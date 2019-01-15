أوراق فارغة

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جمعت اليوم من على مكتبك أوراقكَ المبعثرة

وقررت ترحيلها الى غير رجعة

جمعت جميع أقلامك السوداء التي لم تستعملها ولا مرة

هي أوراقك ... رأيتك تحدق بها صبح مساء دون أي التفاتة...

لم تكتب عليها شيئا وتركتها بيضاء ناصعة

أمّا تلك الأقلام السوداء التي اخترتها بعناية دون الملونة

فأنا أكرهها

تضع كل يوم قلما أسودا جديدا أمام ورقة

أصبحت أخاف من عزلتك المتكررة...

تجسست خلف باب الغرفة

علني أجد جوابا أو على الأقل ألمحك تكتب صدفة

لكني لم أرى سوى حملك للقلم الاسود وحملقتك في الورقة البيضاء دون حركة.

ثم تضعه فوق تلك الورقة

لم أرى سوى قلمٍ... بدل الحبر صار يقطر دما يالِ المعجزة !!!

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