جرحي لك وتحملك لجراحي
عاتبني أرجوك فأنا امرأة خرجت عن قوانين الطبيعة ،وأنت بكل بساطة تفهمتني
ياما ربتت على كتفي في حزني
وياما سخِرت من مآسيك ودست على أحاسيسك ،وأنت في كل مرة بكل بساطة تفوت لي ...
جمعت اليوم تلك الأوراق والاقلام وأخرجتها من حياتك وحياتي
لا أعرف لما تعشق امرأة بلا إحساس مثلي
ولا أعرف لما تسعى لإرضائي
كلما ظلمتك زاد لطفك وبلطفك كنت دائما تعاقبني
وبسياط ابتساماتك تعذبني
إرمي الاوراق التي كانت تواسيك وكنت ترجو بين اسطرها الإنتقام مني
إرمها وتعال جالسني
عاتبني
لأحبك كما يجب وأعاملك كما ينبغي
ليس لي في النهاية سوى أن أطلب منك آخر طلباتي
إن كنت لم أصل متأخرة طبعا ...... سامحني !!!!
بقلم
حلم كبير
يوم 14-01-2019
إحترامي وتقديري
،دائما كنتٌ من يصرخ وأنت من يسكت لإرضائي ....
،وفي كل مرة نفذت طلباتي ...
ندمت على جرحي لك وتحملك لجراحي
عاتبني أرجوك فأنا امرأة خرجت عن قوانين الطبيعة ،وأنت بكل بساطة تفهمتني
ياما ربتت على كتفي في حزني
وياما سخِرت من مآسيك ودست على أحاسيسك ،وأنت في كل مرة بكل بساطة تفوت لي ...
جمعت اليوم تلك الأوراق والاقلام وأخرجتها من حياتك وحياتي
لا أعرف لما تعشق امرأة بلا إحساس مثلي
ولا أعرف لما تسعى لإرضائي
كلما ظلمتك زاد لطفك وبلطفك كنت دائما تعاقبني
وبسياط ابتساماتك تعذبني
إرمي الاوراق التي كانت تواسيك وكنت ترجو بين اسطرها الإنتقام مني
إرمها وتعال جالسني
عاتبني
لأحبك كما يجب وأعاملك كما ينبغي
ليس لي في النهاية سوى أن أطلب منك آخر طلباتي
إن كنت لم أصل متأخرة طبعا ...... سامحني !!!!
بقلم
حلم كبير
يوم 14-01-2019
إحترامي وتقديري