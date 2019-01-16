فهرس المواضيع المميزة لركن النكت والطرائف ل سنة 2019

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زهور الأمل

زهور الأمل

:: مشرفة ::
منتدى الحياة الزوجية
منتدى الحرف والمهن
منتدى الألغاز والنكت
طاقم المشرفات
#1
إنضم
27 جانفي 2017
المشاركات
2,408
الإعجابات
4,638
النقاط
2,511
محل الإقامة
My Home
الجنس
أنثى
#1
بسم الله والصلاه والسلام على رسول الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
اعضاء اللمة الكرام
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في محاولة منا لاسعادكم..ومشاركةالمواقف السعيدة والمضحة على حد سواء
..وبهدف التسلية والتخفيف من حدة مشاكل الحياة اليومية والتخلص من المكبوتات السلبية
نضع بين ايديكم فهر سالمواضيع المميزة
والتي استحقت التميز بحصريتها ومصداقيتها
لتنال ختم التميز
140380149941.gif

اضافة الى المشاركات المتنوعة والمميزة فى المسابقات اللطيفة ليستحق الفائز وصاحب الحضور المميز وسام التالق
نكت.gif
نكت2.gif

وكذا من اجل سهولة الاطلاع عليها
3dlat.net_09_17_74ab_fdde8946c2513.gif
947579470.gif
 
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زهور الأمل

زهور الأمل

:: مشرفة ::
منتدى الحياة الزوجية
منتدى الحرف والمهن
منتدى الألغاز والنكت
طاقم المشرفات
#2
إنضم
27 جانفي 2017
المشاركات
2,408
الإعجابات
4,638
النقاط
2,511
محل الإقامة
My Home
الجنس
أنثى
#2
الحالة
مغلق ولا يسمح بالمزيد من الردود.
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