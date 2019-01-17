عرض بيع متوفر 300 دولار سكريـــل skrill مقابل 195 دج للدولار CCP

بيانات المعاملة المالية:
إسم البائع
mohghoul
المبلغ المتاح
300.00 دولار
سعر البيع
195.00 د.ج، ثابت
البنك الإلكتروني
Skrill - سكريل
mohghoul

mohghoul

:: عضو مُشارك ::
بائع عملات معتمد
#1
إنضم
7 أكتوبر 2018
المشاركات
353
الإعجابات
56
النقاط
7
محل الإقامة
كل الجزائر
الجنس
ذكر
#1
السلام عليكم

متوفر 300 دولار سكريـــل skrill للبيع مقابل التحويل في CCP فقط

السعر: 1 دولار = 195 دج

المصدر : مال خاص

الاولوية لمن يأخد المبلغ كاملا

العمولة على الشاري والمقدرة ب 1.45%
بعد الحجز انتظر التاكيد مني ثم ارسل لك معلومات الدفع

******** الدفع فوري(y)عند التحقق ********

- الوصل يرسل على الخاص ويكتب عليه بالقلم قبل الرفع:
اسم عضوية البائع و المشتري + اسم المنتدى
 
آخر تعديل بواسطة المشرف:
4algeria.com

4algeria.com

:: إدارة اللمة الجزائرية ::
طاقم الإدارة
#2
إنضم
25 أفريل 2018
المشاركات
1,383
الإعجابات
3,363
النقاط
171
الجنس
ذكر
#2
السلام عليكم

تمت الموافقة على الموضوع، اذكر المتبقي في كل رد

للتذكير:
- يرجى عدم مخالفة >> قوانين منتدى تجارة العملات [ بيع وشراء العملات ]
- البيانات ترسل عبر المحادثات الخاصة الى : @4algeria.com و @Fethi.dz

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يرجى استعمال المحادثات لتحويل المعلومات الدفع و الاستقبال و وصل الدفع فقط
باقي المراحل (تأكيد الاستقبال و تأكيد التحويل)تكون داخل الموضوع

بيع موفق
 
mohghoul

mohghoul

:: عضو مُشارك ::
بائع عملات معتمد
#5
إنضم
7 أكتوبر 2018
المشاركات
353
الإعجابات
56
النقاط
7
محل الإقامة
كل الجزائر
الجنس
ذكر
#5
قال Aliakermi:
السلام عليكم اخي احجز المبلغ كاملا الدفع يوم السبت باذن الله
إضغط للتوسيع...
كامل المبلغ محجوز لك اخي مقابل 58500دج الدفع يوم السبت صباحا ان شاء الله
ستصلك معلومات الدفع عبر المشرف
 
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