أوراق فارغة ⁦📋

حلم كبير

حلم كبير

:: نجم اللمة ::
#1
إنضم
24 ديسمبر 2016
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محل الإقامة
فرنسا الجزائر وطني
#1
أوراق فارغة
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جمعت اليوم من على مكتبك أوراقكَ المبعثرة
وقررت ترحيلها الى غير رجعة
جمعت جميع أقلامك السوداء التي لم تستعملها ولا مرة
هي أوراقك ... رأيتك تحدق بها صبح مساء دون أي التفاتة...
لم تكتب عليها شيئا وتركتها بيضاء ناصعة
...
أمّا تلك الأقلام السوداء التي اخترتها بعناية دون الملونة
فأنا أكرهها
تضع كل يوم قلما أسودا جديدا أمام ورقة
أصبحت أخاف من عزلتك المتكررة...
تجسست خلف باب الغرفة
علني أجد جوابا أو على الأقل ألمحك تكتب صدفة
لكني لم أرى سوى حملك للقلم الاسود وحملقتك في الورقة البيضاء دون حركة.
ثم تضعه فوق تلك الورقة
لم أرى سوى قلمٍ... بدل الحبر صار يقطر دما يالِ المعجزة !!!

أغضب وأرضى بعيدا عن أنظارك ،أستدعي كل حواسي لنفهمك دون جدوى

واليوم فهمت وقررت ...قررت أن أجمع كل الاوراق البيضاء مع الأقلام السوداء المخيفة .
اوراق مبعثرة.jpg

أتعرف أنا متأكدة في قرارة نفسي أنني السبب منذ أول دقيقة
وأنني السبب في حالتك المبعثرة
أريدك اليوم أن تصرخ في وجهي ...أريدك أن تخبرني كم أنا مهملة
أريدك أن تتعلم العتاب لتعاتبني إن كنت لك جارحة

دائما كنتَ مثل الطفل أمامي ...
،دائما كنتٌ من يصرخ وأنت من يسكت لإرضائي ....
،وفي كل مرة نفذت طلباتي ...
ندمت على جرحي لك وتحملك لجراحي
عاتبني أرجوك فأنا امرأة خرجت عن قوانين الطبيعة ،وأنت بكل بساطة تفهمتني
ياما ربتت على كتفي في حزني
وياما سخِرت من مآسيك ودست على أحاسيسك ،وأنت في كل مرة بكل بساطة تفوت لي ...

جمعت اليوم تلك الأوراق والاقلام وأخرجتها من حياتك وحياتي


لا أعرف لما تعشق امرأة بلا إحساس مثلي
ولا أعرف لما تسعى لإرضائي
كلما ظلمتك زاد لطفك وبلطفك كنت دائما تعاقبني
وبسياط ابتساماتك تعذبني
إرمي الاوراق التي كانت تواسيك وكنت ترجو بين اسطرها الإنتقام مني
إرمها وتعال جالسني
عاتبني
لأحبك كما يجب وأعاملك كما ينبغي
ليس لي في النهاية سوى أن أطلب منك آخر طلباتي
إن كنت لم أصل متأخرة طبعا ...... سامحني !!!!

1196721025.jpg
بقلم
حلم كبير
يوم 14-01-2019
إحترامي وتقديري​
 
لؤلؤة قسنطينة

لؤلؤة قسنطينة

:: مراقبة عامة ::
طاقم المراقبين
#2
إنضم
13 أفريل 2013
المشاركات
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الإعجابات
50,749
النقاط
2,251
العمر
25
محل الإقامة
قسنطينة
الجنس
أنثى
#2
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
يا سلااام
والله العظيم دون مجاملة راقتني وجدا جدا
وما راقني فيها أنها على لسان امرأة
في البداية ظننتها على لسان رجل
وأخيرا انتبهت أنها أنثى
يعجز الحرف عن البوح في حضرة الجمال
أعشق البساطة في البوح
وأحب سهولة تغلغل المعاني في القلوب
ووصول مشاعر الكاتب للقارئ
هنيئا لنا كاتب مثلك
وبارك الله فيك على هذا البوح الراقي
وآسفة على التأخير في اعتماد الموضوع
بالتوفيق ان شاء الله​
 
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