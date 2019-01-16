أرزقي اجرويدان أرضعته معزة

كتاب يحكي قصة حياة أرزقي اجرويدانفي هذا الكتاب نص يقول ان أرزقي اجرويدان أرضعته معزةأرزقي اجرويدانرجل الأعمال هو المالك والرئيس المدير العام لشركة "قو فاست" الخاصة في مجال النقل والسياحة والتي تعتبر "ايغل ازور" أحد فروعها، أين بدا مساره المهني في مجال السياحة في وكالة سياحية بباريس، وفي سنة 1983 أعلن أجرويدان إنشاءه لشركته الخاصة "قو فاست" والتي أصبح مالكها الوحيد سنة 1993، حيث قام سنة 2001 بشراء شركة الخطوط الجوية أيغل ازور" واستحدث عدة خطوط بين الجزائر وفرنسا.