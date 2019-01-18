كيف تتعامل مع الام الرأس مع برودة الطقس



































علاج برد الرأس بالأعشاب





يتعرض الشخص المصاب بحساسية لهذه المشكلة أكثر من غيره لمن لديهم حساسية الأنف، أو التهاب الجيوب الأنفية المزمن، وهناك عِدة أعراض تظهر على الشخص حينما يُصاب بآلام في الرأس نتيجة وجود نزلة برد لديه من أهمها الشعور بصداع قوي وشديد ودوخة من حين لآخر مع تشويش في العينين ورغبة شديدة في النوم بصورة كبيرة، ويُمكن التخلص من آلام الرأس بسبب البرد باستخدام بعض الأعشاب سوف نذكرها لكم كما يلي:



عشبة الزنجبيل



أن الزنجبيل يحتوي على خصائص مُضادة للالتهابات ومُسكنة للصداع الشديد للشخص الذي يُعاني من آلام الرأس عن الإصابة بنزلات البرد من خلال تقطيع جذور الزنجبيل إلى شرائح ويُوضع في ماء مغلي على النار حتى عشر دقائق وتناول هذا المشروب وهو دافئ مع تكرار العملية أكثر من مرة في اليوم للحصول على نتيجة جيدة، كما يمكن إضافة كمية متساوية من كل من الليمون والزنجبيل وتناوله مرتين في اليوم، أو تشكيل عجين من الماء ومسحوق الزنجبيل ووضعه على الجبهة، فيمتص الآلام ويمسكن قوي لها.

زيت النعناع



من أفضل علاجات الصداع وخصوصاً ألم الرأس بسبب التعرض لنزلات البرد الشديدة حيث أنه يعمل على فتح وغلق الأوعية الموجودة في الرأس مما يُسرع من عملية تدفق الدم إليه، كما يُعتبر من المُهدئات التي تُعالج الصداع من خلال تدليك الجبهة به والجزء الخلفي من الرقبة أيضًا، كما يُمكن إضافة ملعقة من النعناع المُجفف إلى كوب ماء مغلي وملعقة من العسل ونتركها عشر دقائق ثم تناولها، وهناك طريقة سهلة أخرى لعلاج آلام الرأس بسبب البرد من خلال إضافة قطرات بسيطة من زيت النعناع إلى الماء المغلي واستنشاق هذا البخار للتقليل من آلام الرأس.

عشبة القرفة



من الأعشاب التي تُساعد على الشفاء من الجيوب الأنفية والتي تظهر أعراضُها شديدة لدى بعض الأشخاص في بداية فصل الشتاء بالتحديد وحينها يشعر المريض بألم في الرأس شديد وبالنسبة إلى طريقة الاستخدام تكون من خلال وضع ملعقة من القرفة وأخرى من خشب الصندل المطحون في وعاء به القليل من الماء لصُنع عجينة ثم يتم وضعها على الجبهة وتركها عشر دقائق ثم غسلها بالماء، ولابد أن تُكرر العملية بشكل منتظم للحصول على نتائج جيدة.

علاج ألم الرأس بسبب البرد



إن آلام الرأس بسبب البرد تُصيب كل من البالغين والأطفال ويُشير هذا المرض إلى وجود عدوى لدى الشخص في الجهاز التنفسي العلوي والذي يتسبب فيه فيروس معين ولا يوجد علاج معروف لهذه المشكلة بعينها ولكن يُمكن التخفيف من الأعراض، وغالبية أعراض هذا المرض يزول بعد مرور أسبوع لا أكثر ولكن إذا استمر أكثر من ذلك لابد من استشارة الطبيب، والعلاج بالأعشاب مفيد جدًا في علاج نزلات البرد بالرأس، وهناك أكثر من طريقة لمُعالجة آلام الرأس بسبب البرد سوف نتعرف على أهمها بالتفصيل كما يلي:

العلاج بالحجامة



وهي طريقة تأتي بنتائج مفيدة جدًا للتخفيف من الألم الذي يشعر به المريض بسبب البرد الشديد، حيث تعمل الحجامة على استعادة نشاط الدورة الدموية مرة أخري في الجسم كما تقوم بتدفق الدم داخل الشرايين بشكل منتظم وقد وصفها الرسول صلي الله علية وسلم كعلاج فعال ويجب عمل الحجامة عند شخص له خبرة كبيرة بها لأنه يوجد الكثير من الناس تُمارسها بطريقة خاطئة مما يُشكل ضرر على المريض

المسكنات

وأيضًا للتداوي من آلام الرأس بسبب البرد يُمكن عن طريق تناول المُسكنات التي تُساعد على التخفيف من أوجاع الرأس، حيث يُمكن للمريض استنشاق بخار مغلي الأعشاب مثل الكم عجينة من الأعشاب عن طريق استخدام الخل وتدفئة الخليط ووضعه على الرأس ثم يُلف بصورة مُحكمة ويُترك حتى الصباح ولابد من تكرار العملية لمدة أسبوع مُتواصل للحصول على أفضل نتيجة.

علاج هواء الرأس بزيت الزيتون



إن أغلب الأطباء ينصحون باستخدام زيت الزيتون لعلاج هواء الرأس بعد التعرض لنزلة برد شديدة ولفحة هواء تُصيب الرأس بالصداع، وتكون طريقة استخدام زيت الزيتون لعلاج هذه المشكلة من خلال إحضار نصف كوب من زيت الزيتون، وإضافة ملعقة ونصف من حبة البركة الغير مطحونة إليه وتقليب الخليط على النار الهادئة وتركه لمدة خمس دقائق، ثم يتم وضع الخليط على رأس المريض وبالتحديد في منتصف الرأس ونُحضر كيس بلاستيكي ونغطي رأس المريض به ثم نضع منشفة على الرأس ونلف الرأس بها جيدًا.

يُترك بعدها المريض حتى يأخذ غفوة ويرتاح وفي هذه اللحظة سوف يتم إفراز العرق من رأسه وهذا يُساعد على الشفاء السريع، وهناك طريقة أخرى من خلال إحضار وعاء نضع فيه ربع كوب زيت زيتون وملعقتين من حبة البركة، ملعقتين زنجبيل مطحون، وملعقتين قرنفل مطحون، ونقلب الخليط جيدًا، بعد ذلك نضع الخليط على النار وبعد أن ترتفع درجة حرارة الخليط نرفعه من على النار ونضعه على الرأس ونغلفه بكيس بلاستيكي ثم منشفة جافة وفي الصباح يتم إزالتها.

أعراض لفحة الهواء في الرأس

أعراض تُصيب الظهر



حيث أن لفحة الهواء تُصيب عضلات الظهر يمتد الألم ليجعل الكتفين وحتى أسفل الظهر في حالة من التيبس فضلًا عن التعرض لألم شديد في الرقبة وحينها لا يكون الشخص قادر على تحريكها بشكل طبيعي أو حتى على المشي ومن الأفضل الراحة التامة حتى يتم الشفاء.



أعراض تصيب الصدر



إن لفحة الهواء تُصيب الصدر وتؤثر عليه أيضًا بالإضافة إلى الشعور بألم في الكتفين والتهاب في الأحبال الصوتية وخشونة في الحنجرة، لمُعالجة هذه المُشكلة لابد من تناول المشروبات الدافئة على الدوام حتى الشفاء من نزلة البرد الشديدة.



أعراض لفحة الهواء على الوجه



الوجه أيضًا مُعرض للإصابة بالبرد حيث أن هناك بعض الأشخاص يُصابون بحالة العصب السابع وهي عبارة عن ميل الفم إلى ناحية معينة من الوجه وتنغلق العين نوعًا ما ويشعر المريض ألم خلف الأذنين ولكن المُشكلة يتم مُعالجتها بالتدليك والمساج والأدوية التي يصفها الطبيب لعلاج آلام الرأس بسبب البرد .



أعراض لفحة الهواء على العين



تُصاب القرنية بالجفاف والتحسس حينما يمر الهواء البارد عليها ويشعر المريض بالألم في العصب وينصح حينها بالابتعاد عن أي تيار هواء بارد لمدة لا تقل عن أسبوع حتى لا تُصاب العين بالأذى.



أعراض لفحة الهواء على الكتفين



حينما يتعرض الشخص للإصابة بلفحة الهواء يُصبح لديه تيبس في عضلات الكتفين وألم في الرقبة شديد عند الحركة والعلاج هنا يكون من خلال أخذ حمام دافئ من حين لآخر لتدفئة العضلات وأخذ الأدوية بانتظام والتي يصفها الطبيب.

وفي النهاية بعد أن تعرفنا على كيفية التخلص من آلام الرأس بسبب البرد علينا أن نُحافظ على أنفسنا مع بداية فصل الشتاء بالتحديد لحماية الجسم من التعرض لنزلات البرد بقدر الإمكان، حيث أن من شأن ذلك أن يُوفر علينا الكثير من المتاعب التي نتعرض لها نتيجة ذلك، والعلاج بالأعشاب من أنواع العلاجات التي ليس لها أي تأثير سلبي على الجسم ولكن في حالة ظهور أي أعراض يجب اللجوء إلى المُختص، وأرجو أن تكونوا قد استفدتم مما ذكرنا لكم في هذا المقال