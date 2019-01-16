فهرس المواضيع المميزة لركن النكت والطرائف ل سنة 2019

زهور الأمل
:: مشرفة ::
منتدى الحياة الزوجية
منتدى الحرف والمهن
منتدى الألغاز والنكت
طاقم المشرفات
- إنضم
- 27 جانفي 2017
- المشاركات
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- 4,638
- النقاط
- 2,511
- محل الإقامة
- My Home
- الجنس
- أنثى
بسم الله والصلاه والسلام على رسول الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
اعضاء اللمة الكرام
في محاولة منا لاسعادكم..ومشاركةالمواقف السعيدة والمضحة على حد سواء
..وبهدف التسلية والتخفيف من حدة مشاكل الحياة اليومية والتخلص من المكبوتات السلبية
نضع بين ايديكم فهر سالمواضيع المميزة
والتي استحقت التميز بحصريتها ومصداقيتها
لتنال ختم التميز
اضافة الى المشاركات المتنوعة والمميزة فى المسابقات اللطيفة ليستحق الفائز وصاحب الحضور المميز وسام التالق
وكذا من اجل سهولة الاطلاع عليها
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
اعضاء اللمة الكرام
في محاولة منا لاسعادكم..ومشاركةالمواقف السعيدة والمضحة على حد سواء
..وبهدف التسلية والتخفيف من حدة مشاكل الحياة اليومية والتخلص من المكبوتات السلبية
نضع بين ايديكم فهر سالمواضيع المميزة
والتي استحقت التميز بحصريتها ومصداقيتها
لتنال ختم التميز
اضافة الى المشاركات المتنوعة والمميزة فى المسابقات اللطيفة ليستحق الفائز وصاحب الحضور المميز وسام التالق
وكذا من اجل سهولة الاطلاع عليها
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